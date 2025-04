Dietę pudełkową najczęściej wybieramy, aby zdrowo zgubić zbędne kilogramy albo żeby zbudować zdrową relację z jedzeniem. W obecnym pędzie życia bardzo trudno o regularność posiłków i przygotowywanie zdrowych, pełnowartościowych śniadań, obiadów czy kolacji. Bo kto nigdy nie złapał na szybko hot doga ze stacji benzynowej albo nie zamówił niedzielnego obiadu z fast foodu?

Zdrowe nawyki żywieniowe mogą być trudne do wypracowania, na szczęście cateringi, takie jak Pogotowie Dietetyczne, wiedzą, jak w tym pomóc. W ramach testu zamówiłam dwie diety, aby móc kompleksowo sprawdzić jakość posiłków. Co z tego wynikło?

W ofercie znajduje się aż 12 różnych diet o bardzo zróżnicowanej kaloryczności. Można sięgnąć po takie opcje jak dieta bez laktozy, dieta fit, dieta DASH, dieta keto czy dieta wegetariańska z rybami. Osoby z wykluczeniami żywieniowymi lub konkretnymi zaleceniami dietetycznymi na pewno znajdą coś dla siebie.

Do testów zamówiłam dwie lekko zmodyfikowane diety: fit oraz 100% vegan. Chciałam przede wszystkim sprawdzić, czy posiłki będą różnorodne i jak sprawdzi się wegańska dieta w smaku - z mojego doświadczenia wynika, że to nie lada wyzwanie. Producenci diet i gotowych posiłków wegańskich często zapominają, że istnieje coś innego, niż tofu.

Dlatego też byłam bardzo ciekawa, co znajdzie się w diecie wegańskiej. Obie opcje wzięłam w wersji 2200 kalorii, ale zredukowałam liczbę posiłków z 5 na 3, co dało ok. 1400-1500 kalorii z jednej diety. W obu przypadkach chciałam, aby była to dieta idealna podczas pracy - o kolację chciałam zadbać sama, celując tym samym w moje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, które wynosi ok. 1700-1900 kalorii.

Oczywiście dedykowana dieta Office także jest dostępna w ofercie w opcji standardowej. W zestawie znajdują się wówczas 3 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad.

Ja natomiast w obu przypadkach zamówiłam śniadanie, obiad i podwieczorek, jednak przyznam szczerze, że ten ostatni traktuję jako drugie śniadanie. Podwieczorek zawsze jest kawałkiem czegoś słodkiego, a więc idealnym dodatkiem do przedpołudniowej kawy.

Misją firmy jest dbanie przede wszystkim o zdrowie klientów i o prawidłową relację z jedzeniem. Utrata wagi nie jest w tym przypadku priorytetem. Pęd życia, stres i codzienny natłok obowiązków sprawiają, że mnóstwo ludzi nie ma czasu dbać o dobrej jakości, regularne posiłki. Z tego powodu dieta często jest monotonna albo bardzo niezdrowa, przez co w organizmie zaczyna brakować kluczowych witamin i minerałów, a nierzadko także białka.

Efektem tego może być senność w ciągu dnia, obniżona koncentracja, problemy ze snem, a także dolegliwości żołądkowe. Niezdrowa i nieregularna dieta może prowadzić do rozwoju wielu chorób, dlatego właśnie podstawowym hasłem Pogotowia Dietetycznego jest "zdrowy wybór".

fot. Pogotowie Dietetyczne: dieta pudełkowa/Kinga Olchowy

Posiłki są dostarczane pod drzwi od godzin wieczornych do porannych, w zależności od miejsca dostawy. Pod moim mieszkaniem kurier melduje się zazwyczaj ok. godziny 3. Nie ma absolutnie potrzeby wstawania czy otwierania mu drzwi - dostawca ma kod do wejścia, dzięki czemu może po prostu zostawić torebkę pod drzwiami.

Podwieczorek zawsze jest zamknięty w mniejszym opakowaniu. Co do śniadań i obiadów - są to większe pudełka, przedzielone na 2 lub 3 komory. Jeśli chodzi o same opakowania, w przypadku diety wegańskiej otrzymałam pojemniki papierowe, powleczone w środku cienką warstwą folii, którą łatwo oderwać razem z folią na wierzchu. W diecie fit pojemniki są wykonane z plastiku nadającego się do recyklingu.

Istnieje także możliwość dokupienia eko pojemników do swojej diety - wystarczy zaznaczyć taką opcję podczas składania zamówienia.

W obu przypadkach segregacja odpadów nie jest więc żadnym problemem. Pojemniki są także dostosowane do odgrzewania w mikrofalówce. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia opcji z wymianą posiłków, jeśli w menu znajduje się coś niechcianego. Menu na cały tydzień dostępne jest na stronie Pogotowia Dietetycznego. Możliwe jest także samodzielne komponowanie posiłków poprzez internetowe konto.

fot. Dieta pudełkowa Pogotowie Dietetyczne/Kinga Olchowy

Posiłki w diecie pudełkowej

Jak wyglądają poszczególne posiłki? Przede wszystkim są dobrze zbilansowane. Śniadania są dość duże, dzięki temu nie mam potrzeby podjadania przed obiadem czy drugim śniadaniem, którym w moim przypadku jest kawa i ciastko.

W obu dietach śniadania mogą być zarówno słodkie (owsianki, jaglanki, muesli, placuszki), jak i wytrawne (pasty jajeczne, paprykarz, omlet, smalczyk z fasoli). W obiadach fit pojawiają się spore ilości surówek oraz dodatków, takich jak ziemniaki czy warzywne purée. Elementy mięsne są dobrze doprawione, przez co całość smakuje doskonale.

W obiadach wegańskich przeważają pełnoziarniste makarony z warzywnymi sosami oraz dania jednogarnkowe - leczo, gulasz czy curry. Nie brakuje także źródeł białka w postaci czerwonej fasoli oraz warzyw strączkowych, tofu czy tempehu (którego jestem psychofanką).

Całość jest dobrze zbilansowana i odpowiednio sycąca, przez co poza posiłkami z cateringu potrzebuję jeszcze tylko kolacji.

fot. Catering dietetyczny/Kinga Olchowy

Podsumowując, catering dietetyczny to doskonała opcja dla każdego - nie tylko dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy, ale przede wszystkim dla tych zabieganych, którzy nie mają czasu przygotowywać zdrowych, zbilansowanych posiłków każdego dnia.

W moim przypadku (i na pewno nie tylko moim) jest to możliwość zbudowania prawidłowej, zdrowej relacji z jedzeniem i wprowadzenie regularnych posiłków. Nawyk jedzenia o określonych porach pozwala zachować prawidłową wagę oraz uniknąć podjadania pomiędzy głównymi posiłkami.

Czy uważam, że Pogotowie Dietetyczne to zdrowy wybór? Jak najbardziej. Podczas testów oszczędziłam czas nie tylko na gotowaniu, ale także na robieniu cotygodniowych zakupów. Catering dostępny jest na terenie całej Polski, a wszystkie miejscowości objęte dostawą są na bieżąco aktualizowane na stronie.

Artykuł powstał z udziałem marki Pogotowie Dietetyczne.

