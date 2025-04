Bardzo często okazuje się, że radzimy sobie ze stresem tylko pozornie. Pokonujemy codzienne przeciwności zachowując spokój, ukrywamy emocje i nie pokazujemy na zewnątrz, że coś jest nie tak. Tłumienie negatywnych emocji na dłuższą metę okazuje się jednak nieskuteczne. Stres tworzy napięcie w całym naszym organizmie. Jeżeli utrzymuje się ono przez dłuższy czas lub pojawia wielokrotnie, w krótkich odstępach czasowych, to powoduje ogólny dyskomfort i potrzebę rozładowania. Nasz organizm stara się wyjść z sytuacji kryzysowej i bardzo często odreagowuje ją poprzez nietypowe objawy.

Dlaczego podjadamy?

Jednym z najbardziej powszechnych sygnałów występowania napięcia nerwowego jest podjadanie. W większości przypadków sięgając odruchowo po jedzenie nie mamy świadomości, co nas zdenerwowało, a nawet, że jesteśmy właśnie pod wpływem stresu. Organizm daje nam w ten sposób sygnały, że dyskomfort psychiczny silnie na niego wpływa. Niestety nierzadko bagatelizujemy te ostrzeżenia uznając je za zwykły głód. Podobnie sytuacja ma się w przypadku zaburzeń snu. Jeżeli przez dłuższy czas obserwujemy u siebie problemy z zasypianiem, często budzimy się w nocy lub śpimy w sposób nieefektywny - to oznaka, że coś wywołuje w nas niepokój i dysharmonię psychiczną. To z kolei wpływa na naszą pamięć i koncentrację – czujemy się przemęczeni i trudno nam się skupić na pracy.

Jak najlepiej poradzić sobie z tymi symptomami stresu? Pierwszym krokiem jest rozpoznanie zachowań oraz nawyków towarzyszących nam pod wpływem napięcia. Warto odpowiedzieć sobie na pytania: Jak mój organizm zachowuje się pod wpływem negatywnych emocji? Co dzieje się w dniach, kiedy intensywnie się denerwuję? Kiedy już rozpoznamy oznaki stresu powinniśmy postarać się je pokonać. Często nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. Warto wtedy wspomóc się odpowiednią kuracją. W zaawansowanych przypadkach powinniśmy udać się do lekarza. Jednak zawsze warto rozpocząć od profilaktyki, która nie zaszkodzi, a z pewnością może pomóc. W walce ze stresem szczególnie polecana jest terapia ziołowa.

Zioła takie jak melisa czy waleriana działają tonizująco na układ nerwowy, dlatego wskazane jest ich stosowanie w wyjątkowych sytuacjach życiowych (ślub, przeprowadzka, nowa praca itp.). Naturalne zioła nie szkodzą zdrowiu oraz nie rozleniwiają organizmu do budowania samodzielnej odporności na stres. Należy je traktować jedynie jako suplement, jednak są bardzo pomocne w rozluźnieniu napięcia nerwowego.

Cukierki Walerianowe

Wiedziała o tym znana z wysokiej jakości firma Reutter, która wprowadziła na rynek wspomagające uspokojenie Cukierki Walerianowe. Dzięki obecności naturalnych składników (ekstrakt z waleriany, olejek lawendy), cukierki Reutter korzystnie wpływają na polepszenie samopoczucia. Kozłek lekarski zwany walerianą, wykazuje działanie odprężające i uspokajające, a lawenda wycisza organizm.

Waleriana polecana jest osobom, które męczy problem bezsenności, ponieważ powoduje uczucie senności. Zamiast rano, lepiej spożywać ją późnym popołudniem po szalonym dniu w pracy, na uczelni oraz podczas przygotowywania się do snu. Osoby, które odczuwają trudność z wysypianiem się w nowych miejscach, np. podczas podróży, powinny mieć ze sobą walerianowe cukierki, które są prostym sposobem na uciszenie bodźców.

Cukierki walerianowe firmy Reutter są bez syntetyków i to doskonały sposób na radzenie sobie także z podjadaniem! Odczuwając silnie łaknienie i potrzebę zaspokojenia go za pomocą czegoś słodkiego warto sięgnąć po naturalnego cukierka ! Nie tylko zaspokoi naszą ochotę na słodycze ale przede wszystkim wpłynie pozytywnie na samopoczucie!

Cukierki Walerianowe firmy Reutter to współczesny sposób na dostarczenie organizmowi cennych składników, bez konieczności stosowania skomplikowanych zabiegów. Dowodem korzystnego działania tych cukierków jest możliwość ich nabycia w aptekach oraz zielarniach. Rozkosz smaku połączona z codzienną dawką zdrowia to rozwiązanie zarówno dla smakoszy, jak i entuzjastów zdrowej diety.

Cukierki Walerianowe firmy Reutter Cena 7,90 zł.