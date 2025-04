Pescowegetarianizm to, obok pollowegetarianizmu, jedna z 2 odmian diety semiwegetariańskiej. Dieta pescowegetariańska zakłada rezygnację z jedzenia ssaków i ptaków: drobiu i czerwonego mięsa, za to dopuszcza jedzenie ryb i owoców morza. Pescowegetarianizm ma swoje wady, ale także dużo zalet.

Pescowegetarianizm, znany także jako ichtiwegetarianizm, peskawegetarianizm, czy pescawegetarianizm, to odmiana diety wegetariańskiej rozumianej jako semiwegetarianizm, czyli półwegetarianizm.

Dieta pescowegetariańska dopuszcza jedzenie jaj, miodu, mleka i jego przetworów. Niektórzy pescowegetarianie nie rezygnują także z jedzenia smalcu i żelatyny. Pescowegeratianizm zakłada jednak rezygnację z jedzenia czerwonego mięsa (wieprzowiny, wołowiny, baraniny, dziczyzny, koziny, cielęciny) oraz mięsa drobiowego.

Charakterystyczną cechą pescatarianizmu jest spożywanie ryb, owoców morza i ich przetworów.

Wiele osób decyduje się na dietę pescatariańską jako krok pośredni pomiędzy tradycyjną dietą a pełnym wegetarianizmem. To sposób na zmniejszenie ilości spożywanych produktów mięsnych. Dla innych osób pescatarianizm jest metodą dbania o zdrowe odżywiania. Faktycznie, dieta pescatariańska jest zdrowym wyborem.

Pescawegetarianizm jest korzystny dla zdrowia

Pescowegetarianizm to dobry wybór, jeśli chcesz ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, za które w dużej mierze odpowiada nadmierne spożycie czerwonego mięsa, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z zalet spożywania mięsa w ogóle.

Ryby są cennym źródłem kwasów omega 3, które mają działanie przeciwzapalne, ochraniające mózg i szereg innych zalet zdrowotnych. [1]

Dobrze zbilansowana dieta pescowegetariańska jest uważana za bardzo zdrową. Podobnie jak fleksitarianizm, który wprawdzie dopuszcza jedzenie mięsa, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Do największych zalet zdrowotnych pescotarianizmu należą:

zmniejszone ryzyko wystąpienia otyłości ; [2]

; [2] obniżone ryzyko wystąpienia cukrzycy ; [3]

; [3] znacznie mniejsza szansa na zapadniecie na choroby sercowo-naczyniowe;[4]

Dodatek ryb do tradycyjnej diety wegetariańskiej wyzwala dodatkowe korzyści:

mniejsze prawdopodobieństwo niedoborów witaminy B12, cynku i białka ;

; zwiększone spożycia bardzo zdrowych kwasów omega 3 , które przyczyniają się do poprawy nastroju i polepszonego funkcjonowania mózgu;

, które przyczyniają się do poprawy nastroju i polepszonego funkcjonowania mózgu; powoduje większe urozmaicenie diety.

Pescowegetarianizm jest proekologiczny

Jest też kilka innych zalet pescotarianizmu, niezwiązanych bezpośrednio ze zdrowiem, ale z ekologią i dbałością o środowisko naturalne.

Diety ograniczające mięso w diecie są proekologiczne. Hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za 15% światowej emisji gazów cieplarnianych.

Według badań pescotarianie powodują emisję gazów cieplarnianych o 46% mniejszą, niż osoby jedzące co najmniej jedną porcję mięsa dziennie. [5]

Hodowla ryb powoduje mniejsze szkody środowiskowe, niż hodowla mięsa, ale też przemysłowa produkcja sera.

Etyczne powody przechodzenia na pescowegeatarianizm

Wiele osób decyduje się na rezygnację z mięsa właśnie z etycznych pobudek. [6]

Wyrażenie braku poparcia dla uboju przemysłowego.

Niegodzenie się na złe warunki hodowli zwierząt.

Sprzeciw wobec marnotrawieniu zasobów naturalnych na hodowlę, gdy możliwe jest wyżywienie się pokarmem roślinnym.

Za rezygnacją z jedzenia wszystkich rodzajów mięs, poza rybami i owocami morza, przemawia wiele korzyści:

chroni przed anemią, skutkami stresu i osłabieniem,

zapewnia młody wygląd skóry (dzięki witaminie E),

(dzięki witaminie E), wspomaga układ nerwowy i pracę hormonów tarczycy (dzięki zawartości jodu),

(dzięki zawartości jodu), dba o kości i zęby oraz wspomaga odporność (witamina D),

(witamina D), dzięki zdrowym tłuszczom pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu,

zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych (które zwiększa nadmierne spożycie czerwonego mięsa).

fot. Adobe Stock, nito

Dieta pescowegetariańska nie ma zbyt wielu wad. Nie każdy będzie czerpał z niej jednak korzyści. Jeśli nie lubisz smaku i zapachu ryb lub jesteś uczulona na niektóre ich gatunki, czy owoce morza - będziesz musiała zrezygnować z tej odmiany diety wegetariańskiej.

Jedną z większych wad diety pescowegetariańskiej (ale też każdej innej diety, w której występują ryby) będzie zwiększona podaż rtęci. W dalszym ciągu zawartość rtęci w rybach nie powoduje, że są one niezdrowe i powinno się z nich rezygnować.

Jeśli martwisz się zawartością rtęci, wybieraj mniejsze gatunki ryb. Najwięcej rtęci skumulowane jest w dużych rybach takich jak: tuńczyk, miecznik, płaszczka i rekin. To ryby, których nie powinno się jeść w ciąży.

Pescowegetarianizm może być sposobem na to, by uzyskać szczupłą, zdrową sylwetkę, jednak trudno traktować go jako dietę odchudzającą. Można za to znaleźć dietę pudełkową, która uwzględnia zasady pescowegetarianizmu. Trzymając się limitu kalorii, możesz zdrowo chudnąć.

