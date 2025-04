Picie kakao na noc przy bezsenności to naprawdę dobry pomysł. Sprawdź, dlaczego taki napój ma szansę pomóc ci zasnąć i zapobiec wybudzeniom. I spokojnie – napój można stosować pod pewnymi warunkami nawet na diecie odchudzającej. Podpowiadamy, dlaczego tak jest i jakie kakao wybrać, aby mieć największe szanse na dobrze przespaną noc.

Reklama

Spis treści:

Kakao można pić na noc, a nawet warto! Kakao pite przed snem może dostarczyć substancji, które działają uspokajająco. Należą do nich:

Tryptofan – to aminokwas, który przekształcany jest w neurotransmiter – serotoninę oraz w melatoninę. Serotonina poprawia nastrój i sprzyja nocnemu odpoczynkowi. Melatonina także ułatwia zasypianie i jest częstym składnikiem preparatów, które mają ułatwiać zapadnięcie w sen.

– to aminokwas, który przekształcany jest w neurotransmiter – serotoninę oraz w melatoninę. Serotonina poprawia nastrój i sprzyja nocnemu odpoczynkowi. Melatonina także ułatwia zasypianie i jest częstym składnikiem preparatów, które mają ułatwiać zapadnięcie w sen. Magnez – to mikroelement, który pomaga „wyciszyć” działanie pobudzającej adrenaliny. Poza tym pomaga się odprężyć – zarówno psychicznie jak i fizycznie. Niedobory magnezu mogą utrudniać zasypianie i sprzyjać wybudzeniom w nocy. Dlatego przy bezsenności można sięgać po produkty bogate w magnez.

– to mikroelement, który pomaga „wyciszyć” działanie pobudzającej adrenaliny. Poza tym pomaga się odprężyć – zarówno psychicznie jak i fizycznie. Niedobory magnezu mogą utrudniać zasypianie i sprzyjać wybudzeniom w nocy. Dlatego przy bezsenności można sięgać po produkty bogate w magnez. Fenyloetyloamina (PEA) – to neurotransmiter, który organizm wydziela, gdy jesteś zakochana. Poprawia samopoczucie. Być może to ona odpowiada za tzw. euforię biegaczy, gdyż sprzyja uwalnianiu endorfin. Najwięcej PEA zawiera surowe, niepalone kakao.

– to neurotransmiter, który organizm wydziela, gdy jesteś zakochana. Poprawia samopoczucie. Być może to ona odpowiada za tzw. euforię biegaczy, gdyż sprzyja uwalnianiu endorfin. Najwięcej PEA zawiera surowe, niepalone kakao. Anandamid (AEA) – to psychoaktywny kannabinoid wydzielający się naturalnie podczas snu i relaksacji. Potrafi zmniejszyć odczuwanie bólu i lęku. Nazywany bywa „cząsteczką błogości”.

W badaniach na zwierzętach zaobserwowano, że naturalne kakao potrafi regulować zaburzony cykl dobowy organizmu, w tym rytm czuwania i snu, u myszy narażonych na stres psychiczny i fizyczny.

Kakao zawiera aż dwie substancje pobudzające – kofeinę i teobrominę. Mimo to nie jest silnie pobudzające. Raczej można je nazwać poprawiającym nastrój.

Silniejsze działanie pobudzające wykazuje w kakao teobromina. Jednak działa na układ nerwowy nieco inaczej niż kofeina. To alkaloid obecny także np. w liściach herbaty czy guaranie. Chroni układ krążenia, podnosi poziom „zdrowego” cholesterolu HDL, ma działanie przeciwzapalne i poprawia ukrwienie mózgu, może więc wspierać procesy myślowe. Teobromina jest stymulantem, ale działającym rozluźniająco i lekko pobudzająco. Na tyle lekko, że osoby, które mają problemy ze snem, mogą spróbować pić kakao na noc.

W 100 g kakao jest ok. 230 mg kofeiny. Jeśli do mleka przed snem dodasz łyżkę kakao (8 g), napój dostarczy ok. 18 mg kofeiny. To mniej więcej 5 razy mniej niż w kubku kawy. Dlatego jeśli nie masz nadwrażliwości na kofeinę, kubek kakao przed snem nie powinien cię pobudzić i utrudnić zasypiania. Być może zadziała dokładnie odwrotnie.

fot. Czy kakao na noc tuczy?/ Adobe Stock, Sea Wave

Na rynku są różne rodzaje gorzkiego kakao, które mogą różnić się zawartością tłuszczu, a tym samym kalorii. Najbardziej kaloryczne jest kakao pełnotłuste, które w łyżce dostarcza ok. 35 kcal. Jeśli taką jego porcję doda się do mleka, to napój będzie w sumie zawierał:

133 kcal przy mleku 0,5% tłuszczu,

przy mleku 0,5% tłuszczu, 163 kcal przy mleku 2% tłuszczu,

przy mleku 2% tłuszczu, 188 cal przy mleku 3,2% tłuszczu.

Nie jest to więc jakaś bomba kaloryczna. Inaczej jest z mieszanką kakao, cukru i tłuszczu – a takich produktów jest sporo na sklepowych półkach. Są o wiele bardziej kaloryczne i z pewnością mniej korzystne zarówno dla figury jak i dla zdrowia. Ze względu na zawartość cukru mogą zadziałać także pobudzająco (podniosą jego poziom we krwi), co przed snem nie jest wskazane.

Zatem gorzkie kakao np. z mlekiem pite na noc nie musi przyczyniać się do tycia. Tak będzie, jeśli jego kaloryczność zmieści się w całkowitej kaloryczności jadłospisu dopasowanego do potrzeb organizmu Jeśli jednak dostarczy kalorii ekstra, może przyczynić się do tycia. Jak bardzo? Pijąc kakao z mlekiem 0,5% na noc każdego wieczora, po roku można przybrać 6 kg, a z mlekiem 3,2% tłuszczu – blisko 9 kg.

Natomiast przy dobrze zbilansowanym jadłospisie odchudzającym, wliczającym kaloryczność kakao pitego na noc, można chudnąć.

Oto lista napojów, które warto pić przed snem:

napar z rumianku – badania naukowe wykazały, że właściwości rumianku obejmują działanie działa uspokajające i ułatwiające zasypianie;

– badania naukowe wykazały, że właściwości rumianku obejmują działanie działa uspokajające i ułatwiające zasypianie; woda – nawet niewielkie odwodnienie może pogarszać jakość snu;

– nawet niewielkie odwodnienie może pogarszać jakość snu; sok z cierpkich wiśni – obfituje w melatoninę, skraca czas zapadnięcia w sen i zmniejsza ryzyko wybudzeń w nocy;

– obfituje w melatoninę, skraca czas zapadnięcia w sen i zmniejsza ryzyko wybudzeń w nocy; kakao – może to być kakao rozprowadzone w ciepłej wodzie, gdyż nie udowodniono, że mleko pomaga zasnąć. W przeciwieństwie do kakao – są badania, które pokazują, że kakao może pomagać w poprawie jakości snu i ułatwiać zasypianie.

Wydaje się więc, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypróbować picie kakao na noc. Warto to jednak robić z głową – wybierać najzdrowsze kakao naturalne (palone lub nie) bez dodatków w postaci cukru i innych „polepszaczy”.

Źródła:

1. Katsutaka Oishi 1 , Hiroki Okauchi 2 , Saori Yamamoto 3 , Sayaka Higo-Yamamoto 3

„Dietary natural cocoa ameliorates disrupted circadian rhythms in locomotor activity and sleep-wake cycles in mice with chronic sleep disorders caused by psychophysiological stress”, 2020, Nutrition, doi: 10.1016/j.nut.2020.110751

2. Taubert, D., Roesen, R., & Schömig, E. „Effect of cocoa and tea intake on blood pressure: a meta-analysis. 2007, Archives of Internal Medicine”, 167(7), 626-634. https://doi.org/10.1001/archinte.167.7.626

Reklama

Czytaj także:

Jak zrobić gorącą czekoladę?

Kakao na zmarszczki – zasady stosowania

Jak szybko zasnąć – 16 najlepszych sposobów