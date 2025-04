Piramida żywienia, fot. Fotolia

Piramida zdrowego żywienia podstawą twojej diety

U podstawy piramidy zdrowego żywienia umieszczone zostały produkty zbożowe, które powinny dostarczać około połowy dziennego zapotrzebowania energetycznego. Zalicza się do nich: pieczywo, makarony, kasze, ryż, płatki śniadaniowe i otręby.

Najbardziej wartościowe są produkty pełnoziarniste bogate w błonnik i witaminy, wyprodukowane z mąki razowej, brązowy ryż, otręby, płatki zbożowe.

Warzywa i owoce – 5 razy dziennie!

Powyżej produktów zbożowych w piramidzie zdrowego żywienia umieszczono warzywa i owoce, których w diecie dorosłego człowieka znaleźć się powinno ok. 700 g dziennie, podzielonych na 5 porcji. W praktyce oznacza to, że wchodzić powinny one w skład każdego posiłku. Warzywa i owoce to nie tylko źródło witamin i minerałów, ale także błonnika, czy antyoksydantów, które unieszkodliwiają wolne rodniki. Należy uważać, aby ilość spożywanych owoców nie była zbyt duża – wiele z nich zawiera znaczne ilości węglowodanów prostych, jest tym samym wysokokaloryczna.

Piramida zdrowego żywienia: Pij mleko!

Zaleca się, aby w codziennej diecie znalazły się 3-4 porcje mleka bądź jego przetworów (jogurtów, kefirów, serów, maślanki). Oprócz tego, że są one bogatym źródłem wapnia, zawierają także witaminy oraz pełnowartościowe białko. Tłuszcze zawarte w mleku i jego przetworach należą niestety do niekorzystnych dla naszego zdrowia tłuszczów nasyconych, dlatego też wybierać należy produkty o jak najmniejszej zawartości tłuszczu.

Podstawą zdrowego żywienia jest różnorodność, dlatego też w naszym codziennym jadłospisie powinien znaleźć się przynajmniej jeden produkt z każdej grupy budującej piramidę. Oczywiście korzystniej jest, jeśli ilość tych produktów jest większa.

Białko – gdzie go szukać?

Na kolejnym piętrze piramidy zdrowego żywienia znaleźć można produkty o szczególnie dużej zawartości białka. Do grupy tej należą nasiona roślin strączkowych, ryby, a także mięso. Mięso, możliwie najchudsze, powinno być spożywane w ograniczonych ilościach (2 – 3 porcje po ok. 150 g tygodniowo) i w miarę możliwości zastępowane rybami oraz roślinami strączkowymi. Spożywanie mięsa jest ważne ze względu na fakt, że oprócz białka i witamin jest ono źródłem dobrze przyswajalnego żelaza.

Wierzchołek piramidy, czyli ostrożnie z tłuszczami

Należy unikać spożywania tłuszczów zwierzęcych – smalcu, masła, zastępując je w miarę możliwości znacznie bardziej wartościowymi tłuszczami roślinnymi – oliwą z oliwek czy olejami (np. rzepakowym, lnianym czy z pestek winogron).

