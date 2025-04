To, czy piwo tuczy, to jedna sprawa, druga to wartość odżywcza piwa. Piwo w dużej mierze jest źródłem tzw. pustych kalorii, czyli tych, które nie dostarczają cennych składników odżywczych. W związku z tym zbyt częste spożywanie piwa może mieć negatywny wpływ na zdrowie, a także prowadzić do problemów z otyłością oraz chorobami związanymi z dietą, takimi jak cukrzyca czy choroby serca.

Piwo pite regularnie i w sporych ilościach może tuczyć, gdyż dostarcza kalorii, które zwykle wykraczają poza zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Jednak nie każde piwo tuczy tak samo mocno.

Po pierwsze, kaloryczność piwa zależy od koloru i zawartości słodu:

piwo jasne 0,5 l – 245 kcal,

piwo ciemne 0,5 l – 340 kcal.

Po drugie, piwa smakowe zawierają zwykle dodatek cukru lub syropu, co zwiększa ich kaloryczność do średnio 270 kcal.

Po trzecie, kaloryczność piwa zależy od zawartości alkoholu – im piwo mocniejsze, tym bardziej jest kaloryczne. Kaloryczność alkoholu jest dość wysoka – każdy dodatkowy gram alkoholu w piwie to ekstra 7 kcal.

Wreszcie po czwarte, napoje alkoholowe zawierają substancje zwane kongenerami, które sprzyjają gromadzeniu się tłuszczu trzewnego. Niestety piwo należy do napojów alkoholowych, które mają kongenerów najwięcej.

Piwo bezalkoholowe zwykłe zawiera znacznie mniej kalorii (100-180 kcal w 0,5 l) niż piwo z alkoholem, co może wpłynąć na to, że nie będzie tak bardzo sprzyjać przybieraniu na wadze. Jednakże, jak w przypadku każdego innego produktu spożywczego, nadmiar piwa bezalkoholowego w diecie może prowadzić do zwiększenia masy ciała.

Piwo zawiera węglowodany, takie jak cukier, które mogą przyczyniać się do nadwagi, jeśli są spożywane w nadmiarze. Oczywiście piwo bezalkoholowe smakowe, z dodatkiem cukru czy syropu, będzie bardziej kaloryczne od zwykłego jasnego bezalkoholowego piwa.

Warto jednak zauważyć, że piwo bezalkoholowe często zawiera również korzystne dla zdrowia składniki, takie jak witaminy i minerały, które mogą przyczynić się do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego, w umiarkowanych ilościach, piwo bezalkoholowe może być częścią zdrowej diety. Niestety tego samego o zwykłym piwie już powiedzieć nie można, gdyż żadna dawka alkoholu nie jest obecnie uznawana za obojętną dla zdrowia.

fot. Czy piwo karmi tuczy?/ Adobe Stock, master1305

W 0,5 l piwa karmi jest ok. 200 kcal. Zatem jest ono bardziej tuczące od piwa bezalkoholowego i nieco mniej od zwykłego. Wynika to z faktu, że zawiera jedynie 0,5% alkoholu, który jest składnikiem dość kalorycznym. Natomiast zawartość węglowodanów w piwie karmi jest dość wysoka, bo wynosi 55 g węglowodanów w 0,5 l. Zatem piwo karmi pite w nadmiarze, może przyczyniać się do tycia.

Aby to stwierdzić, warto sprawdzić, co ma więcej kalorii: piwo czy wino w takiej samej objętości (100 ml):

piwo jasne – ok. 30 kcal,

piwo ciemne – ok. 68 kcal,

wino białe wytrawne – ok. 66 kcal,

wino czerwone wytrawne – ok. 68 kcal,

wino białe słodkie – ok. 96 kcal,

wino czerwone słodkie – ok. 106 kcal,

wino białe półwytrawne i półsłodkie – ok. 80-82 kcal,

wino czerwone półwytrawne i półsłodkie – ok. 81-87 kcal.

Jak widać, bardziej kaloryczne jest wino, ale piwa zwykle wypija się więcej niż wina. Porównajmy, kaloryczność piwa i wina w objętości pół litra:

piwo jasne – ok. 245 kcal,

piwo ciemne – ok. 340 kcal,

wino białe wytrawne – ok. 330 kcal,

wino czerwone wytrawne – ok. 340 kcal,

wino białe słodkie – ok. 480 kcal,

wino czerwone słodkie – ok. 530 kcal,

wino białe półwytrawne i półsłodkie – ok. 400-410 kcal,

wino czerwone półwytrawne i półsłodkie – ok. 405-435 kcal.

Z tego płynie wniosek, że lepiej dla figury jest wypić pół litra piwa jasnego niż piwa ciemnego lub jakiegokolwiek wina w takiej samej ilości. Natomiast jeśli wybór jest między kieliszkiem wina a dużą puszką piwa, to lepiej postawić na kieliszek wina.

I jeszcze jedna informacja: wino zawiera mniej kongenerów niż piwo, tak więc picie wina wiąże się z mniejszym ryzykiem otyłości brzusznej.

Zarówno piwo, jak i wódka, zawierają kalorie i spożywanie ich w nadmiarze może prowadzić do przyrostu masy ciała. Wódka jest bardziej kaloryczna na jednostkę objętości niż piwo. Wódka zawiera około 64 kalorii w 30 ml, podczas gdy piwo zawiera około 150-200 kalorii na szklankę (ok. 330 ml).

Dla figury, zwracając uwagę na kaloryczność, lepiej jest wypić kieliszek wódki niż szklankę piwa. Inaczej może być w przypadku drinków na bazie wódki, które zawierają soki i syropy – takie koktajle zwykle są wysokokaloryczne.

Ostatecznie, kluczowym czynnikiem wpływającym na to, czy piwo czy wódka będą bardziej tuczące, jest ilość spożywanego alkoholu i ogólny styl życia. Spożywanie obu napojów z umiarem, jako element zbilansowanej diety i aktywnego trybu życia, zazwyczaj nie prowadzi do nadmiernego przyrostu masy ciała. Natomiast nadmiar alkoholu i brak aktywności fizycznej może prowadzić do przybierania na wadze i negatywnie wpływać na zdrowie.

Warto też wspomnieć, że wódka (i inne wysokoprocentowe alkohole), podobnie jak piwo, zawierają kongenery, czyli substancje powstające w trakcie fermentacji, które sprzyjają gromadzeniu się tłuszczu w jamie brzusznej. Zatem picie ich w nadmiarze może sprzyjać powstawaniu otyłości brzusznej.

Recepta na zrealizowanie tego celu jest prosta:

sięgać po piwo sporadycznie ,

, wybierać piwo bezalkoholowe,

kontrolować ilość wypijanego piwa,

konsekwentnie stosować dietę ,

, prowadzić aktywny i higieniczny tryb życia.

Tak, można schudnąć, pijąc piwo, np. puszkę piwa w weekend. Natomiast codzienne spożywanie piwa (czy innych napojów alkoholowych) może odchudzanie bardzo utrudnić lub uniemożliwić – wszystko zależy od liczby dostarczanych w ten sposób kalorii, ale i od stanu zdrowia.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 6.06.2017 r. przez Barbarę Dąbrowską.

