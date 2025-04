Pieczywo

Wybieraj razowe i ziarniste. Bardziej służy odchudzaniu, głównie z powodu błonnika, ale zawiera też cenną wit. B1 i składniki mineralne. Wolno ci zjeść 2 kromki chleba lub kromkę i bułeczkę.

Reklama

Ziemniaki, makaron, kasze, płatki

Dzienna porcja tych bogatych w węglowodany produktów to ok. 1/2 szklanki ugotowanej kaszy i 2 łyżek płatków lub mały ziemniak i 1/2 szklanki ugotowanego makaronu. Wybieraj grube kasze i razowy makaron. Dostarczają dużo błonnika, witamin i minerałów.

Owoce

Są nie mniej bogate w witaminy (zwłaszcza w witaminę C), składniki mineralne i błonnik jak warzywa. Ich mankamentem jest niestety cukier, który zwiększa ich kaloryczność. Dietetycy zalecają w czasie diety umiar. Proponują 2 średnie owoce dziennie (ok. 150–200 g).

Warzywa

Staraj się jeść różnorodne, gdyż jedne są dobrym źródłem witaminy C, a inne karotenu. Wszystkie zawierają ważny w diecie błonnik, minerały i dużo antyoksydantów zapobiegających wielu schorzeniom. Część możesz gotować, ale jedz też koniecznie surowe - łącznie 500 g dziennie.

Ryby, mięso, wędliny

To źródło bardzo dobrego białka, witamin z grupy B i wielu innych ważnych składników. Ryby morskie dodatkowo dostarczają kwasy omega-3, których organizm sam nie wytwarza. Zalecana dzienna porcja to ok. 180 g. Mięso i wędliny powinny być chude, a ryby tłuste.

Nabiał

Pożądane są zwłaszcza jogurty i kefiry (kupuj naturalne i ewentualnie mieszaj je z owocami lub jedz bez dodatków). Nie przekraczaj dziennie ilości 400 g mleka lub napojów i opakowania twarożku (ewentualnie plastra żółtego sera).

Reklama

Tłuszcz

To bomba kaloryczna! Gram tłuszczu daje 9 kcal, podczas gdy gram węglowodanów tylko 4,5 kcal. Dlatego wyeliminuj na czas diety margarynę, a nawet masło. Zostaw jednak łyżeczkę oliwy, bo w tłuszczu rozpuszcza się sporo witamin.