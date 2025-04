Przygotowałam dla ciebie całoroczny plan, dzięki któremu bez rewolucji, małymi krokami wprowadzisz wiele zdrowych nawyków związanych z dietą i aktywnością fizyczną. Zostań ze mną! To tylko jedno, małe zadanie do zrealizowania w każdym miesiącu!

Reklama

Mam do ciebie tylko jedną dodatkową propozycję (dodatkowe zadanie do planu). Wiesz doskonale, że urozmaicenie jest jedną z najważniejszych cech zdrowej diety. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Dlatego ja proszę cię byś w każdym tygodniu ugotowała przynajmniej jedno nowe danie, którego nie znałaś, nawet, jeśli to miałaby być prosta pasta do pieczywa.

15 motywujących cytatów, które pomogą ci wytrwać w postanowieniach noworocznych

Zobacz zdrowy plan na 2018 rok!

Styczeń

Czyszczenie szafek

Styczeń jeszcze się nie skończył! Jeszcze masz czas, by przeprowadzić czyszczenie szafek z niezdrowej żywności. Nie uda ci się zmienić nawyków żywieniowych, jeśli przy wyjmowaniu oregano zaatakuje cię czekolada, a przy robieniu kanapki podstępnie popatrzą na ciebie chipsy. Umów się z rodziną, że nie gromadzicie niezdrowych produktów. Gdy nie masz ciasteczek pod ręką rośnie szansa, że ich nie zjesz!

Luty

Zostań mistrzynią zup!

Nic tak nie rozgrzewa i nie poprawia humoru zimą jak miseczka ciepłej zupa. Zupa jest szybka w przygotowaniu i może być pełnowartościowym posiłkiem oraz dodatkowym źródłem warzyw. W lutym ugotuj 4 nowe, warzywne zupy krem. Podawaj je na kolację z dodatkiem łyżeczki pestek słonecznika, czy dyni.

Zainspiruj się naszymi przepisami na zdrowe zupy!

Marzec



Spróbuj treningu na powietrzu

Wiosna nieśmiało zagląda przez okna i zachęca do wyjścia na zewnątrz. Marzec to idealny miesiąc, by oswoić ciało z treningiem na powietrzu. Zacznij od marszobiegów stopniowo skracając czas marszu, wydłużając trucht. Jeśli codziennie poświęcisz na marszobiegi 30 minut twoja kondycja zdecydowanie poprawi się w ciągu tego miesiąca.

Kwiecień

Poprowadź dziennik diety

Na tym etapie twoja kondycja jest coraz lepsza, dieta urozmaicona, a dom pozbawiony śmieciowego jedzenia. W kwietniu (bikini coraz bliżej) zachęcam cię do skrupulatnego prowadzenia dziennika diety. Sama zauważysz, że notowanie samo w sobie sprawia, że jesz lepiej. Jednocześnie będziesz w stanie wyłapać drobne błędy. Wiesz już co robisz źle i kiedy zdarza ci się podjadać? Wyeliminuj z diety 200 kcal, taka drobna zmiana sprawi, że w ciągu roku możesz schudnąć nawet 10 kg. Nie wiesz ile to 200 kcal? Zajrzyj na ilewazy.pl

Maj

Zostań mistrzem planowania posiłków

W zdrowej diecie najtrudniejsza jest organizacja posiłku głównego - obiadu. W maju postaw na planowanie obiadów. Możesz gotować jeden obiad na dwa dni, ale musisz go zaplanować. Raz w tygodniu, w sobotę lub niedzielę usiądź z kartką (możesz ściągnąć do tego specjalny planner) i zastanów się dzień po dniu co przygotujesz. Wpisz w planer konkretne posiłki, a obok uwzględnij zakupy. Sprawdź w szafkach kuchennych co masz z potrzebnych ci produktów i na planerze wpisz tylko to, co musisz danego dnia dokupić.

Czerwiec

Poszukaj zamienników soli

Pora na kolejny ważny krok do dłuższego życia! W czerwcu poszukamy zamienników soli. Najpierw ogranicz, a potem stopniowo wyeliminuj sól dosypywaną do dań. Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie dosalania jest szczodre doprawianie posiłków świeżymi i suszonymi ziołami. Wypróbuj różne kombinacje ziół. Postaw także na smak ostry. Badania pokazały, że w krajach, w których tradycyjne dania są ostre jada się mniej soli. Dlaczego? Okazuje się, że potrawy słone i ostre pobudzają podobne obszary w mózgu i zwiększają satysfakcję ze spożywanego posiłku.

Podsumowanie pierwszych 6 miesięcy 2018

Zdrowy plan na 2018

Styczeń

Czyszczenie szafek

Luty

Zostań mistrzynią zup!

Marzec



Spróbuj treningu na powietrzu

Kwiecień

Poprowadź dziennik diety

Maj

Zostań mistrzem planowania posiłków



Czerwiec

Poszukaj zamienników soli

W poniedziałek opublikujemy plan na drugie półrocze! Koniecznie zajrzyj do działu Zdrowe odżywienie!

Spodobało ci się? Przeczytaj także:

Reklama

5 gorących trendów żywieniowych na rok 2018

Te popularne diety co roku rujnują twój metabolizm. Stosowałaś je?

Rozważania dietetyka. Postanowienia roczne zamiast noworocznych!