Kolagen do picia reklamowany jest jako korzystny dla zdrowia skóry, stawów i włosów suplement diety. Jednak istnieje ograniczona liczba badań naukowych dotyczących bezpośrednich skutków ubocznych regularnego spożycia kolagenu. Oto kilka potencjalnych skutków ubocznych kolagenu do picia i zagadnień, które mogą być związane z jego stosowaniem.

Źródła medyczne zazwyczaj zalecają ostrożność i konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem regularnego stosowania suplementów kolagenowych, szczególnie jeśli chodzi o osoby z istniejącymi problemami zdrowotnymi lub przyjmujące inne leki. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić wszelkie potencjalne skutki uboczne. Jeśli przyjmujesz kolagen do picia i wystąpią u ciebie jakieś nietypowe objawy, skontaktuj się z lekarzem.

Pamiętaj, że kolagen można sobie dostarczać wraz ze zdrową dietą. Najlepszym przykładem jest rosół kolagenowy, który naprawdę jest doskonałym źródłem tego niezbędnego nam składnika.

Poniżej lista wszystkich skutków ubocznych, o jakich wie obecnie świat medyczny i naukowy. Ponieważ nie prowadzono badań nad długoterminowym stosowaniem kolagenu do picia, nie bardzo wiadomo, czy i jakie mogą być odległe efekty uboczne.

Kolagen pochodzenia zwierzęcego może powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych na produkty zwierzęce, szczególnie jeśli chodzi o kolagen z ryb lub wołowiny. Skutkiem ubocznym przyjmowania kolagenu do picia mogą być wtedy: wysypki, świąd skóry, obrzęki, trudności z oddychaniem.

W 2022 roku opisano przypadek 30-latki, u której po miesiącu przyjmowania kolagenu wystąpiły plamy i bolesne pęcherze na tułowiu i kończynach. W składzie preparatu były nie tylko peptydy kolagenu, ale też cynk, acerola, pestki winogron, wyciąg z czerwonej pomarańczy, kwas alfa-liponowy, granat i witamina C. Nie wiadomo dokładnie, co spowodowało taką reakcję, ale wiadomo, że kobieta nie była narażona na działanie leków czy innych suplementów.

Niektórzy ludzie mogą doświadczać łagodnych dolegliwości żołądkowych, takich jak biegunka, wzdęcia, gazy lub nudności, po spożyciu suplementów kolagenowych.

W rzadkich przypadkach przyjmowanie kolagenu może wiązać się ze skutkami ubocznymi ze strony wątroby. Wskazywać na to może podwyższony poziom enzymów wątrobowych, zmiany w miąższu wątroby, ciemny mocz, zażółcenie skóry, bóle brzucha.

Niektóre źródła sugerują, że kolagen może wpływać na metabolizm węglowodanów i insulinooporność, co może mieć wpływ na poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą.

Przyjmowanie znacznych dawek kolagenu do picia może zwiększać ryzyko powstania kamieni nerkowych. Ma to być skutek działania szczawianów i wapnia występujących w niektórych suplementach kolagenowych, które mogą przyczyniać się do kamicy nerkowej.

Peperytom w kolagenie do picia często towarzyszy znaczna dawka wapnia. Nadmierna podaż tego pierwiastka z suplementów może prowadzić do podwyższonego poziomu wapnia we krwi. Hiperkalcemia może objawiać się osłabieniem, nudnościami, wymiotami, dezorientacją i problemami z sercem.

Suplementy kolagenowe mogą oddziaływać z niektórymi lekami, co może mieć wpływ na ich skuteczność lub bezpieczeństwo. Objawami, które mogą sugerować wystąpienie tego skutku ubocznego kolagenu do picia, są: bóle głowy i zawroty głowy.

Przy przyjmowaniu zbyt dużych dawek kolagenu, co może być sprawą indywidualną, mogą wystąpić następujące skutki uboczne: