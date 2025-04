Pestki z pigwy (i pigwowca) na refluks działają poprzez łagodzenie stanu zapalnego i nawilżanie błon śluzowych, dotkniętych przez kwaśną treść pokarmową. To znane lekarstwo na zgagę stosowane w medycynie ludowej. Owoce pigwy i pigwowca też mają właściwości zwalczające zgagę, które są udowodnione badaniami naukowymi.

Wspomaganie leczenia refluksu pokarmowego to jedna z lepiej przebadanych właściwości prozdrowotnych pigwy. Pigwa niewątpliwie może być pomocnym naturalnym środkiem zwalczającym zgagę i refluks. To wyjątek, bo inne kwaśne owoce należą do owoców przeciwwskazanych w refluksie i raczej eliminuje się je w diecie refluksowej.

Ustalono, że pigwa na refluks pomaga w formie:

syropu z owoców pigwy,

koncentratu soku pigwowego,

naparów i roztwór z pestek pigwy.

Badania naukowe potwierdzają tę przekazywaną przez lata z ust do ust mądrość ludową, dotyczącą przeciwrefluksowego działania pigwy. Głównym składnikiem pigwy, który pomaga rozprawić się z objawami refluksu, są pektyny i polifenole występujące obficie w owocach. Oto kilka konkretnych badań, w których oceniano przydatność wyrobów z pigwy i pigwowca dla osób zmagających się z refluksem:

Syrop z pigwy na refluks u dzieci

W badaniu z 2015 roku porównano skuteczność syropu z pigwy i omeoprazolu (leku stosowanego w refluksie) w leczeniu objawów refluksu u dzieci. Przez 7 tygodni podawano dzieciom syrop z pigwy lub znany i skuteczny lek na zgagę. Jednocześnie dzieci lub ich rodzice wypełniali dostosowany do wieku młodych pacjentów kwestionariusz, oceniający intensywność objawów refluksu. Wyniki badań wskazały, że syrop z pigwy wykazał podobną skuteczność w zmniejszaniu objawów refluksu u dzieci, co lek (omeoprazol) z grupy inhibitorów pompy protonowej. To doskonała informacja, ponieważ skutki uboczne wyrobów pigwowych nie są tak dotkliwe, jak efekty uboczne stosowania tych leków u dzieci.

Pigwa na refluks u kobiet ciężarnych

Pigwa pozwala zwalczać też refluks w ciąży. Pozytywne rezultaty w zwalczaniu refluksu osiągnięto, badając kobiety ciężarne, skarżące się na zgagę i refluks. Przez 4 tygodnie podawano im ranitydynę (lek na refluks blokujący wydzielanie kwasu żołądkowego) lub koncentrat soku pigwowego w dawce 10 mg po każdym posiłku. Subiektywna poprawa samopoczucia związanego z refluksem była bardzo podobna w grupie stosującej lek i sok z pigwy. Autorzy badania sugerują, że koncentrat soku pigwowego może stanowić alternatywę dla leków u ciężarnych kobiet z refluksem pokarmowym.

Pestki pigwy na refluks pokarmowy stosowane są w medycynie naturalnej do ograniczania objawów zgagi. Tradycyjne badania naukowe skupiają się na ocenie i wykorzystaniu ekstraktów z owoców pigwy do poprawy symptomów refluksu, ale to pestki są najczęściej stosowaną częścią pigwy na refluks w ludowych przekazach i babcinych recepturach.

Wynika to z ich właściwości tworzących charakterystyczny roślinny śluz, podobny do śluzu tworzącego się po zalaniu wodą siemienia lnianego. Mimo to naukowcy nie poświęcają pestkom pigwy dużej uwagi i ich właściwości przeciwrefluksowe nie są potwierdzone konkretnymi badaniami naukowymi. Fakt, że pestki pigwy na refluks działają, można jednak potwierdzić i wywnioskować z ich innych właściwości, które mają już poparcie w nauce.

Pestki pigwy po zalaniu wodą reagują z nią i uwalniają substancje śluzowe. Śluz z mieszanki pestek pigwy z wodą składa się z:

celulozy;

rozpuszczalnych polisacharydów;

cukrów: arbinozy, ksylozy, mannozy, galaktozy, glukozy;

kwasów uronowych i innych kwasów organicznych;

polifenoli: pochodnych kwasu chinowego, apigeniny, stelaryny i innych.

Pestki pigwy mają w tej formie właściwości łagodzące wszelkie dolegliwości przewodu pokarmowego. Stosuje się je np. w chorobach zapalnych jelit i wrzodach żołądka. Doskonale nadadzą się też jako naturalne wsparcie leczenia refluksu pokarmowego. Substancje śluzowe z pestek pigwy:

nawilżają śluzówkę przewodu pokarmowego;

przewodu pokarmowego; przyspieszają gojenie się ran i uszkodzeń przewodu pokarmowego (w tym przełyku w przypadku refluksu);

i uszkodzeń przewodu pokarmowego (w tym przełyku w przypadku refluksu); ograniczają występowanie charakterystycznego dla refluksu procesu zapalnego w przełyku i górnej części żołądka;

w przełyku i górnej części żołądka; zmniejszają ból i ograniczają uczucie „palenia w żołądku i przełyku”: charakterystycznego objawu refluksu.

Już te właściwości pestek pigwy pozwalają wywnioskować, że to przydatny środek w zwalczaniu objawów zgagi i refluksu pokarmowego.

fot. Pestki z pigwy i pigwowca ograniczają refluks pokarmowy/ Adobe Stock, PhotoRK

Pestki z pigwy na refluks stosuje się w postaci maceratu lub naparu. Nie daj sobie zmówić, że tzw. pestkówka, czyli nalewka z pestek pigwy będzie dobra na refluks. Alkohol, który jest jej bazą, wręcz zaognia objawy refluksu! Sytuacji nie odwracają pestki pigwowca i pigwy, które są drugim składnikiem takiej nalewki. Znacznie skuteczniejszy jest np. napar z pestek pigwy lub pigwowca.

Przepis na napar z pestek pigwy na refluks

Składniki:

czubata łyżka pestek z pigwy lub pigwowca (świeżych lub suszonych),

szklanka wrzącej wody.

Sposób przygotowania:

Przesyp pestki pigwowca do słoika. Zalej je wrzącą wodą, zakręć słoik i dokładnie wymieszaj. Odkręć słoik i odstaw miksturę na kilka godzin. Po tym czasie napar jest gotowy do spożycia.

Możesz przechowywać przygotowaną i ostudzoną miksturę do 3 dni w lodówce.

Pestki pigwy na refluks - sposób stosowania

W przygotowanym naparze najcenniejszy jest śluz, który wytworzy się po kontakcie pestek pigwy z wodą. Gdy uzyskasz już napar, możesz wykorzystać dwa podejścia:

zblendować namoczone pestki z wodą tworząc jednorodną mieszaninę o śluzowatej konsystencji,

z wodą tworząc jednorodną mieszaninę o śluzowatej konsystencji, przecedzić pestki przez sito i korzystać wyłącznie ze śluzu, który się wydzielił.

Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety. Blendując pestki dostarczasz więcej składników odżywczych i antyoksydantów, ale narażasz się częściowo na działanie trujących związków cyjanogennych z pestek pigwy i pigwowca. Oddzielając pestki od śluzu, nie korzystasz wcale z właściwości odżywczych pestek, ale tylko z nawilżających i kojących właściwości powstałego roślinnego śluzu.

Niezależnie od wybranej wersji, najskuteczniejszy sposób zastosowania naparu z pestek pigwy na refluks jest taki sam. Łyżkę przygotowanej mikstury z pigwowca na zgagę jedz po każdym posiłku, by uniknąć objawów refluksu.

Zamiast korzystać z pestek pigwowca lub pigwy, możesz w podobny sposób przygotować miksturę na jelita i refluks z siemienia lnianego, lub nasion chia.

