Bezwzględne przeciwwskazania do jedzenia i picia pokrzywy nie są bardzo częste. Pokrzywy nie powinny stosować przede wszystkim osoby starsze zagrożone niedociśnieniem, z uwagą muszą używać jej cukrzycy i osoby w ciąży. Oprócz pozytywnych efektów picia pokrzyw są też efekty uboczne. Należą do nich np. wysypki, problemy z układem pokarmowym i zmiany ciśnienia krwi.

Swoje skutki uboczne mają nawet najzdrowsze produkty, a pokrzywa nie jest wyjątkiem. Dla niektórych imbir jest szkodliwy, w nadmiarze szkodzą orzechy brazylijskie, a osoby ze skłonnością do fitodermatoz mają przeciwwskazanie do picia soku z selera naciowego.

Pokrzywy mają wiele pozytywnych właściwości, ale są też osoby, którym będą szkodzić. Negatywne skutki picia pokrzywy wynikają z:

alergii na pokrzywę lub jej składniki (rozpoznanych i nierozpoznanych),

lub jej składniki (rozpoznanych i nierozpoznanych), nieodpowiedniego przygotowania pokrzywy do jedzenia,

do jedzenia, interakcji pokrzywy z przyjmowanymi lekami,

z przyjmowanymi lekami, właściwości pokrzywy wpływających na ciśnienie i cukier we krwi,

we krwi, różnorodnych efektów ubocznych stosowania pokrzyw.

Większość efektów ubocznych stosowania pokrzywy wynika z jej nieprawidłowego przygotowania do spożycia. Przygotowując dania z pokrzyw, korzystaj ze sprawdzonych przepisów. Polewając pokrzywę wrzątkiem przed jedzeniem, pozbędziesz się efektów ubocznych wynikających z parzących właściwości pokrzywy. Pokrzywa po obróbce termicznej przestaje parzyć. Nie wystąpią wtedy efekty w postaci:

wysypki,

swędzenia,

uczucia palenia skóry,

po kontakcie z pokrzywą.

Do innych (nieczęstych) efektów ubocznych picia i jedzenia pokrzywy należą:

skoki lub spadki cukru ,

, zmiany ciśnienia krwi,

puchnięcie,

problemy żołądkowe po zjedzeniu pokrzyw,

po zjedzeniu pokrzyw, zaparcia lub biegunki przy zastosowaniu pokrzywy.

fot. Efekty uboczne stosowania pokrzyw wynikają najczęściej z ich nieprawidłowej obróbki/ Adobe Stock, happyimages

Alergia na pokrzywy jest przeciwwskazaniem do jedzenia pokrzyw

Na pewno jest dla ciebie oczywiste, że jeśli masz alergię na pokrzywy, nie możesz ich jeść. Unikaj wtedy jedzenia pokrzyw, picia herbaty z pokrzywy i soku z pokrzywy. Pokrzyw musisz unikać też, jeśli masz alergię na którąś z roślin z rodziny pokrzyw, do której należą:

Pokrzywa zwyczajna,

Pilea,

Pokrzywa drzewna.

Sok z pokrzywy i pokrzywa a cukrzyca

Cukrzyca, stan przedcukrzycowy i insulinooporność nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do jedzenia pokrzyw. Mimo to cukrzycy muszą zachować dużą ostrożność w stosowaniu pokrzywy. Może ona zarówno podnosić, jak i obniżać poziom cukru. Warto zacząć stosowanie pokrywy od mniejszych dawek i obserwować, jak zadziała.

Pokrzywa może rozregulować ciśnienie krwi

Pokrzywa może podnosić, ale też obniżać ciśnienie. Częściej raportuje się przypadki obniżania ciśnienia przez pokrzywę. Podczas kuracji pokrzywą muszą uważać szczególnie osoby starsze i wszyscy, którzy mają zbyt niskie ciśnienie krwi. Osoby z nadciśnieniem też muszą być uważne, bo pokrzywa może wzmagać działanie leków, które przyjmują.

Pokrzywa może szkodzić kobietom z problemami w obrębie dróg rodnych

Picie soku z pokrzywy jest przeciwwskazane kobietom z:

nowotworami macicy,

krwotokami z dróg rodnych,

powikłanymi cystami i polipami w drogach rodnych.

Stosowanie pokrzywy w ciąży

Picie pokrzywy w ciąży jest kontrowersyjne i przeciwwskazane na własną rękę. Jest niewiele badań nad wpływem pokrzywy na ciążę. Z tego powodu samodzielne stosowanie pokrzywy w ciąży jest raczej odradzane. Jeśli z jakiegoś powodu zależy ci na korzystaniu z właściwości prozdrowotnych pokrzywy, skonsultuj się z lekarzem.

Pokrzywa może stosunkowo często wchodzić w interakcje z lekami. Nie stosuj jej lub skonsultuj się przed zastosowaniem z farmaceutą bądź lekarzem, jeśli przyjmujesz te leki.

Pokrzywa a leki przeciwzakrzepowe

Pokrzywa to bogate źródło witaminy K. Pokrzywa może wpływać na zdolność krzepnięcia krwi i zmieniać przez to działanie leków działających przeciwzakrzepowo:

wafaryny,

klopidogrelu,

aspiryny.

Pokrzywa a leki na nadciśnienie

Pokrzywa może wzmagać działanie leków na nadciśnienie i powodować zbyt niskie ciśnienie krwi.

inhibitory ACE: kaptopril, elapropril, lizynopryl, fozynopryl,

beta-blokery: atenolol, metoprolol,

blokery kanału wapniowego: nifedypina, amlodypina, werapamil.

Pokrzywa a diuretyki

Pokrzywa działa jako środek moczopędny, więc możne nasilać działanie diuretyków, powodując ryzyko odwodnienia.

furoksemid,

hydrochlorotiazyd.

Diuretyki powodują też obniżenie potasu we krwi. Dodatkowe zastosowanie pokrzywy może powodować obniżony poziom potasu we krwi.

Pokrzywa z lit

Pokrzywa może zmniejszać zdolność do wydalania litu z organizmu przez swoje działanie moczopędne. Może prowadzić to do nagromadzenia go w organizmie.

Pokrzywa z niesteroidowe leki przeciwzapalne

Pokrzywa może nasilać działanie niektórych leków przeciwzapalnych. Zaobserwowano to u pacjentów z ostrymi zapaleniami stawów. Co prawda pomaga to w osiągnięciu silniejszego efektu bólowego, ale nie powinno się wykorzystywać też właściwości pokrzywy na własną rękę.

