Asortyment produktów zbożowych zdaje się powiększać niemalże każdego dnia. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, jakie produkty wybierać w trosce o swoje zdrowie, wygląd i samopoczucie? Zasada jest prosta: wybieraj niskoprzetworzone produkty zbożowe. Im mniej przetworzony produkt, tym bogatszy w witaminy, składniki mineralne i błonnik pokarmowy. Wysokoprzetworzone produkty często zawierają również liczne dodatki, które nie sprzyjają zachowaniu zdrowia i szczupłej sylwetki.

Amarantus



Na początek – amarantus, czyli szarłat zwisły. Stanowi przede wszystkim dobre źródło łatwo przyswajalnego białka – zawiera go nawet więcej niż mleko. Białko amarantusa wyróżnia się zawartością wszystkich aminokwasów egzogennych. Zawartość tłuszczu w szarłacie przewyższa ilość kwasów tłuszczowych w innych zbożach – zawiera głównie jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a do tego sporo żelaza, wapnia, fosforu, potasu i magnezu.

Pod względem zawartości żelaza bije na głowę niemal wszystkie rośliny, a 100 gram nasion tej rośliny pokrywa 1/3 naszego dziennego zapotrzebowania na wapń.

Amarantus stanowi jedno z nielicznych źródeł skwalenu – związku przeciwdziałającego procesom starzenia. Jest produktem nie tylko wyjątkowo odżywczym, ale i łatwostrawnym.

Jest godnym wypróbowania składnikiem potraw gotowanych, duszonych i zapiekanych, nadaje się przy tym do zjedzenia na słono lub słodko.

Do produktów zbożowych niewątpliwie zaliczamy też kasze – często zapomniane, a bardzo smaczne i zdrowe. Kasza kaszy jest jednak nierówna.

Kasza gryczana



Kasza gryczana, często niedoceniana, jest niezwykle smaczna i zdrowa. Powstaje z łuskanych, prażonych lub nieprażonych ziaren gryki. Jest źródłem wysokiej jakości białka roślinnego, a także wielu składników mineralnych, takich jak: magnez, kwas foliowy, wapń, żelazo i cynk.

Zawiera także mangan, potas, fosfor i rutynę, która wpływa na zmniejszanie stanów zapalnych w organizmie – polecana jest więc szczególnie w chorobach układu krążenia, a z uwagi na stosunkowo wysoką zawartość błonnika wspomaga perystaltykę jelit i ułatwia redukcję nadmiernej masy ciała.

Po zmieleniu świetnie nadaje się do przyrządzenia naleśników, placków lub jako dodatek do ciast.

Kasza jaglana



Kasza jaglana otrzymywana z prosa jest szczególnie polecana alergikom. Kiedyś bardziej popularna, dziś znowu wraca do łask. Dlaczego jest tak wyjątkowa i cenna dla naszego zdrowia?

Przede wszystkim w odróżnieniu od wielu innych kasz charakteryzuje się działaniem zasadotwórczym, wiec pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Na tle innych kasz wyróżnia się wysoką zawartością witamin z grupy B (B1, B2, B6), a także wapnia, fosforu, żelaza i miedzi. Jest łatwostrawna i nie uczula, więc z powodzeniem może być spożywana przez osoby z alergiami.

Może być jedzona jako dodatek do dań słonych, jak i słodkich, np. zapiekanek ze śliwkami, jabłkami, cynamonem. Po zmieleniu, np. w młynku do kawy, doskonale sprawdzi się jako zagęstnik do zup, sosów lub składnik panierki.

Komosa ryżowa



Komosa ryżowa, zaliczana do pseudozbóż, zwana potocznie Quinoa lub ryżem peruwiańskim, również warta jest omówienia. Charakteryzuje się większą zawartością białka i tłuszczu w porównaniu z pszenicą, ryżem i kukurydzą. Białko komosy jest bardzo dobrze zbilansowane pod względem zawartości aminokwasów egzogennych.

Quinoa jest dobrym źródłem składników mineralnych, takich jak potas, wapń, magnez, fosfor i żelazo. Zawiera nawet trzy razy więcej wapnia i pięć razy więcej żelaza niż ryż.

Sposób jej wykorzystywania zbliżony jest do wykorzystywania ryżu i pszenicy, w związku z czym doskonale sprawdzi się jako wartościowy komponent licznych dań w naszej kuchni.

Ryż dziki



Ryż dziki to tak naprawdę nie ryż, ale z uwagi na wysokie walory odżywcze – zawartość białka, potasu, fosforu i witamin z grupy B oraz zawartość błonnika pokarmowego – stanowi prawdziwą konkurencję dla „zwykłego” ryżu.

Ze względu na swój ciekawy, lekko orzechowy smak, może być wspaniałym uzupełnieniem dań głównych, sałatek i zapiekanek.

Wszystkie omawiane produkty stanowią wspaniały dodatek do dań obiadowych, jak i bazę licznych zapiekanek, sałatek, placków, pasztetów, past, a nawet deserów. To kuchnia – tu tylko nasza wyobraźnia wyznacza granicę!

Pamiętaj – produkty zbożowe stanowią istotne źródło błonnika pokarmowego, który wpływa korzystnie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (poprzez działanie obniżające poziom cholesterolu we krwi) i wybranych chorób nowotworowych. Odpowiednie spożycie błonnika pomaga również w redukcji nadmiernej masy ciała i sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki.

Autor: Paulina Gąsiewska, Instytut Żywności i Żywienia (Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych).