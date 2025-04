Picie mleka przed snem ma długą tradycję. Nowość polega na dodaniu do mleka konkretnych składników, co ma wzbogacać jego właściwości korzystne dla zdrowia i samopoczucia. Na szczęście nie trzeba lecieć na Księżyc, aby napić się tego napoju. Można bez problemu zrobić go w domu.

Czym jest moon milk?

Moon milk to mleczny napój, który wywodzi się z ajurwedy, czyli tradycyjnej medycyny indyjskiej. Picie „księżycowego mleka” jest polecane przede wszystkim na złagodzenie stresu, zwiększenie odporności psychicznej i poprawę jakości snu. Możesz pić przed snem. Według zwolenników metody chroni też przed uszkodzeniami komórek wywołanymi działaniem wolnych rodników.

Nie ma badań naukowych, które potwierdziłyby zdrowotne działanie napoju, ale są doniesienia na temat jego składników. Potwierdzają one, że główny składnik mleka, ashwagandha, zmniejsza stres, lęk i poprawia jakość snu, a także łagodzi bezsenność, zmęczenie i obniża poziom kortyzolu (hormonu stresu) we krwi. Również kurkuma i inne składniki ajurwedyjskiego mleka mają wiele cennych właściwości. Dlatego wiele wskazuje na to, że regularne picie napoju moon milk wpływa pozytywnie na zdrowie i warto po niego sięgać.

Jak zrobić moon milk?

Moon milk przygotowuje się bardzo łatwo. Do ciepłego mleka wystarczy dodać przyprawy i zagotować.

Składniki na moon milk:

szklanka mleka lub napoju roślinnego bez cukru (owsiane, migdałowe, kokosowe lub inne),

0,5 łyżeczki zmielonego proszku ashwagandhy,

0,5 łyżeczki zmielonej kurkumy,

0,5 łyżeczki mielonego cynamonu,

1/4 łyżeczki mielonego imbiru i pieprzu,

szczypta mielonej gałki muszkatołowej,

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego

Przygotowanie:

Podgrzej mleko, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Następnie dodaj ashwagandhę, kukrumę, cynamon, imbir i gałkę muszkatołową. Gotuj na wolnym ogniu przez 5 minut. Jeśli masz ochotę, możesz dodać miód lub syrop klonowy, aby napój był słodszy, jednak wtedy może powodować skok cukru we krwi, co nie jest zdrowe.

Co można dodawać do moon milk i jak działają jego składniki?

Składniki, które mogą pojawić się w napoju moon milk, to:

Mleko – krowie lub roślinne, jest podstawowym składnikiem. Mleko krowie dostarcza wapń, witaminę D i tryptofan (aminokwas, który pobudza produkcję melatoniny pomagającej zasnąć, a także serotoninę, która poprawia nastrój).

– krowie lub roślinne, jest podstawowym składnikiem. Mleko krowie dostarcza wapń, witaminę D i tryptofan (aminokwas, który pobudza produkcję melatoniny pomagającej zasnąć, a także serotoninę, która poprawia nastrój). Ashwagandha (inaczej witania ospała, śpioszyn lekarski lub żeń szeń indyjski) – jest to adaptogen, czyli rodzaj substancji roślinnej stosowanej po to, aby przywrócić organizmowi równowagę w sytuacjach silnego stresu i obciążenia fizycznego. Działa silniej od żeń-szenia chińskiego. Uważaj, ashwaganda wchodzi w interakcję z niektórymi lekami i nie każdy może ją stosować.

(inaczej witania ospała, śpioszyn lekarski lub żeń szeń indyjski) – jest to adaptogen, czyli rodzaj substancji roślinnej stosowanej po to, aby przywrócić organizmowi równowagę w sytuacjach silnego stresu i obciążenia fizycznego. Działa silniej od żeń-szenia chińskiego. Uważaj, ashwaganda wchodzi w interakcję z niektórymi lekami i nie każdy może ją stosować. Kurkuma – główny związek aktywny, czyli kurkumina, ma udowodnione działanie zmniejszające stan zapalny, odmładzające i przeciwrakowe. Składniki ostryżu długiego działają również ochronnie na układ nerwowy. (Więcej na ten temat: właściwości kurkumy).

– główny związek aktywny, czyli kurkumina, ma udowodnione działanie zmniejszające stan zapalny, odmładzające i przeciwrakowe. Składniki ostryżu długiego działają również ochronnie na układ nerwowy. (Więcej na ten temat: właściwości kurkumy). Pieprz – nie tylko dodaje ostrości, ale w odpowiedniej ilości pieprz jest też zdrowy. Działa przeciwzapalnie i może pobudzać metabolizm . Badania dowodzą, że składniki pieprzu pomagają kontrolować poziomu cholesterolu i glukozy we krwi. Co więcej, zawarta w nim piperyna zwiększa biodostępność składników kurkumy.

– nie tylko dodaje ostrości, ale w odpowiedniej ilości pieprz jest też zdrowy. Działa . Badania dowodzą, że składniki pieprzu pomagają kontrolować poziomu cholesterolu i glukozy we krwi. Co więcej, zawarta w nim piperyna zwiększa biodostępność składników kurkumy. Cynamon – jest silnym przeciwutleniaczem, dlatego jego regularne spożywanie chroni przed uszkodzeniami komórek wywołanymi wolnymi rodnikami – działa przeciwnowotworowo. Właściwości cynamonu to także usprawnienie procesów poznawczych, jak pamięć i koncentracja. Oprócz tego cynamon może wspomagać utratę wagi.

– jest silnym przeciwutleniaczem, dlatego jego regularne spożywanie chroni przed uszkodzeniami komórek wywołanymi wolnymi rodnikami – działa przeciwnowotworowo. Właściwości cynamonu to także usprawnienie procesów poznawczych, jak pamięć i koncentracja. Oprócz tego cynamon może wspomagać utratę wagi. Imbir – zawiera gingerole, naturalne substancje chemiczne, które są silnymi antyoksydantami i obniżają poziom „złego” cholesterolu we krwi.

– zawiera gingerole, naturalne substancje chemiczne, które są silnymi antyoksydantami i obniżają poziom „złego” cholesterolu we krwi. Gałka muszkatołowa – poprawia stan mikroflory jelitowej i łagodzi problemy trawienne, takie jak wzdęcia, gazy i zgaga.

– poprawia stan mikroflory jelitowej i łagodzi problemy trawienne, takie jak wzdęcia, gazy i zgaga. Opcjonalnie: syrop lawendowy, różany, waniliowy, olej kokosowy, masło ghee, miód lub syrop klonowy.

