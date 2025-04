Picie lub jedzenie kurkumy jest zdrowe, ale może wywoływać skutki uboczne i niepożądane działanie. Sprawdź, jakie są objawy zbyt wysokiego lub częstego jedzenia i picia kurkumy. Upewnij się też, że nie masz jednoznacznych przeciwwskazań do korzystania z kurkumy, przez które całkiem musisz wykluczyć tę przyprawę z diety lub znacznie ograniczyć jej spożycie.

Pijesz wodę z kurkumą lub złote mleko dość często i chcesz być wyczulona na skutki uboczne, które mogą ci się przytrafić? Oto lista objawów wskazujących na to, że być może przesadzasz z piciem kurkumy i warto ograniczyć jego częstotliwość lub dawkę kurkumy w porcji.

Wzmożona produkcja żółci - skutek uboczny picia i jedzenia kurkumy

Kurkuma, a konkretniej jej aktywny składnik: kurkumina, powoduje wzmożone wydzielanie żółci. Może być to zaleta lub wada. Z jednej strony dodatek kurkumy do posiłku z tłuszczem usprawnia jego trawienie przez pobudzenie woreczka żółciowego do pracy. Z drugiej strony, jeśli masz już problemy z pęcherzykiem żółciowym, lepiej zastosować dietę ograniczająca wydzielanie żółci z wykluczeniem kurkumy. Ten skutek uboczny obfitego spożywania lub picia kurkumy może być więc pozytywny, lub negatywny — wszystko zależy od kontekstu.

Zażółcenie zębów - skutek uboczny picia kurkumy

Kurkuma to naturalny żółty barwnik. Już szczypta kurkumy dodana do ryżu lub napoju zabarwi go na dość intensywny żółto-pomarańczowy kolor. Jeśli pijesz napoje z kurkumą często, możesz spodziewać się zażółcenia szkliwa zębów. Jest ono odwracalne, ale czasem pozbycie się żółtego kolory z zębów może być frustrujące i wymagające czasu.

Jest prosty sposób na zniwelowanie tego efektu ubocznego picia kurkumy - pij napoje z kurkumą przez słomkę, staraj się przełykać je od razu i nie dopuszczać do dłuższego kontaktu ze szkliwem.

fot. Picie kurkumy przez słomkę zapobiega skutkom ubocznym w postaci zażółcenia zębów/ Adobe Stock, Fabián Montaño

Zmiana koloru skóry - skutek uboczny kurkumy

Kurkuma, jako naturalny barwnik, może częściowo przyczyniać się do zmiany koloru skóry. Zażółcenie skóry pojawi się oczywiście po zewnętrznym kontakcie skóry z kurkumą: np. po wykorzystaniu maseczki z kurkumą na twarz.

Czy picie kurkumy też może wywołać efekt zabarwienia skóry? Teoretycznie jest to możliwe, kurkuma jest bogata w beta-karoten, który ma taki efekt. Codzienne jedzenie marchewki lub jedzenie pomidorów w dużych ilościach może powodować odpowiednio: karotenodermię lub likopenodermię. Żeby podobny efekt osiągnąć przez przedawkowanie kurkumy, musiałabyś jeść i pić jej codziennie naprawdę dużo. Taki efekt jest więc mało prawdopodobny, ale w ekstremalnych przypadkach - możliwy.

Problemy żołądkowe - skutek uboczny picia kurkumy w nadmiarze

Przyjmowanie kurkumy w dużych ilościach (szczególnie na skutek suplementacji w kapsułkach) może spowodować problemy żołądkowe. W jednym z badań, osoby, które przyjmowały codziennie 1000 mg kurkuminy, skarżyły się na:

wzdęcia,

refluks,

uczucie przelewania się w brzuchu,

biegunki.

Pijesz kurkumę codziennie i rozpoznajesz u siebie podobne objawy? Być może warto odstawić picie napojów z kurkumą na jakiś czas.

Jak stosować kurkumę na stawy? Jej korzystne działanie potwierdzono w badaniach

Mdłości i ból głowy - skutek uboczny dużych dawek kurkumy

Niewielki odsetek osób przyjmujących kurkuminę w formie suplementu w dawce 450 mg dziennie skarżył się na bóle głowy i mdłości w trakcie suplementacji. To bardzo rzadki skutek uboczny picia kurkumy, jednak czasem może wystąpić i warto połączyć podobne objawy z tym nawykiem.

Wysypka - skutek uboczny ogromnych dawek kurkumy

Najrzadziej występującym, wręcz ekstremalnym skutkiem ubocznym przyjmowania kurkumy w dużych dawkach, jest wysypka. Zaobserwowano pojawianie się wysypki na skórze osób, które na raz przyjęły dawkę 8 g kurkuminy z kurkumy. To pół standardowej saszetki kurkumy zjedzone na raz. Ten skutek uboczny jest bardzo rzadki i zaobserwowany jedynie kilka razy. Mimo wszystko to potwierdzenie znanej tezy, że każda substancja w odpowiedniej dawce może być lekarstwem, ale też trucizną. Nie inaczej jest w przypadku kurkumy.

Kamienie nerkowe szczawianowe - przeciwwskazanie do stosowania kurkumy

Kurkuma nie szkodzi na nerki zdrowych osób, ale jeśli masz predyspozycje do kamicy, może ją wzmagać. Kurkuma zawiera ok. 2% szczawianów, które biorą udział w tworzeniu się kamieni nerkowych szczawianowych. Osoby predysponowane do ich powstawania (oraz z historią szczawianowych kamieni nerkowych) powinny ostrożnie spożywać kurkumę. Szczypta tej przyprawy dodana do potrawy nie jest przeciwwskazana, ale już codzienne picie kurkumy w ilości łyżeczki rozpuszczonej w wodzie nie jest wskazane.

Problemy z woreczkiem żółciowym - przeciwwskazanie do stosowania kurkumy

Dieta po operacji woreczka żółciowego wymaga odstawienia kurkumy. To przyprawa, która stymuluje produkcję żółci. Jeśli masz niewielkie kamienie żółciowe niewymagające operacji, możesz stosować kurkumę w małych ilościach. Jeśli jednak dokuczają ci kolki żółciowe lub czekasz na operację pęcherzyka żółciowego, lepiej zrezygnuj ze znacznych dawek kurkumy w napojach i posiłkach.

Jak stosować kurkumę na rwę kulszową? Złagodzi ból i stan zapalny

Alergia na kurkuminę - stanowsze przeciwwskazanie do stosowania kurkumy

Masz alergię na kurkuminę lub kurkumę? To zdecydowane przeciwwskazanie do picia i jedzenia kurkumy. Nie ma tu wyjątków, nawet niewielka ilość tej przyprawy może wywołać objawy uczulenia: wysypkę, zawroty głowy, czerwone plamy na skórze, a u bardzo wrażliwych osób nawet wstrząs anafilaktyczny.

Nietolerancja glutenu - względne przeciwwskazanie do stosowania kurkumy

Nie stosuj kurkumy niewiadomego pochodzenia, jeśli masz nietolerancję glutenu (celiakię). Kurkuma bywa zanieczyszczona skrobią pszenną, mąką, lub innymi składnikami z glutenem. Wybieraj jedynie certyfikowaną kurkumę w proszku z oznaczeniem przekreślonego zielonego kłosa. Możesz bez przeciwwskazań stosować świeży korzeń kurkumy - jest ona naturalne bezglutenowa.

fot. Przeciwwskazania do stosowania kurkumy nie obejmują często kurkumy świeżej/ Adobe Stock, nungning20

Chcesz ograniczyć skutki uboczne picia kurkumy i robić to bezpiecznie i bez ryzyka zdrowotnego? Oto kilka porad, które ci to umożliwią.

Pij kurkumę przez słomkę , by ograniczyć jej wpływ barwiący szkliwo.

, by ograniczyć jej wpływ barwiący szkliwo. Kupuj kurkumę ze sprawdzonych źródeł, unikaj kupowania przypraw bez etykiet i opakowań. Kurkuma dozwolona do spożycia poza Unią Europejską może mieć podwyższoną zawartość ołowiu i zawierać niedozwolony barwnik metanil yellow, o kontrowersyjnym wpływie na zdrowie.

unikaj kupowania przypraw bez etykiet i opakowań. Kurkuma dozwolona do spożycia poza Unią Europejską może mieć podwyższoną zawartość ołowiu i zawierać niedozwolony barwnik metanil yellow, o kontrowersyjnym wpływie na zdrowie. Dla bezpieczeństwa nie przesadzaj ze spożyciem kurkumy, choć jest zdrowa. Zalecana dawka kurkumy dla dorosłych to ok. 2-3 gramy dziennie .

. Obserwuj swój organizm i w razie wystąpienia niepokojących objawów, powiąż je ze skutkami ubocznymi spożywania kurkumy.

i w razie wystąpienia niepokojących objawów, powiąż je ze skutkami ubocznymi spożywania kurkumy. Postaw raczej na zwiększenie porcji kurkumy w pokarmie i napojach. Tylko w ostateczności sięgaj po suplementację kurkuminą, która może być uzasadniona, ale nieobce są też jej skutki uboczne.

Kurkuma może wchodzić też w interakcje z różnymi lekami i to z tej właściwości mogą wynikać jej skutki uboczne. Kurkuma spożywcza raczej nie powoduje w tym zakresie problemów, ale ekstrakty i suplementy muszą być przyjmowane pod kontrolą. Oto leki i substancje, z którymi trzeba uważać, jeśli stale pijesz kurkumę lub dodajesz ją do wielu potraw codziennie:

leki przeciwzakrzepowe - kurkuma też ma właściwości antykoagulacyjne i może wzmacniać ten efekt, prowadząc np. do niepohamowanego krwawienia;

- kurkuma też ma właściwości antykoagulacyjne i może wzmacniać ten efekt, prowadząc np. do niepohamowanego krwawienia; leki przeciwcukrzycowe - kurkuma może wywoływać efekt hipoglikemiczny i wzmacniać działanie leków stosowanych w cukrzycy (np. insuliny);

- kurkuma może wywoływać efekt hipoglikemiczny i wzmacniać działanie leków stosowanych w cukrzycy (np. insuliny); leki przeciwnadciśnieniowe - kurkuma obniża ciśnienie krwi, przyjmując ją jednocześnie z lekami o takim efekcie, można doprowadzić do niebezpiecznie niskiego ciśnienia;

- kurkuma obniża ciśnienie krwi, przyjmując ją jednocześnie z lekami o takim efekcie, można doprowadzić do niebezpiecznie niskiego ciśnienia; leki hamujące wydzielanie kwasu żołądkowego - kurkuma poprawia trawienie i stymuluje wydzielanie kwasów żołądkowych, może niwelować więc działanie leków, które mają takie wydzielanie ograniczać.

Jeśli masz wątpliwość, czy przyjmując dany lek, możesz korzystać z kurkumy, zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty.

