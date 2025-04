Zdaniem niektórych zwolenników alternatywnych metod leczenia i profilaktyki chorób, picie wody utlenionej ma przynosić korzyści zdrowotne, a głównie - oczyszczać organizm. Ten niebezpieczny trend może doprowadzić do śmierci, niepełnosprawności, ciężkiej choroby, co potwierdzają badania. Nie ma za to żadnych badań, które mogłyby potwierdzić korzyści płynąc z picia wody utlenionej w jakiejkolwiek formie.

Do czego służy woda utleniona?

Woda utleniona, czyli wodny roztwór nadtlenku wodoru, występujący w stężeniu 3%, to popularny środek do dezynfekcji ran. Z pewnością masz ją w swojej apteczce, a jeśli nie - w dzieciństwie nieraz polewałaś nią zdarte kolana, by zapobiec groźniejszej infekcji.

I właśnie do tego powinna być stosowana - do odkażania ran. Z racji swoich wybielających właściwości, stosowana jest również w kosmetyce, a domowe rozjaśnianie włosów wodą utlenioną to jeden z popularniejszych sposobów na to, by rozjaśnić pasemka.

Woda utleniona może być pomocna również w infekcjach gardła, jednak płukanie gardła wodą utlenioną można wykonywać tylko wtedy, gdy nie zachodzi ryzyko połknięcia roztworu. Gardło można płukać wyłącznie mocno rozcieńczonym roztworem: 1 łyżeczka wody utlenionej na 1 szklankę wody.

Niektórzy wodą utlenioną starają się zapobiec infekcjom ucha. Woda utleniona do ucha to sposób, którego nie popierają jednak laryngolodzy, przekonując, że środek może uszkodzić naskórek, nawet, jeśli rozcieńczy się go wodą.

fot. Adobe Stock

Przemywanie zmian trądzikowych wacikiem nasączonym wodą utlenioną w stężeniu 1,5% ma działać antybakteryjnie, a inhalacje z wody utlenionej, soli fizjologicznej i gorącej wody - przynosić ulgę chorym zatokom.

Popularne stało się także wybielanie zębów wodą utlenioną, wymieszaną z sodą oczyszczoną. Niestety - mało skuteczne, a przy tym niebezpieczne dla szkliwa. Tej metody z pewnością nie poleci ci żaden stomatolog.

Picie wody utlenionej to zły pomysł

Woda utleniona do picia nie tylko się nie nadaje, ponieważ jest silnie żrącym środkiem, lecz także w formie rozcieńczonej może zaszkodzić. Nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby jej skuteczność w stosowaniu wewnętrznym.

Doustne stosowanie wody utlenionej, zalecane m.in. przez jednego z rosyjskich profesorów, może doprowadzić nawet do śmierci. Choć w internecie nie brakuje opinii wychwalających metody Iwana Nieumywakina, do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wewnętrznego stosowania wody utlenionej.

Spożycie nadtlenku wodoru może spowodować m.in. zagrażający życiu zator, który zaburza funkcjonowanie serca, układu nerwowego i oddechowego, co z kolei prowadzi do śmierci lub trwałego kalectwa.

Naukowcy z University of Colorado School of Medicine w Aurora w stanie Kolorado, przeanalizowali przypadki spożycia nadtlenków w wysokim stężeniu. U pacjentów stwierdzono niedotlenienie, zmieniony stan psychiczny, niewydolność oddechową, niestabilność hemodynamiczną, zmiany w EKG, radiograficzne dowody udaru naczyniowo-mózgowego, ogniskowy deficyt neurologiczny, zatorowość płucną, zator serca.

Nie stosuj kuracji, która zakłada picie wody utlenionej. Nie eksperymentuj z własnym zdrowiem.

Źródło: Annemergmed.com

