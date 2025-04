Pieczone warzywa bez tłuszczu

Pieczone warzywa to świetna alternatywa dla gotowanych lub smażonych dodatków. Jednak podczas przygotowania często dodajemy do nich mnóstwo tłuszczu. Wbrew pozorom istnieje prosty sposób, żeby upiec zdrowe warzywa.



fot. serwis prasowy Jan Niezbędny

Czym zastąpić klasyczne dodatki w postaci ziemniaków polanych tłuszczykiem czy zasmażanej kapusty? Na przykład pieczoną marchewką, cukinią lub papryką.

Warzywa z piekarnika – szczególnie z dodatkiem aromatycznych ziół – to dobra alternatywa! Zazwyczaj jednak podczas ich przygotowywania popełniamy podstawowy błąd, czyli pieczemy je na blasze smarowanej olejem lub oliwą, co sprawia, że potrawa staje się kaloryczna i niezdrowa.

"Oczywiście, odrobina prawdziwej oliwy jest bardzo dobra dla naszego zdrowia. Lepiej jednak jeść ją na zimno np. z sałatą. Natomiast w przypadku przygotowywania warzyw w piekarniku wybierzmy lepiej specjalne torebki do pieczenia, które nie wymagają stosowania oleju lub oliwy. Dzięki temu potrawy są niskokaloryczne i zdecydowanie zdrowsze, a ponadto zachowują soczystość oraz chrupkość. Dodatkowo są też wygodne – znoszą nawet bardzo wysokie temperatury, a mimo to pieczone potrawy nie przypalają się ani nie brudzą naczynia. Zużytą torebkę po prostu wyrzucamy do kosza!" – wyjaśnia Bartłomiej Szakiewicz, ekspert marki Jan Niezbędny.

Przygotowanie warzyw bez tłuszczu

Przygotowanie soczystych warzyw w torebce do pieczenia jest wyjątkowo proste. Wystarczy jedynie dokładnie umyć oraz pokroić produkty.

Tak przygotowane warzywa umieszczamy w torebce, doprawiamy do smaku (np. odrobiną soli, pieprzu i ziół prowansalskich). Całość zamykamy klipsem i umieszczamy na godzinę w piekarniku rozgrzanym do temperatury 220°C.

Na około 10-15 minut przed końcem można rozciąć torebkę. Dzięki temu warzywa delikatnie zarumienią się i będą bardziej chrupiące.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Jan Niezbędny