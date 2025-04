Kaloryczność płatków owsianych górskich i błyskawicznych jest niewielka. Mają tyle samo kalorii, ok. 375 kcal/ 100 g. Porcja płatków na owsiankę to ok.150 kcal. Sprawdź, ile dokładnie kalorii jest w płatkach owsianych i czym różnią się poszczególne rodzaje płatków z owsa.

Większość osób obawia się, że płatki owsiane mają dużo kalorii. W rzeczywistości należą one do produktów zbożowych o średniej kaloryczności. W 100 g płatków owsianych jest 376 kalorii (kcal) i choć na pierwszy rzut może ci się wydawać, że to dużo to pamiętaj, że do przygotowania owsianki dodajesz mniejsze ilości płatków. Zazwyczaj na jedną miseczkę zużywasz od 3 do 5 łyżek, czyli od 30 do 50 g płatków owsianych, które dostarczają od 113 do 188 kcal.

Kaloryczność płatków górskich i błyskawicznych jest taka sama, lub bardzo podobna. Różnice mogą wynikać jedynie z innej wilgotności.

Płatki owsiane w trakcie przygotowywania bardzo dobrze nasiąkają wodą, mlekiem czy napojem roślinnym. Dzięki temu zwiększają swoją objętość, a ty masz wrażenie, że zjadasz więcej. Są więc sycące w porównaniu do liczby kalorii, które dostarczają.

Dowiedz się, co kryje się w płatkach owsianych, które są polecane wszystkim:

odchudzającym się,

z cukrzycą typu II i insulinoopornością,

z podwyższonym stężeniem cholesterolu,

sportowcom,

dbającym o zdrową dietę.

Indeks glikemiczny płatków owsianych

Płatki owsiane to produkt zbożowy, którego głównym składnikiem są węglowodany złożone, w tym przede wszystkim skrobia. Im mniej oczyszczone płatki, tym niższy jest ich indeks glikemiczny (IG - współczynnik, który informuje o tym, jak szybko dany produkt podnosi stężenie glukozy we krwi).

Płatki owsiane górskie mają indeks glikemiczny wynoszący 57 (średni), a owsianka przygotowana na ich bazie, na wodzie ma IG 51 (niski). Mogą je jeść osoby chorujące na cukrzycę (diabetycy), ale żeby dodatkowo ograniczyć wpływ płatków na poziom cukru, warto łączyć je z produktami będącymi źródłem białka np. z jogurtem naturalnym i nie dosładzać.

Płatki owsiane: źródło błonnika pokarmowego

Płatki owsiane są źródłem błonnika pokarmowego. To właśnie ten składnik sprawia, że po owsiance długo czujesz się najedzona. W płatkach owsianych znajduje się beta-glukan, który należy do błonnika rozpuszczalnego w wodzie. Dzięki niemu treść pokarmowa w jelitach zwiększa swoją objętość. Związek ten wpływa także na zwolnienie przyswajania cukrów oraz ogranicza wchłanianie cholesterolu. To też doskonały pokarm dla zdrowych bakterii jelitowych.

Płatki owsiane dostarczają składników mineralnych i witamin

Płatki owsiane są bardzo dobrym źródłem wielu składników mineralnych, takich jak:

żelazo,

magnez,

fosfor,

cynk,

miedź,

mangan.

Dzięki temu płatki owsiane kompleksowo wspierają funkcjonowanie organizmu, zapobiegając anemii, stabilizując gospodarkę hormonalną i ograniczając negatywne skutki stresu. Walkę ze stresem dodatkowo wspierają witaminy z grupy B, przede wszystkim witamina B1 i B5, które stabilizują działanie układu nerwowego, zmniejszając napięcie psychiczne i zmęczenie.

Płatki owsiane a gluten

Owies naturalnie jest zbożem pozbawionym glutenu, a zatem płatki owsiane nie mają glutenu. Jednak w procesie produkcji często dochodzi do ich zanieczyszczenia zbożami, które zawierają gluten. To właśnie dlatego osoby chorujące na celiakię i stosujące dietę bezglutenową, powinny kupować płatki owsiane oznaczone charakterystycznym przekreślonym kłosem.

fot. Owsianka/ Adobe Stock, nblxer

Rodzaj płatków owsianych zależy od tego, w jaki sposób się je otrzymuje. Wyróżniamy trzy rodzaje płatków owsianych:

zwykłe - produkowane są z całego, obtłuszczonego ziarna owsa;

- produkowane są z całego, obtłuszczonego ziarna owsa; górskie - otrzymywane są z krojonego lub łamanego ziarna;

- otrzymywane są z krojonego lub łamanego ziarna; błyskawiczne - najcieńsze i najdrobniejsze, otrzymywane z drobno pokrojonego ziarna i poddane obróbce hydrotermicznej.

Które płatki owsiane są najzdrowsze?

Im mniej przetworzone płatki owsiane, tym lepiej. Najwyższą wartością odżywczą charakteryzują się zwykłe i górskie płatki owsiane. Płatki błyskawiczne mają znacząco wyższy indeks glikemiczny oraz mniejszą zawartość składników mineralnych i witamin. Też są zdrowe, ale na co dzień korzystaj z górskich.

Płatki owsiane są nie tylko pożywne, to także łatwy do przygotowania i tani produkt. Można je spożywać na wiele sposobów: zalewać wodą, mlekiem, napojem roślinnym, kefirem, jogurtem czy maślanką w zależności od upodobań. Płatki owsiane są tanie i uniwersalne smakowo, dlatego można je wykorzystać nie tylko do owsianki, także jako składnik:

panierki do mięsa,

ciastek,

placków,

jajecznicy.

Wypróbuj nasz przepis na jajecznicę z cebulą, pieczarkami i płatkami owsianymi.

Jajecznica z cebulą, pieczarkami i płatkami owsianymi

Składniki:

2 jajka,

mała cebula,

2 pieczarki,

2 łyżki płatków owsianych,

masło klarowane,

posiekana natka pietruszki,

nasiona czarnuszki,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane zalej wodą i odstaw do napęcznienia. Cebulę drobno posiekaj, pieczarki pokrój w plasterki. Na rozgrzanym maśle podsmaż cebulę i pieczarki. Dodaj jajka i odciśnięte z wody płatki owsiane. Wszystko dokładnie wymieszaj i dopraw solą i pieprzem. Podawaj z posiekaną natką pietruszki i ziarnami czarnuszki.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 9.12.2016.

