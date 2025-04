Picie rumianku na noc to naprawdę dobry pomysł. Po taki napar sięgano od dawien dawna. Wszystko dzięki wielu cennym właściwościom rumianku. Okazuje się, że ma on też zdolność ułatwiania zasypiania, gdyż wycisza i uspokaja. A podczas snu zrobi wszystko to, co może, by wesprzeć twoje zdrowie.

Spis treści:

Tak, można pić rumianek na noc, a nawet może to przynosić wymierne korzyści. Wszystko dzięki zawartości przeciwutleniacza o nazwie apigenina. Substancja ta jest flawonem, który wiąże się z receptorami benzodiazepinowymi. W ten sposób je pobudza. To z kolei nasila działanie wyciszającego układ nerwowy neuroprzekaźnika GABA (kwasu gamma-aminomasłowego). Odbywa się to na drodze hamowania pobudzenia neuronów. Efekt? Uspokajający i relaksujący. Rumianek pomaga szybciej zasnąć, mocniej spać i nie wybudzać się w nocy.

Potwierdziły to badania naukowe, które udowodniły, że picie rumianku na noc poprawia jakość snu zarówno poprzez skrócenie czasu zasypiania, jak i zmniejszenie liczby nocnych wybudzeń.

A gdy już spokojnie zaśniesz, apigenina może zrobić dla ciebie coś jeszcze. Bo ułatwianie zasypiania to nie jedyne właściwości, jakie ma ten flawonoid. Poza tym może:

Jeszcze jeden argument za piciem rumianku na noc: napar nie zawiera kofeiny, a np. zielona czy czarna herbata ją zawierają. Czasami nawet niewielka dawka kofeiny może utrudnić zaśnięcie.

Najlepiej wypijać filiżankę naparu z rumianku na 45-60 minut przed snem. Tyle czasu powinno wystarczyć, aby herbatkę przyswoić, i żeby organizm ją zdążył zmetabolizować. To pozwoli apigeninie dotrzeć do receptorów i zacząć działać.

Napar najlepiej parzyć przez ok. 5 minut. Najlepiej pić bez dodatku cukru czy miodu. Najlepszej jakości rumianek to suszone kwiatostany. Nie wszystkie herbatki rumiankowe są robione z całych kwiatów. Czasami są to tylko okruchy kwiatów. Dlatego dobrze jest kupować susz od renomowanego producenta lub niepakowany w jednorazowe torebki – wtedy łatwiej ocenić jakość towaru.

Żeby zwiększyć szanse na sprawne zasypianie, najlepiej picie rumianku na noc włączyć w wieczorną rutynę, przygotowującą organizm do snu. Powtarzanie takiej rutyny (np. rumianek, prysznic, 15 minut czytania książki, pójście spać), Jest jednym z elementów higieny snu.

Są też inne sposoby, którymi można wspomagać usypiające działanie picia rumianku na noc. Do takich naturalnych metod wspierających zaśnięcie należą:

Jeśli to wszystko okaże się za mało, możesz spróbować medytacji, powtarzania mantry, zwiększyć ilość aktywności fizycznej w ciągu dnia (byle nie wieczorem). Wszystko na nic? Idź do lekarza i szukaj pomocy. Dobry sen to jedna z najważniejszych dla zdrowia i dobrego samopoczucia spraw.