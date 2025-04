Jak nietrudno się domyślić, fusy z kawy nie mają przyjemnego smaku ani konsystencji, dlatego chcąc wykorzystać ich prozdrowotne działanie, można dodać je do jedzenia lub napoju. Tak, fusy z kawy zawierają wiele cennych składników bioaktywnych, które pozytywnie wpływają na organizm. Co więcej, ich wykorzystanie wpisuje się doskonale w koncepcję zero waste.

Reklama

Stosowanie tych odpadków w kuchni, choć kontrowersyjne, nie jest nowe. Niektórzy przyrządzają marynatę z fusów po kawie do mięsa lub wsypują je do wypieków. Koktajl z fusów po kawie z pewnością będzie łatwiejszy do przełknięcia, a nawet może być smaczny.

Po co pić koktajl z fusów z kawy (i na co uważać)?

Dlaczego picie koktajlu z fusami z kawy może mieć zwolenników? Jest kilka potencjalnych korzyści związanych z zastosowaniem takiego napoju (oprócz zaspokojenia ciekawości):

fusy z kawy to źródło antyoksydantów, zwłaszcza kwasu chlorogenowego , który pomaga kontrolować poziom glukozy i chroni komórki przed działaniem wolnych rodników,

, który pomaga kontrolować poziom glukozy i chroni komórki przed działaniem wolnych rodników, podobnie jak kawa, fusy zawierają wiele cennych dla zdrowia związków, które mogą działać przeciwdrobnoustrojowo, przeciwzapalnie , a nawet przeciwnowotworowo ,

, a nawet , fusy z kawy zawierają nierozpuszczalny błonnik, który może wpływać korzystne na układ trawienia i mikrobiom jelitowy ,

, picie fusów z kawy teoretycznie może wspierać odchudzanie , ponieważ kofeina pobudza metabolizm, a błonnik przedłuża uczucie sytości,

, ponieważ kofeina pobudza metabolizm, a błonnik przedłuża uczucie sytości, dzięki zawartości kofeiny fusy mogą działać pobudzająco, dodawać energii i wspierać koncentrację podobnie jak kawa.

Ale trzeba też uważać na kilka spraw:

jedzenie fusów z kawy powoduje czasem skutki uboczne: stosowane doustnie mogą podrażniać żołądek, dlatego są szczególnie odradzane w przypadku takich schorzeń jak refluks, zapalenie żołądka, zespół jelita drażliwego i wrzody,

mają kofeinę , dlatego zjedzenie ich w dużej ilości będzie powodować nudności, rozdrażnienie, ból głowy, problemy ze snem lub cięższe objawy (więcej: przedawkowanie kofeiny),

, dlatego zjedzenie ich w dużej ilości będzie powodować nudności, rozdrażnienie, ból głowy, problemy ze snem lub cięższe objawy (więcej: przedawkowanie kofeiny), mogą zawierać diterpeny, które podnoszą poziom cholesterolu we krwi .

. fusy nie są cudownym lekiem na nadwagę, mają niewielki wpływ na masę ciała, a przede wszystkim istnieją lepsze i bezpieczniejsze sposoby na odchudzanie.

Jak zrobić koktajl z fusów po kawie?

Jeżeli z jakiegoś względu zdecydujesz się zrobić i wypić koktajl z dodatkiem fusów z kawy, to warto wiedzieć, jak go przyrządzić, żeby nie przesadzić z ilością tych resztek. Oto przepis na całkiem smaczny smoothie z fusami po kawie.

Składniki:

1 łyżeczka fusów z kawy,

1 banan,

1 awokado,

1 szklanka napoju roślinnego bez cukru (np. migdałowy, owsiany lub sojowy),

1 łyżka kakao,

szczypta wanilii,

opcjonalnie: erytrytol lub kilka daktyli do posłodzenia

Przygotowanie: W wysokim naczyniu blendera umieść obranego banana, miąższ awokado, fusy z kawy, napój roślinny, kakao, wanilię, a następnie całość zmiksuj na gładki koktajl. Jeżeli potrzebujesz go dosłodzić, wykorzystaj zdrowy zamiennik cukru, jak erytrytol lub daktyle, ale na ogół banan jest wystarczający.

Bezpieczniejszą wersją przygotowania koktajlu może być zaparzenie fusów w niewielkiej ilości wody i wykorzystanie do koktajlu tylko „wody o smaku kawy”, jeśli zależy ci głównie na kawowym aromacie.

Jeżeli chcemy do czegoś wykorzystać właściwości tych odpadków, to zamiast koktajlu warto rozważyć inne zastosowania, jak np. domowy peeling z fusów albo nawóz do kwiatów z fusów po kawie.

Czytaj także: