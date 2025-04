Jeśli zmagasz się z obrzękami ciała, to przede wszystkim skonsultuj się z lekarzem, by rozpoznać przyczynę dolegliwości. Długotrwała lub nawracająca opuchlizna może świadczyć o poważnych problemach ze zdrowiem, np. chorobą układu krążenia. Wspomagająco możesz sięgnąć po rośliny lecznicze, które mają działanie moczopędne. Należy do nich skrzyp polny.

Czym jest skrzyp polny i jakie ma zastosowania?

Skrzyp polny jest pospolitą rośliną stosowaną w celach leczniczych i kosmetycznych (na włosy, paznokcie i skórę). Roślina ma wiele korzystnych związków aktywnych, które dają różnorodne efekty prozdrowotne. To, co ją wyróżnia, to wysoka zawartość przeciwutleniaczy i krzemionki. W ziołolecznictwie skrzyp polny jest stosowany zewnętrznie w celu przyspieszenia gojenia ran, stanów zapalnych i owrzodzeń. Doustnie jest podawany przy chorobach dróg moczowych, reumatoidalnym zapaleniu stawów i miażdżycy.

Skrzyp polny na obrzęki i nadmiar wody w organizmie – jak działa?

Obrzęki i zatrzymanie wody w organizmie to jeden z głównych wskazań do stosowania skrzypu polnego. Korzystny wpływ wynika z działania moczopędnego tej rośliny. Pierwsze efekty w postaci zmniejszenia opuchlizny są odczuwalne już w ciągu 24 godzin. Stosowanie skrzypu jest polecane osobom, które zmagają się z chorobami dróg moczowych, jak zapalenie pęcherza moczowego i kamica moczowa. Oprócz właściwości diuretycznych, które pomagają usunąć nadmiar płynów, skrzyp działa też przeciwzapalnie i przeciwutleniająco, co również może pomóc w leczeniu obrzęków.

Jak stosować skrzyp na nadmiar wody w organizmie i opuchliznę?

Osoby, które zmagają się problem obrzęków i zastoju wody, mogą pić napar z rośliny raz dziennie maksymalnie przez cztery tygodnie. Skrzyp polny na opuchliznę można stosować w formie naparu lub odwaru do picia. Dostępne są też tabletki i kapsułki zawierające w składzie ekstrakt z rośliny.

Do przygotowania naparu użyj gotowych torebek ekspresowych do zaparzania albo 1 łyżeczki suszu. Wystarczy zalać ziele 200 ml wrzącej wody, zaparzać 5-10 minut pod przykryciem. Można stosować po jednej filiżance naparu dziennie. Aby przygotować odwar ze skrzypu, zalej 250 ml wrzącej wody 1 łyżeczkę suszonego ziela. Następnie gotuj przez 5 minut pod przykryciem. Po przecedzeniu odwar stosuje się doustnie lub zewnętrznie.

Szkodliwość skrzypu polnego. Kto nie powinien stosować?

Chociaż ogólnie picie naparów ze skrzypu jest bezpieczne, to jednak niektórym osobom może szkodzić. Po preparaty z tego ziela nie powinny sięgać osoby z cukrzycą, dną moczanową, a także przewlekłą chorobą nerek. Stosowanie skrzypu jest odradzane również w przypadku ciąży i karmienia piersią ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa. Uważać powinny osoby z niedoborami witaminy B1, gdyż roślina zawiera antyodżywczą tiaminazę, a przyjmowanie skrzypu nasila objawy tego stanu.

