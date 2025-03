Wypróbuj nasze przepisy na polewę czekoladową bez masła. Podpowiadamy też, do jakich ciast się najlepiej nadają i jak je uszykować, aby uzyskać najlepszy efekt. Pamiętaj, że płynność polewy można regulować, zmieniając nieco proporcje składników. W przepisach z wykorzystaniem czekolady możesz sięgnąć po gorzką deserową, a nawet mleczną – wszystko zależy od tego, jak słodka ma być polewa.

Jeśli polewa ma być użyta do babki lub innego ciasta, na którym chcesz zrobić ozdobne „zacieki” ze spływającej polewy, użyj nieco więcej wody i gotuj, aż całość zgęstnieje, ale nie za bardzo. Jeżeli polewa ma nie spływać, użyj mniej wody i zagęść ją mocniej, poprzez nieco dłuższe gotowanie.

Składniki:

2 kopiaste łyżki gorzkiego kakao,

160 g cukru pudru,

50-60 ml wody.

Sposób przygotowania:

Przesiej przez sito cukier i kakao, wsypując je od razu do rondelka. Dodaj wodę, wymieszaj. Zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj, mieszając, aż polewa zgęstnieje. Zdejmij ją z ognia i znacznie przestudź. Polewaj nią ciasto lub ciasteczka, a następnie odstaw je do lodówki lub w chłodne miejsce, dając im czas, aby polewa zastygła.

fot. Polewa czekoladowa z kakao bez masła/ WS Studio

Ten przepis na polewę czekoladową z czekolady bez masła idealnie nadaje się na płaskie ciasta typu WZ, pijana wiśnia, pijana śliwka, torcik.

Składniki:

100 g gorzkiej czekolady,

100 ml śmietanki 30%,

odrobina soli (malutka szczypta).

Sposób przygotowania:

Pokrusz czekoladę na nieduże kawałki. Zagotuj w rondelku śmietankę. Wrzuć sól i czekoladę do śmietanki i mieszaj, aż czekolada się rozpuści i powstanie jednorodna polewa. Odstaw do wystudzenia, ale użyj jej, zanim zacznie zastygać. Nakładaj polewę czekoladową bez masła na ciasto. Odstaw całość, żeby polewa zastygła.

fot. Polewa czekoladowa z czekolady bez masła/ annapustynnikova

Oto całkowicie wegańska polewa czekoladowa bez masła, margaryny, śmietany czy też mleka. Wychodzi bardzo smaczna, ale nie nadaje się do polewania wypieków. Jest za to idealna do smarowania wierzchów dość gładkich i płaskich ciast i ciasteczek lub przekładania blatów ciasta.

Składniki:

5-6 łyżek powideł śliwkowych,

2-3 łyżki gorzkiego kakao.

Sposób przygotowania:

Włóż powidła do miseczki. Wsyp kakao i ucieraj całość tak długo, aby powstała jednorodna masa. Użyj polewy do smarowania lub/i przekładania ciasta.

fot. Polewa czekoladowa bez masła i margaryny/ Katecat

Szykując polewę czekoladową bez masła i z mlekiem, koniecznie trzeba zachować odpowiednie proporcje, aby ostatecznie powstała jednorodna, zastygająca masa. Dlatego w tym przypadku nie zmieniaj proporcji!

Składniki:

200 g czekolady (gorzkiej, deserowej),

5 łyżek mleka.

Sposób przygotowania:

Wlej mleko do garnuszka. Dodaj do niego pokruszoną czekoladę i wstaw na mały ogień. Podgrzewaj, cały czas mieszając, aż czekolada się rozpuści i powstanie jednorodna polewa. Od razu nakładaj na ciasto i odstaw do czasu, aż polewa zastygnie.

fot. Polewa czekoladowa bez masła z mlekiem/ nosyrevy

