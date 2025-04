Papryka ma bardzo dużo witaminy C, więcej niż cytryna i wszystkie sezonowe owoce. To jeden z powodów, dlaczego właściwości papryki są tak szerokie.

Spis treści:

Choć zwyczajowo cytrynę uważa się bombę z witaminą C, wcale nie należy ona do czołówki warzyw i owoców najbogatszych w witaminę C. W przeliczeniu na 100 g cytryna zawiera 53 mg witaminy C (kwasu askorbinowego), a w papryce jest ok. 200 mg witaminy C na 100 g.

To nie wszystko! Wybierając „najlepsze źródło witaminy C”, warto zwrócić uwagę też na to, jaka może być porcja danego produktu zjedzona na raz. Bez trudu zjesz sałatkę z jednej papryki, a to dawka 300 mg witaminy C. Jedna cytryna to 42 mg witaminy C, a i tak ciężko zjeść na raz pełną cytrynę bez dodatków.

Można stwierdzić więc, że w przeliczeniu na 100 g papryka ma 4 razy więcej witaminy C niż cytryna, a w przeliczeniu na porcję, aż 7 razy więcej.

Ile dokładnie witaminy C znajduje się w papryce? Oto konkretne zawartości witaminy C w papryce różnego rodzaju:

zielona papryka chili - 243 mg / 100 g

/ 100 g czerwona papryka chili - 144 mg/100 g

żółta papryka - 139 mg/100 g

pomarańczowa papryka - 158 mg/100 g

czerwona papryka - 128 mg/ 100 g

zielona papryka - 80 mg/ 100 g

papryczka jalapeno - 119 mg

Jak widać, najwięcej witaminy C jest w zielonej papryce chili. Najwięcej witaminy C z papryki słodkiej, ma papryka pomarańczowa. Najmniej witaminy C znajdziesz w papryce zielonej, choć i tak jest jej tu więcej niż np. w cytrynach.

Dla kontekstu przypomnijmy, że dzienne zapotrzebowanie na witaminę C wynosi 75 mg dla kobiet i 90 mg dla mężczyzn. Włączając do jadłospisu potrawę z papryką, bez trudu zjesz niezbędną dawkę witaminy C.

fot. Papryka najbogatsza w witaminę C/ Adobe Stock, EwaStudio

Dlaczego wysoka zawartość witaminy C tak poprawia właściwości prozdrowotne papryki? Oto jej cechy:

dodatek papryki do obiadu polepsza wchłanianie żelaza i przeciwdziała anemii - jedz dużo papryki w diecie na anemię;

i przeciwdziała anemii - jedz dużo papryki w diecie na anemię; papryka to koktajl witamin dla pięknej skóry : dzięki witaminie C działa przeciwzmarszczkowo,

: dzięki witaminie C działa przeciwzmarszczkowo, papryka to warzywo dobre na odporność ,

, witamina C z papryki chroni komórki przed uszkodzeniami.

