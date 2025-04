Popijanie owoców wodą jest przeciwwskazane, ale tylko w odniesieniu do niektórych gatunków. Większość owoców po popiciu wodą, nie przysporzy ci żadnych problemów. Sprawdź, jakie owoce faktycznie mogą powodować problemy żołądkowe, jeśli zdecydujesz się je popić. Taka reakcja jest mocno indywidualna.

Przekonanie o szkodliwości owoców po popiciu wodą jest częściowo prawdziwe, ale panuje wokół niego też sporo mitów i nieprawdziwych przekonań. Popicie owoców wodą nie spowoduje nic groźnego. W najgorszym wypadku będzie to efekt przeczyszczający: w ciągu kilkunastu minut poczujesz potrzebę wypróżnienia.

Niektórzy wierzą, że po popiciu owoców wodą:

owoce zgniją w żołądku,

niekorzystnie zmieni się pH kwasów żołądkowych,

będziesz cierpieć na duże wzdęcia,

stwarza się warunki korzystne dla chorobotwórczych bakterii,

pogarsza się trawienie i przyswajanie witamin z owoców.

Żadne z tych twierdzeń nie jest prawdziwe. Popicie niewłaściwych owoców wodą + indywidualna podatność, mogą w najgorszym przypadku wywołać biegunkę.

Efekt przeczyszczający owoców po popiciu wodą, nie dotyczy wszystkich owoców. Mocno działają tak owoce, które są skoncentrowanym źródłem sorbitolu i innych alkoholi polihydroksylowych. Najbardziej znany jest chyba efekt przeczyszczający czereśni po popiciu wodą. Podobnie mogą zadziałać:

winogrona,

ananasy,

brzoskwinie,

śliwki,

mango,

nektarynki,

melony,

morele,

kiwi.

Na niektórych działają tak też gruszki i jabłka popite wodą. Duże ilości sorbitolu odpowiadającego za przeczyszczające działanie mieszanki z wodą mają też suszone owoce: figi, daktyle, rodzynki, morele.

Pamiętaj też, że ważna jest też porcja owocu i ilość wypitej wody. Kilka łyków nie wywoła tego efektu. Tak samo mała porcja owocu z listy tych, których nie powinno się popijać, może być popita wodą bez ryzyka.

Pamiętaj też, że to nie jest definitywne przeciwwskazanie do popijania owoców z tej listy. Nie każdy reaguje w ten sposób na mieszankę woda + owoce. Najlepiej sama sprawdź, czy efekt przeczyszczający u ciebie występuje i stosuj się do zaleceń własnego ciała. Jeśli będziesz się czuć dobrze, nie ma żadnych przeciwwskazań do jedzenia owoców i popijania ich wodą.

Popicie wymienionych owoców wodą połączone z indywidualną podatnością na rozwolnienia, może skutkować biegunką. Nie jest to jednak żadna infekcja, ani zapalenie. Biegunka po zjedzeniu owoców i popiciu ich wodą, to czysto fizyczny efekt wyrównywania stężeń i napływu wody do wnętrza jelit. Jest zazwyczaj jednorazowa i nie będzie się powtarzać.

Pamiętaj też, że nie każdy zareaguje w ten sposób. Tolerancja na sorbitol, poliole i węglowodany z owoców w połączeniu z wodą jest różna. Być może u ciebie efekt przeczyszczania wywoła już kilka łyków wody po zjedzeniu ananasa, inne osoby zupełnie nie poczują potrzeby udania się do toalety nawet po szklance wody i dużym talerzu melona.

