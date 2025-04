Papryka faszerowana FIT jest prosta w przygotowaniu i bardzo łatwo dostosujesz ją do swoich upodobań. Farsz do fit papryki nadziewanej może być mięsny lub wyłącznie warzywny. Można dodać do niego jajko, suszone pomidory, lub oliwki. Faszerowana papryka może być surowa, pieczona, lub duszona. Jest wiele opcji przygotowania fit faszerowanej papryki. Podaj ją np. jako fit kolacja, zdrowy obiad, lub fit lunch do pracy.

Reklama

Spis treści:

Faszerowanie warzyw daje duży polot do eksperymentów z fit potrawami. Dietetyczna cukinia faszerowana, faszerowane pieczarki i faszerowana fit papryka to doskonałe pomysły na zdrowy i dietetyczny obiad.

Żeby faszerowana papryka realnie była „fit”, musisz zadbać, by jej farsz był niskokaloryczny. Unikaj:

wypełniania papryki tłustym mięsem ,

, dodawania do farszu boczku ,

, smażenia farszu na większej ilości tłuszczu,

na większej ilości tłuszczu, nie dodawaj do papryki za dużo tłustych serów.

Do wypełniania papryki i stworzenia zdrowego fit farszu, wykorzystuj za to:

bardzo dużo warzyw: pomidory, paprykę, cukinię, marchewkę, cebulę,

pomidory, paprykę, cukinię, marchewkę, cebulę, zioła i przyprawy , które wzmacniają smak dania bez dodawania kalorii,

, które wzmacniają smak dania bez dodawania kalorii, pełnoziarniste zboża , które bilansują posiłek, wzbogacając go w zdrowe węglowodany i błonnik,

, które bilansują posiłek, wzbogacając go w zdrowe węglowodany i błonnik, superfoods, które mają dużo witamin i zdrowych elementów: zieloną pietruszkę, nasiona chia, mielone siemię lniane itp.

Nafaszerowaną paprykę możesz upiec w piekarniku, poddusić w garnku wypełnionym wodą lub bulionem, ugotować na parze lub podać na surowo. Poznaj 8 bardzo różnorodnych przepisów na fit faszerowaną paprykę.

Składniki:

duża czerwona papryka,

garść pietruszki,

cebula,

2 ząbki czosnku,

pieprz,

sól,

150 g mięsa mielonego z indyka,

zioła prowansalskie,

łyżka oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Odetnij wierzch papryki. Wyciągnij z niej pestki. Na patelni zeszklij cebulę z czosnkiem. Dodaj pieprz i sól. Dodaj mięso mielone i podsmażaj do jego zarumienienia. Dopraw farsz ziołami prowansalskimi i wymieszaj z garścią siekanej natki pietruszki. Umieść farsz wewnątrz papryki. Przykryj odciętym wcześniej wierzchem z ogonkiem. Ułóż w naczyniu żaroodpornym. Zapiecz ok. 20 minut w temp. 200 stopni.

fot. Papryka faszerowana mięsem mielonym fit/ Adobe Stock, anna_shepulova

Składniki:

duża zielona papryka,

5 pieczarek,

30 g ryżu basmati,

marchewka,

cebula,

pół czerwonej papryki,

sól,

pieprz,

łyżka oliwy z oliwek,

20 g tartego sera żółtego.

Sposób przygotowania:

Odetnij wierzch z zielonej papryki. Wyciągnij z niej pestki i opróżnij wnętrze. Ugotuj ryż na sypko. Pieczarki i marchewkę zetrzyj na tarce. Pokrój paprykę czerwoną w drobną kostkę. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Podsmaż cebulę z solą i pieprzem. Dodaj paprykę, marchewkę i pieczarki. Duś do zmięknięcia warzyw. Wymieszaj warzywa z ryżem, serem żółtym i przełóż do wnętrza papryki. Nakryj wierzch odciętym wcześniej „czubkiem". Przełóż paprykę do naczynia żaroodpornego. Zapiekaj fit paprykę faszerowaną w temp. 190 stopni przez ok. 20 minut.

fot. Papryka faszerowana fit pieczarkami/ Adobe Stock, ricka_kinamoto

Składniki:

duża żółta lub pomarańczowa papryka,

100 g zielonej fasolki szparagowej,

50 g kaszy jaglanej,

papryczka jalapeno,

garść natki pietruszki,

10 krewetek,

łyżka oliwy z oliwek,

świeży pomidor,

2 ząbki czosnku.

Sposób przygotowania:

Przekrój paprykę na pół. Wyciągnij z niej pestki. Ugotuj kaszę jaglaną na sypko. Na wierzchu garnka do gotowania kaszy podgotuj fasolkę szparagową. Posiekaj jalapeno i natkę. Na oliwie podsmaż czosnek, dodaj krewetki i obsmaż je minutę z każdej strony. Wymieszaj: kaszę, pokrojoną w mniejsze kawałki fasolkę szparagową, jalapeno, natkę pietruszki i krewetki. Włóż farsz do papryki, przełóż paprykę do naczynia żaroodpornego. Piecz 15 minut w temp. 220 stopni. Podawaj ze świeżym pomidorem pokrojonym w ćwiartki.

fot. Papryka z krewetkami fit/ Adobe Stock, elena_hramowa

Składniki:

duża czerwona papryka,

200 g pomidorów koktajlowych,

70 g kaszy kuskus pełnoziarnistej,

20 g orzeszków pinii,

garść pietruszki,

sól,

pieprz,

łyżeczka oleju z awokado,

pół dowolnej papryki.

Sposób przygotowania:

Paprykę przekrój na pół i wyciągnij z niej pestki. Kuskus ugotuj zgodnie z przepisem na opakowaniu. Posiekaj natkę pietruszki. Pokrój pomidorki koktajlowe w mniejsze części, pozostałą paprykę w kostkę. Orzechy pinii podpraż na patelni. Wymieszaj kuskus z natką, pomidorami i posiekanymi orzechami pinii. Dopraw farsz solą i pieprzem. Polej olejem awokado i umieść w papryce. Zjedz faszerowaną paprykę na surowo na lunch, kolację lub w formie przekąski.

fot. Papryka faszerowana fit z kaszą kuskus/ Adobe Stock, M.studio

Składniki:

kilka podłużnych, mniejszych słodkich papryczek,

200 g tartej marchewki,

200 g pomidorków koktajlowych,

kilka mozzarelli light,

3 ząbki czosnku,

50 g ryżu basmati,

fit sos czosnkowy,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól,

pieprz,

łyżka koncentratu pomidorowego,

szklanka wody lub bulionu.

Sposób przygotowania:

Papryczkom odetnij szypułkę i wyciągnij z nich pestki. Pokrój pomidory koktajlowe na połówki. Ugotuj ryż basmati na sypko. Wymieszaj ryż z marchewką, pomidorami i koncentratem pomidorowym. Dopraw farsz solą, czosnkiem i pieprzem. Mozzarellę light porwij na mniejsze kawałki. Wymieszaj z farszem. Każdą papryczkę nadziej farszem. W dużej i głębokiej patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Umieść w niej papryczki i podsmaż je z kilku stron. Gdy papryki będą podsmażone, dolej wodę lub bulion, by przykryły dno patelni. Podduszaj papryczki do ich zmięknięcia (ok. 10 minut) i wyparowania płynu. Podawaj z fit sosem czosnkowym.

fot. Papryka faszerowana fit mozzarellą z warzywami/ Adobe Stock, grinchh

Składniki:

50 g kaszy bulgur,

duża papryka,

jajko,

natka pietruszki,

sól,

pieprz,

duży pomidor,

pół czerwonej cebuli,

płatki chili,

30 g konserwowej kukurydzy.

Sposób przygotowania:

Wydrąż pestki i błonki z papryki. Usuń jej czubek. Ugotuj kaszę bulgur na sypko. Pokrój pomidora i czerwoną cebulę w drobną kostkę. Wymieszaj pomidora, cebulę, kukurydzę i kaszę. Dopraw farsz solą i pieprzem. Ustaw paprykę stabilnie w naczyniu żaroodpornym. Wypełnij paprykę farszem do 3/4 wysokości. Wbij jajko. Piecz w temp. 180 stopni przez ok. 15 minut, do ścięcia białka. Podawaj fit paprykę faszerowaną posypaną natką pietruszki i płatkami chili.

fot. Wegetariańska papryka faszerowana kaszą bulgur, warzywami i jajkiem/ Adobe Stock, whitestorm

To nie jest typowo fit faszerowana papryka, to danie wysokotłuszczowe, niskowęglowodanowe. To przepis idealny na dietę ketogeniczną.

Składniki:

dowolna papryka (np. podłużna czerwona papryka słodka),

100 g sera feta,

100 g oliwek,

konserwowa papryczka chili,

szczypiorek,

łyżka oliwy,

kolorowy pieprz.

Sposób przygotowania:

Pokrój fetę w kostki. Paprykę przekrój na pół, wyciągnij z niej pestki. Ułóż paprykę w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym oliwą. Nadziej paprykę fetą, oliwkami i ostrą papryczką marynowaną. Piecz ok. 15 minut w 1900 stopniach. Podawaj ze świeżym szczypiorkiem i świeżo mielonym kolorowym pieprzem.

fot. Keto faszerowana papryka/ Adobe Stock, Oksana

Składniki:

duża zielona papryka słodka,

garść kolendry,

100 g piersi z kurczaka,

łyżka oleju rzepakowego,

przyprawa do kurczaka,

40 g ryżu brązowego,

40 g czarnych oliwek,

2 plastry suszonych pomidorów,

30 g mozzarelli light.

Sposób przygotowania:

Każdej papryce odetnij wierzch. Ustaw paprykę w naczyniu żaroodpornym. Ugotuj na sypko brązowy ryż. Na oleju podsmaż kawałki kurczaka obtoczone w przyprawie do kurczaka. Oliwki i suszone pomidory pokrój. Wymieszaj składniki farszu: ryż, kurczaka, pomidory, oliwki. Włóż farsz do wnętrza papryki. Piecz paprykę przez 15 minut w temp. 200 stopni, po tym czasie wyłóż na papryce mozzarellę. Piecz jeszcze przez 5 minut. Podawaj fit faszerowaną paprykę ze świeżą kolendrą.

fot. Papryka faszerowana fit ryżem i kurczakiem/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Kaloryczność faszerowanej papryki może być naprawdę różna, nie da się jej określić, bez przeliczania kalorii w konkretnym przepisie. Najlepiej wpisz do aplikacji do liczenia kalorii wszystkie składniki dania. Możesz też skorzystać z uproszczonych obliczeń. Oto kaloryczność popularnych składników faszerowanej papryki:

jedna duża czerwona, żółta lub zielona papryka: 75 kcal,

garść (30 g ) tartego żółtego sera: 107 kcal,

łyżka oliwy z oliwek lub innego tłuszczu: 90 kcal,

100 g mięsa mielonego z indyka: 137 kcal,

100 g mięsa mielonego wieprzowego: 308 kcal.

Dodaj wykorzystane elementy, a uzyskasz kaloryczność faszerowanej papryki. W obliczeniach możesz pominąć dodatek świeżych warzyw, przypraw i ziół, nie podnoszą one znacząco kaloryczności faszerowanej papryki.

Reklama

Czytaj także:

Fasolka szparagowa w FIT odsłonie - 9 pysznych, niskokalorycznych przepisów

Fit kolacja z niczego – 13 przepisów na szybkie fit kolacje ze składników, które masz w domu

Zdrowe menu na FIT grilla. 10 grillowych FIT przepisów poniżej 300 kcal

Placki z cukinii FIT. 5 najlepszych przepisów na zdrowe i dietetyczne cukiniowe placki

Fit zupa krem z cukinii – 4 najlepsze przepisy na dietetyczną cukiniową zupę