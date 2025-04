Za wcześnie!

Małe dziewczynki powinny bawić się, szaleć, tańczyć, przyjmować role, śpiewać i bez skrępowania cieszyć się możliwościami swojego ciała. Niestety obsesja na punkcie sylwetki opanowuje coraz młodsze dzieci.

28% pięciolatek stwierdza, że chciałoby wygląda jak panie z telewizji, a 34% z nich zdarza się świadomie ograniczać ilość spożywanych posiłków, by schudnąć! 5 latki! Przerażające? Bardzo!

Domowe rozmowy o ciele

Źródłem problemu bardzo często są rozmowy, jakie dziewczynki słyszą w domu. Ich tematem jest niezadowolenie z ciała, brutalna krytyka, która często bliska jest przemocy słownej. Twoja córka może usłyszeć, gdy negatywnie oceniasz sama siebie mówiąc:

Strasznie przytyłam, wyglądam okropnie!

Podobny przekaz dociera do niej także wtedy, gdy w rodzinnym gronie kobiet wzajemnie dyskutujecie o swoim lub cudzym wyglądzie. Możesz być bardzo życzliwa w stosunku do swojego dziecka, ale to i tak nie zatrzyma negatywnych konsekwencji mówienia źle o ciele. W głowie dziewczynki kiełkuje już myśl: powinnam być szczuplejsza, wyższa, piękniejsza.

Czy masz świadomość, że blisko 90% kobiet krytycznie wypowiada się o cechach fizycznych własnych lub innych kobiet? Nie bądź jedną z nich!

Mamo popatrz ze mną w lustro!

Psychologowie z Arizona State University przeprowadzili badanie, w którym poprosili 151 par mam i córek (5-7 lat), by stanęły przed dużym lustrem i opowiedziały o tym, co lubią, a czego nie lubią w swoim ciele. Wiesz co się okazało? Dziewczynki, które słyszały, jak ich mamy mówią negatywnie o swoim ciele zmieniały wcześniej wyrażone, pozytywne zdanie o sobie! Na szczęście zaobserwowano także odwrotny efekt. Im więcej pozytywnych aspektów dotyczących własnego ciała zauważała matka, tym chętniej córki doceniały swoje możliwości.

Zmień sposób mówienia

Nie martw się, jeśli zdarzyło ci się popełnić błąd w stosunku do swojej córki. Zawsze możesz spróbować odwrócić trend ofiarowując akceptację i pewność siebie. Jesteś córką, która słyszy krytyczne uwagi? Porozmawiaj ze swoją mamą, poproś o zmianę podejścia. Atakujesz sama siebie? Przestań, bo dla innych to sygnał, że także mogą to robić.

Bądź życzliwa dla koleżanek w pracy, przyjaciółek, wszystkich pań napotkanych na drodze. W ten sposób dołożysz małą cegiełkę do świata wspierających się kobiet, a nie takich, które burzą przekonanie o własnej wartości! Twoja słowa mają moc, dlatego przestań mówić o ciele, a zacznij doceniać umiejętności. To najlepszy, najpiękniejszy prezent, jaki możesz dać swojej córce, ale także każdej innej kobiecie, którą spotkasz!

