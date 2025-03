Sok z cytryny jest bogatym źródłem witaminy C i może przynosić wiele korzyści zdrowotnych. Jednak nadmierne jego spożycie, zwłaszcza nierozcieńczonego, może prowadzić do działań niepożądanych. Jak się ustrzec przed skutkami ubocznymi picia soku z cytryny?

Sok z cytryny jest popularnym dodatkiem do napojów i potraw, a bywa także składnikiem domowych kuracji zdrowotnych. Zawiera dużą ilość witaminy C, przeciwutleniacze, a także związki roślinne, którym przypisywane jest działanie prozdrowotne. Niemniej jednak nadmierne lub niewłaściwe spożywanie soku z cytryny może wiązać się z pewnymi skutkami ubocznymi, o których warto wiedzieć. Oto one:

Ilość soku z cytryny, jaką można bezpiecznie spożywać dziennie, zależy od indywidualnych czynników, takich jak ogólny stan zdrowia, tolerancja na kwasy czy inne przyjmowane produkty. U niektórych osób nawet łyżka soku z cytryny wywoła zgagę, u innej wypicie nawet szklanki tego soku nie wywoła żadnych przykrych skutków ubocznych. Dawka jest więc sprawą bardzo indywidualną.

Dla większości osób bez problemów zdrowotnych, spożycie soku z jednej cytryny dziennie (około 30-50 ml) rozcieńczonego w wodzie powinno być bezpieczne i korzystne dla zdrowia. Taka dawka dostarcza około 20-30 mg witaminy C, co pokrywa znaczną część dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Sok najlepiej spożywać po rozcieńczeniu wodą, aby zmniejszyć jego kwasowość i uniknąć ewentualnych skutków obocznych picia soku z cytryny.

Spożycie większych ilości soku z cytryny (więcej niż sok z dwóch cytryn dziennie, czyli 60-100 ml) może prowadzić do skutków ubocznych, zwłaszcza jeśli sok jest spożywany w postaci nierozcieńczonej.

Picie samego soku, ze względu na wcześniej wymienione skutki uboczne, nie jest wskazane. Natomiast picie soku z cytryny rozcieńczonego wodą, może przynosić pewne korzyści zdrowotne. Rozcieńczenie soku nie zmniejsza dawki witamin ani substancji działających prozdrowotne.

Oto, co można zyskać pijąc wodę z cytryną:

Bardzo dobrze działa też sok z cytryny na dnę moczanową.

Chociaż sok z cytryny ma kwaśny smak, niektóre badania sugerują, że po przetworzeniu w organizmie może działać alkalizująco (zwłaszcza na mocz, w minimalnym stopniu na krew).

Istnieją pewne sytuacje, w których picie soku z cytryny może być niewskazane lub powinno być ograniczone: