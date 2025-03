Skutki uboczne picia octu jabłkowego rzadko występują po przyjęciu jednorazowo porcji rozcieńczonego octu. Ich ryzyko wzrasta tym bardziej, im mniej ocet rozcieńczony i im częściej i dłużej się stosuje takie mikstury. Chociaż mogą one wspierać zdrowie, to warto wiedzieć, jakie działania niepożądane mogą się wiązać z ich piciem. Sprawdź, na jakie objawy zwracać uwagę.

Spis treści:

Ocet jabłkowy jest bardzo kwaśny (pH 2-3), co sprawia, że spożywanie go w postaci nierozcieńczonej jest zdecydowanie niewskazane. Nawet po rozcieńczeniu go w wodzie, ocet jabłkowy może wywoływać skutki uboczne. Oto one:

Spożywanie octu jabłkowego może wpływać na działanie niektórych leków. Przykładem są leki na cukrzycę, które obniżają poziom cukru we krwi. Ocet jabłkowy również wpływa na poziom glukozy, co może zwiększać ryzyko hipoglikemii, czyli niebezpiecznie niskiego poziomu cukru we krwi.

Inne leki, z którymi ocet może wchodzić w interakcje, to leki moczopędne oraz przeczyszczające, które obniżają poziom potasu, co w połączeniu z octem jabłkowym może nasilić ryzyko hipokaliemii. Należy zachować ostrożność w stosowaniu octu przy stosowaniu następujących leków:

Aby uniknąć części skutków ubocznych picia octu jabłkowego, zawsze stosuj następujące zasady:

Nie każda osoba może bezpiecznie spożywać ocet jabłkowy, nawet w postaci rozcieńczonej. Istnieją grupy osób, które powinny unikać octu jabłkowego lub ograniczyć jego spożycie: