Przeciwwskazania do picia kombuchy cię zaskoczą. W medycynie naturalnej kombucha jest uznawana za napój o działaniu prozdrowotnym i znana jest od ok. 2000 lat. Jej zwolennicy twierdzą, że napój wzmacnia odporność, wzmacnia układ krążenia, pomaga schudnąć, a nawet chroni przed rakiem. I choć rzeczywiście produkty fermentowane są uważane za korzystne dla zdrowia, to przypisywane napojowi działania nie zostały dotąd potwierdzone. Wiadomo natomiast, że nie każdy kombuchę powinien pić.

Reklama

Spis treści:

Kombucha zawiera ocet, alkohol, kofeinę, cukier, witaminę B i inne substancje powstające w wyniku działania procesu fermentacji herbaty przez zastosowane kultury bakterii i grzybów (drożdże zalicza się do grzybów). Ze względu na ten skład, przeciwskazania do picia kombuchy obejmują:

astmę — kombucha zawiera histaminę, która może nasilać objawy astmy. Histamina jest związkiem chemicznym, który jest uwalniany w organizmie podczas reakcji alergicznych i może prowadzić do skurczu oskrzeli, co jest szczególnie problematyczne dla osób z astmą. Kombucha jest wytwarzana przez fermentację, która może wprowadzać do napoju różne mikroorganizmy i związki chemiczne. Niektóre z tych składników mogą działać jako alergeny i wywoływać reakcje alergiczne u osób z astmą.

— kombucha zawiera histaminę, która może nasilać objawy astmy. Histamina jest związkiem chemicznym, który jest uwalniany w organizmie podczas reakcji alergicznych i może prowadzić do skurczu oskrzeli, co jest szczególnie problematyczne dla osób z astmą. Kombucha jest wytwarzana przez fermentację, która może wprowadzać do napoju różne mikroorganizmy i związki chemiczne. Niektóre z tych składników mogą działać jako alergeny i wywoływać reakcje alergiczne u osób z astmą. cukrzycę — alkohol zawarty w kombuchy może wpłynąć na metabolizm cukru we krwi i wejść w interakcje z lekami. Diabetycy mogą reagować inaczej na kombuchę niż osoby zdrowe. U niektórych osób napój ten może wpływać na poziom cukru we krwi bardziej niż u innych, co wymaga indywidualnego monitorowania.

— alkohol zawarty w kombuchy może wpłynąć na metabolizm cukru we krwi i wejść w interakcje z lekami. Diabetycy mogą reagować inaczej na kombuchę niż osoby zdrowe. U niektórych osób napój ten może wpływać na poziom cukru we krwi bardziej niż u innych, co wymaga indywidualnego monitorowania. zaburzenia odporności (także w przebiegu choroby nowotworowej) - w kombuchy mogą znajdować się bardzo różne mikroorganizmy. U osób z obniżoną odpornością mogą one wywołać infekcje.

(także w przebiegu choroby nowotworowej) - w kombuchy mogą znajdować się bardzo różne mikroorganizmy. U osób z obniżoną odpornością mogą one wywołać infekcje. SIBO i IBS (zespół jelita drażliwego) — kombucha zawiera różne szczepy bakterii i drożdży, które mogą zasiedlać jelita. W przypadku SIBO problemem jest już nadmierna ilość bakterii w jelicie cienkim. Dodatkowe bakterie z kombuchy mogą nasilić problem, prowadząc do pogorszenia objawów. W dodatku pozostałe w napoju cukry (fermentowane węglowodany FODMAPs) mogą być fermentowane przez bakterie w jelicie cienkim, co może prowadzić do zwiększonej produkcji gazów, wzdęć, bólu brzucha i biegunki, typowych objawów SIBO oraz IBS.

kamicę — kombucha jest kwaśnym napojem o niskim pH. Regularne spożywanie kwaśnych napojów może wpływać na pH moczu, co sprzyja tworzeniu się kamieni nerkowych, zwłaszcza szczawianowych.

jest kwaśnym napojem o niskim pH. Regularne spożywanie kwaśnych napojów może wpływać na pH moczu, co sprzyja tworzeniu się kamieni nerkowych, zwłaszcza szczawianowych. grzybicę układu pokarmowego — osoby z grzybicą układu pokarmowego mogą być wrażliwe na dodatkowe drożdże spożywane w kombuchy, co może prowadzić do nasilenia objawów. Niekontrolowana fermentacja, szczególnie w warunkach domowych, może prowadzić do zakażenia kombuchy pleśniami lub innymi patogenami grzybiczymi. Spożycie zakażonej kombuchy może pogorszyć objawy grzybicy układu pokarmowego. W dodatku pozostałe w napoju węglowodany mogą być pożywką dla grzybów, które skolonizowały układ pokarmowy, co nasili problem.

z grzybicą układu pokarmowego mogą być wrażliwe na dodatkowe drożdże spożywane w kombuchy, co może prowadzić do nasilenia objawów. Niekontrolowana fermentacja, szczególnie w warunkach domowych, może prowadzić do zakażenia kombuchy pleśniami lub innymi patogenami grzybiczymi. Spożycie zakażonej kombuchy może pogorszyć objawy grzybicy układu pokarmowego. W dodatku pozostałe w napoju węglowodany mogą być pożywką dla grzybów, które skolonizowały układ pokarmowy, co nasili problem. choroby reumatyczne — napój zawiera histaminę i kwas mlekowy oraz inne biogenne aminy. W przypadku chorób reumatycznych nadmierna ilość histaminy i kwasu mlekowego może prowadzić do nasilenia stanu zapalnego, co może pogorszyć objawy.

zawiera histaminę i kwas mlekowy oraz inne biogenne aminy. W przypadku chorób reumatycznych nadmierna ilość histaminy i kwasu mlekowego może prowadzić do nasilenia stanu zapalnego, co może pogorszyć objawy. ciążę i karmienie piersią — kombucha zawiera alkohol, który w żadnej dawce nie jest bezpieczny dla płodu ani małego dziecka.

zawiera alkohol, który w żadnej dawce nie jest bezpieczny dla płodu ani małego dziecka. nadwrażliwość na kofeinę — fermentowana herbata zawiera pewne ilości kofeiny, dlatego u osób z nadwrażliwością na tę substancję może pogarszać samopoczucie, zwłaszcza jeśli jest spożywana w dużych ilościach.

herbata zawiera pewne ilości kofeiny, dlatego u osób z nadwrażliwością na tę substancję może pogarszać samopoczucie, zwłaszcza jeśli jest spożywana w dużych ilościach. chorobę alkoholową — abstynencja od alkoholu jest podstawą leczenia alkoholizmu. Do końca życia były alkoholik nie powinien spożywać żadnych napojów alkoholowych, nawet tych, z niską jego zawartością. Dlatego kombucha w takich przypadkach jest zakazana.

od alkoholu jest podstawą leczenia alkoholizmu. Do końca życia były alkoholik nie powinien spożywać żadnych napojów alkoholowych, nawet tych, z niską jego zawartością. Dlatego kombucha w takich przypadkach jest zakazana. HIV — zakażenie HIV wiąże się z obniżeniem odporności. Spożywanie kombuchy naraża takie osoby na rozwój infekcji wynikających ze spożycia z napojem chorobotwórczych drobnoustrojów.

— zakażenie HIV wiąże się z obniżeniem odporności. Spożywanie kombuchy naraża takie osoby na rozwój infekcji wynikających ze spożycia z napojem chorobotwórczych drobnoustrojów. choroby wątroby — spożywanie napojów zawierających alkohol jest zakazane przy chorobach wątroby, a kombucha zawiera pewne jego ilości. W dodatku w kombuchy mogą znajdować się niezdrowe substancje (toksyny) wytwarzane przez bakterie, zwłaszcza te, które dostaną się tam przypadkiem. Ich spożycie dodatkowo obciąża wątrobę.

— spożywanie napojów zawierających alkohol jest zakazane przy chorobach wątroby, a kombucha zawiera pewne jego ilości. W dodatku w kombuchy mogą znajdować się niezdrowe substancje (toksyny) wytwarzane przez bakterie, zwłaszcza te, które dostaną się tam przypadkiem. Ich spożycie dodatkowo obciąża wątrobę. wiek poniżej 18. roku życia — sprawa oczywista: dzieci nie powinny pić napojów alkoholowych.

Jednak nawet u osób zdrowych zalecany jest umiar w piciu kombuchy. Jej nadużywanie może bowiem nawet u osób bez przeciwwskazań do picia kombuchy wywoływać:

bóle głowy,

zaburzenia jelitowe (gazy, wzdęcia, biegunkę),

kwasicę ketonową.

Dlatego specjaliści polecają, aby ograniczyć jej picie do kubka dziennie (240 ml). Zalecają też, aby sięgać po napój ze sprawdzonego źródła, wykonany i przechowywany w szklanych.

fot. Szkodliwość kombuchy/ Adobe Stock, Veronika

Proces fermentacji wymaga udziału bakterii. Nie ma problemu, jeśli biorą w nim udział bakterie probiotyczne, czyli te, które są dla naszego organizmu korzystne. Jednak cała prawda o kombuchy wymaga, aby wspomnieć, że w czasie fermentacji zawsze może zdarzyć się, że z pożywki skorzystają też inne, niekorzystne dla zdrowia bakterie, a nawet pleśnie.

Takie skażenie kombuchy „nieproszonymi gośćmi” było najprawdopodobniej przyczyną notowanych od lat 90. ubiegłego stulecia zatruć tym napojem. Jedno skończyło się śmiercią. U pozostałych notowano problemy z wątrobą, reakcje alergiczne, zbyt wysoki poziom kwasu mlekowego w organizmie, mdłości.

Choć FDA (amerykańska organizacja dopuszczająca żywność do spożycia) twierdzi, że prawidłowo przygotowana kombucha jest bezpieczna, to wielu lekarzy ostrzega, aby nie pić kombuchy, bo ryzyko zatrucia jest realne, a korzyści z jej picia wątpliwe lub do osiągnięcia w bezpieczniejszy sposób.

Jak przygotować kombuchę, aby zmniejszyć ryzyko, że stanie się szkodliwa? Trzeba zachować sterylną czystość podczas jej produkcji. To w domowych warunkach może być dość trudne, dlatego może lepiej samemu tego nie robić.

Jak powstaje kombucha?

Kombucha powstaje w wyniku fermentacji herbaty z dodatkiem cukru przez symbiotyczną kolonię bakterii i drożdży, znaną jako SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Proces fermentacji przekształca cukier w kwasy organiczne, gaz i inne substancje bioaktywne, co sprawia, że napój jest lekko kwaśny i musujący.

Składniki podstawowe:

Herbata : najczęściej czarna, ale też zielona lub biała.

: najczęściej czarna, ale też zielona lub biała. Cukier : stanowi pożywkę dla drożdży i bakterii, jest przekształcany podczas fermentacji.

: stanowi pożywkę dla drożdży i bakterii, jest przekształcany podczas fermentacji. SCOBY : symbiotyczna kolonia bakterii i drożdży, która odpowiada za proces fermentacji.

: symbiotyczna kolonia bakterii i drożdży, która odpowiada za proces fermentacji. Startowa kombucha: mała ilość już sfermentowanej kombuchy dodawana do nowej partii w celu przyspieszenia fermentacji.

Pierwszy etap fermentacji trwa zwykle od 7 do 14 dni. W tym czasie cukier jest przekształcany w kwas octowy, kwas glukonowy i inne związki. Czasami kombucha przechodzi dodatkową fermentację po dodaniu smaków (np. owoców, ziół), co zwiększa jej gazowanie i intensyfikuje smak, ale może też zwiększać ryzyko skażenia napoju.

Reklama

Czytaj także:

Kto i dlaczego powinien unikać aloesu?

Szkodliwość imbiru — jakie są przeciwwskazania do jego jedzenia?

Komu szkodzą orzechy włoskie?