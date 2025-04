Fot. Fotolia

Większość Polaków preferuje klasyczny sposób gotowania

Według badań przeprowadzonych na zlecenie włoskiej marki Philipiak Milano przez TNS Polska, blisko 60% Polaków uznaje odżywianie za kluczowe dla zdrowia, a 45% stara się sięgać po produkty ekologiczne. Niestety, zdecydowana większość badanych nie umie w zdrowy sposób przetwarzać coraz lepszej jakościowo żywności, tak aby dostarczała spodziewanej ilości substancji odżywczych.

Na parze gotuje jedynie 14% Polaków. Przeważa:

gotowanie w wodzie (62%),

smażenie (36%),

duszenie (23%).

Jedynie 2% Polaków do smażenia nie używa tłuszczu. Blisko połowa gotuje w naczyniach ze stali szlachetnej, 39% w emaliowanych. 24% wymienia je raz na trzy lata.

Czym jest dla Polaków zdrowe odżywianie?

Philipiak Milano to włoska marka, która od 1967 roku produkuje w swojej fabryce w Mediolanie naczynia do gotowania. W październiku br., na jej zlecenie, TNS spytał reprezentatywną próbę dorosłych Polaków, jak dbają o zdrowie oraz, jak i w czym gotują. Dla Polaków zdrowe odżywianie oznacza przede wszystkim:

jedzenie warzyw i owoców (77%),

regularne spożywanie posiłków (61%),

unikanie tłuszczów (54%).

Produkty ekologiczne w diecie Polaka

Do garnków Polacy coraz częściej wkładają produkty ekologiczne – robi to 45% badanych. O ekologicznym pochodzeniu produktów dowiadują się z etykiety i certyfikatów na opakowaniu, tak deklaruje 61% respondentów.

Jak wskazują badania, z wiekiem odsetek osób, które samodzielnie gotują rośnie. Codziennie własnoręcznie gotowane posiłki jada 76% osób powyżej 60 roku życia, podczas gdy mówi, że gotuje zaledwie 43 % osób w wieku 18-29 lat.

Coraz większa uwaga, jaką Polacy poświęcają jakości i rodzajowi wybieranej żywności, świadczy o zwiększającej się świadomości tego, jak sposób żywienia wpływa na zdrowie.

Nie można jednak zapominać, że na wartość odżywczą spożywanej żywności, poza jakością użytych produktów do przygotowania potraw, istotny wpływ ma sposób obróbki termicznej.

"Niewłaściwe jej przeprowadzenie może wpłynąć na znaczne zmniejszenie wartości odżywczej potraw" – komentuje wyniki badania Dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek, z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW.

Czy wiesz, jak gotować zdrowo?

Chcąc zachować jak największą zawartość witamin w potrawach, obróbka cieplna powinna trwać możliwe krótko. Dobrą metodą przyrządzania potraw jest gotowanie na parze, niestety jak pokazują badania jest stosowana rzadko. Podczas gotowania na parze nie dochodzi do wypłukiwania składników odżywczych z produktów, nie ma też potrzeby dodawania soli, czy tłuszczu.

"Jeżeli decydujemy się na smażenie, to powinno odbywać się jak najkrócej, z użyciem możliwie najmniejszej ilości tłuszczu" – dodaje Dr Włodarek.

Tymczasem ulubionym sposobem przygotowania posiłków przez Polaków w sezonie letnim jest grillowanie. Tę formę przyrządzania posiłku preferuje 48% badanych. W ciągu całego roku przeważa natomiast gotowanie w wodzie, które wypłukuje substancje odżywcze z produktów, przyrządzanie surowych potraw i smażenie.

Metody te wybiera odpowiednio 62%, 45% i 36% Polaków. Na parze gotuje jedynie 14% Polaków. W przypadku smażenia wybierany jest najmniej zdrowy z możliwych sposobów, tj. smażenie w tłuszczu. Przeważa olej (75%), oliwa (37%) i masło (28%). Jedynie 2% Polaków smaży bez użycia tłuszczu.

"Badania potwierdzają nasze wieloletnie obserwacje. Zaskoczyły nas jednak konkretne wartości i procenty przytoczone przez TNS. Nie sądziliśmy, że skala marnowania zdrowej żywności jest tak wielka" – powiedział Tomasz Lis, dyrektor ds. komunikacji Philipiak Polska.

"Rozpoczęliśmy serię bezpłatnych warsztatów kulinarnych na których uczymy Polaków zdrowego gotowania. Uczestnicy, w niewielkich 10-12 osobowych grupach, poznają techniki gotowania na parze i smażenia bez tłuszczu. Zajęcia odbywają się pod okiem przeszkolonych przez dietetyków ekspertów i szefów kuchni. Na warsztaty mogą zapisać się na razie jedynie mieszkańcy Warszawy, ale w przyszłości planujemy poszerzyć program także o inne miasta" – dodał Lis.

Jak często należy wymieniać garnki?

Polacy gotują w naczyniach ze stali szlachetnej (46%), emaliowanych (39%) i z powłoką ceramiczną (35%). Sądząc po częstotliwości z jaką Polacy wymieniają garnki, ich jakość pozostawia wiele do życzenia.

Przynajmniej raz w roku garnki musi wymieniać 8% Polaków, raz na trzy lata robi tak 24%, a raz na pięć lat 25%. Jedynie 7% gotuje w tych samych naczyniach 25 lat i dłużej.

Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2014 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków metodą CATI, przez niezależny ośrodek badawczy TNS Polska.

