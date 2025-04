Nie czytałaś planu na pierwsze półrocze? Znajdziesz go tu:

Zdrowy plan na cały rok – rozpiska na pierwsze półrocze 2018! Zmień się razem z nami!

Lipiec

Czarodziejskie smoothie

Koktajle oraz smoothie cieszą się popularnością już od kilku lat. Możliwości, kombinacje połączeń warzyw i owoców zmiksowanych w smaczny, płynny posiłek są nieskończone. Lato to najlepszy czas na wypróbowywanie nowych przepisów, bo pod ręką masz cały wachlarz soczystych, pachnących i kolorowych owoców. Truskawki, maliny, morele, borówki, jagody…Miksuj dziewczyno! Dla siebie i swojej rodziny. Smoothie to potężna dawka antyoksydantów i błonnika pokarmowego.

Sierpień

Letni ruch z bonusami

Słońce, ciepło i woda – idealne warunki, by jednocześnie wykonać trening i spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi. Pływanie, siatkówka plażowa, rolki, rower? Może w tym roku spróbujecie czegoś zupełnie nowego kitesurfing (surfing z latawcem), longboard (długa deskorolka), paddleboarding (kajaki na stojąco)? Aktywność fizyczna latem poza zaletami samego treningu pozwala także na intensywną syntezę witaminy D w skórze.

Wrzesień

Przygotuj przetwory

Po 8 miesiącach pracy z pewnością zwracasz już baczną uwagę na jakość produktów spożywczych. Nic jednak nie zastąpi przetworów „homemade”. Przygotowując konfitury, dżemy, czy suszone warzywa i owoce masz kontrolę nad tym ile cukru dodajesz. Wszystkie twoje „słoiki” nie są konserwowane, no i ten smak...nieporównywalny! W sierpniu poświęć kilka dni na przygotowanie przetworów, zaangażuj do tego dzieciaki, zróbcie z tego zabawę. Zimą docenicie smak malin w syropie, czy rozpływającej się w ustach konfitury z nektarynek, a przy okazji nie zjecie „tony” cukru!

Październik

Dynia na 100 sposobów!

100 sposobów to może lekka przesada, bo nie starczy października, ale…Dynia to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw. Można ją jeść na słodko, słono, na ostro, z mięsem, wege, u zupie i serniku. Październik niech będzie miesiącem dyni! Pomarańczowa królowa jest niskokaloryczna, łagodna dla przewodu pokarmowego, jest także dobrym źródłem beta-karotenu.

Może zaczniesz od curry z dyni i kurczaka?

Listopad

Zaplanuj treningi na zimę

Wiesz już, że to, co zaplanowane jest w połowie zrobione. Przed tobą kolejne wyzwanie, które wielu osobom sprawia trudność i składnia do rezygnacji z aktywności fizycznej, gdy jest zimno. Przygotuj plan 4-5 różnych treningów, które będziesz mogła wykonać bez względu na temperaturę za oknem, śnieg, deszcz, czy lód na chodniku. Bądź gotowa na każdą ewentualność. Odnajdź na dysku komputera filmy treningowe, wyciągnij hantle, odśwież odzież termiczną. Gdy najdzie cię myśl o rezygnacji z ruchu będziesz przygotowana na odparcie „leniuszka”.

Grudzień

Zaskocz rodzinę zdrowymi przepisami na święta

Nie namawiamy cię byś od razu, gwałtownie wprowadzała rewolucję, ale małymi krokami zmieniaj świąteczne nawyki, tak jak przez cały 2018 rok modyfikujesz przyzwyczajenia swoje i rodziny. Na wigilię i dni świąteczne przygotuj 2-3 propozycje dań, których do tej pory nie jadało się u ciebie w rodzinie. Pierogi z mąki razowej z farszem z suszonych pomidorów i soczewicy, a może zupełnie inny barszcz czerwony z dodatkiem malin? Zaproponuj, by każdy przyniósł na kolację wigilijną danie niespodziankę. W ten prosty sposób, z roku na rok, na waszym stole poza tradycyjnymi daniami będą się pojawiały nowe propozycje kulinarne.

Zdrowy plan na 2018 - wydrukuj i przyczep do lodówki!

