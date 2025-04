Picie oleju lnianego na noc może być dobrym pomysłem, jednak nie dla każdego. Choć zastosowanie oleju lnianego jest bardzo szerokie i przynosi wiele prozdrowotnych efektów, to niektóre osoby nie powinny pić oleju lnianego na noc ani o żadnej innej porze dnia. Inne powinny skonsultować taką suplementację z lekarzem. Zdrowe osoby dorosłe mogą podjąć taką „kurację”, choć jak na razie należy mówić o jej możliwych korzystnych działaniach, gdyż do wyciągnięcia ostatecznych wniosków potrzebne będą dalsze badania.

Wśród wielu prozdrowotnych właściwości oleju lnianego, tylko 4 wiążą się z przyjmowaniem go przed snem. Jeszcze za wcześnie mówić o silnych dowodach na takie działanie, lecz niektóre badania, które obejmowały picie oleju lnianego na noc, wykazały jego prozdrowotne działania.

Picie oleju lnianego na noc wpływa na mięśnie

Połączenie oleju lnianego pitego na noc z białkową przekąską, np. proteinowym smoothie, sprawia, że białko ulega powolniejszemu trawieniu. To z kolei powoduje, że w nocy organizm przez dłuższy czas ma dostęp do aminokwasów, z których korzysta, aby podczas nocnego odpoczynku budować czy też chronić masę mięśniową.

Picie oleju lnianego na noc a praca serca

Kolejną zaletą picia oleju lnianego na noc może być to, że zawarte w nim kwasy omega-3 i omega-6 przez dłuższy czas krążą w organizmie, dzięki czemu skuteczniej mogą chronić przed nadciśnieniem, zawałem czy udarem. Chociaż debata na temat wpływu tych kwasów tłuszczowych na zdrowie układu krwionośnego wciąż trwa, to coraz więcej wskazuje na to, że kwasy omega zawarte m.in. w oleju lnianym mogą korzystnie wpływać na rytm pracy serca, zapobiegając np. arytmii.

Picie oleju lnianego na noc a choroby autoimmunologiczne

Wypoczynek nocny to czas, który organizm skutecznie wykorzystuje do regeneracji. Dostarczenie mu na ten czas oleju lnianego może skutecznie wspomagać „gaszenie pożarów”, czyli ograniczanie reakcji zapalnych toczących się wewnątrz ciała. Dotyczy to zarówno układu pokarmowego, jak i innych części ciała. To dlatego olej lniany, obok tłuszczu rybiego, może odgrywać rolę w łagodzeniu objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i zaburzeń autoimmunologicznych. Zaobserwowano np., że zmniejsza obrzęki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.

Picie oleju lnianego na noc a praca jelit

Olej lniany nie tylko może korzystnie wpływać na łagodzenie chorób zapalnych jelit, ale wspomaga ich prawidłowe funkcjonowanie, ułatwiając pasaż treści jelitowej. To oznacza, że picie oleju lnianego na noc może pomóc osobom, które cierpią na zaparcia, gdyż praktyka ta wspomaga łatwiejsze wypróżnienia.

fot. Picie oleju lnianego na noc: przeciwwskazania/ Adobe Stock, kai

Olej lniany nie jest wskazany dla osób z niedrożnością układu pokarmowego, z zapaleniem pęcherzyka żółciowego, wątroby lub trzustki oraz po operacjach w obrębie jamy brzusznej.

Z lekarzem powinny na temat oleju lnianego porozmawiać osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, kobiety w ciąży i karmiące piersią. Być może będą mogły go stosować, ale w ograniczonych ilościach.

Skutkiem picia oleju lnianego może być podrażnienie układu pokarmowego, objawiające się np. biegunką. Najczęściej występuje przy przyjmowaniu dużych dawek.

Powszechnie przyjmuje się, że osoba dorosła może wypijać 2-6 łyżek dziennie. Podczas picia oleju lnianego na noc lepiej ograniczyć wieczorną dawkę do jednej stołowej łyżki.

Bezpieczne jest przyjmowanie 2 g oleju lnianego w postaci suplementów diety do 6 miesięcy oraz 24 g dziennie do 7 tygodni. Tyle wiadomo z badań naukowych. Dawkowanie w postaci czystego oleju nie zostało przebadane.

