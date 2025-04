Kaloryczność faworków, oponek i pączków schodzi w ostatki na dalszy plan. Jednak zapominanie o tym, jak dużo dostarczają kalorii, nie sprawi, że będą mniej tuczące. W tłusty czwartek często potrafimy zjeść 5 pączków, tyle samo oponek i pół tacy faworków. Karnawałowe przekąski są jednak nie tylko kaloryczne, lecz także wyjątkowo tłuste, przez co niekontrolowane obżarstwo może skończyć się bólem brzucha i wzrostem wskazań wagi.

Czy na pewno wiesz, ile kalorii mają faworki, oponki, pączki tradycyjne i wiedeńskie i jak długo trzeba ćwiczyć, by te kalorie spalić?

Spis treści:

Ciasto na chrust wykonuje się z mąki, masła, jaj, cukru, śmietany, a czasem też z dodatkiem spirytusu. Faworki smażone są na smalcu, a na końcu posypywane cukrem pudrem. Kaloryczność faworków zależy od ich typu. I tak:

100 g faworków tradycyjnych – 511 kcal,

– 511 kcal, 1 faworek (17 g) – ma 87 kcal,

(17 g) – ma 87 kcal, 5 faworków – ma 435 kcal.

Faworki tradycyjne zawierają około 3-8 g białka, 50-60 g węglowodanów i 18-32 g tłuszczu.

Faworki drożdżowe kcal

Faworki drożdżowe, w zależności od przepisu, mogą być nieco mniej kaloryczne od tradycyjnych. Przyjmuje się, że faworki drożdżowe dostarczają:

faworki drożdżowe kcal: 360-510 w 100 g,

1 faworek (17 g) – 61-87 kcal,

5 sztuk – 305-435 kcal.

Faworki bezglutenowe kcal

Faworki bezglutenowe są nieco mniej kaloryczne od tradycyjnych. Różnica w liczbie zjedzonych kalorii będzie tym większa, im więcej zje się takich faworków:

faworki bezglutenowe kcal: 300-400 kcal w 100 g,

1 faworek: 51-68 kcal,

5 faworków: 255-340.

Faworki dietetyczne kcal

To najmniej kaloryczna odmiana faworków, co nie sprawia, że można takie słodkości jadać na diecie lekkostrawnej. Poniżej kaloryczność fit faworków:

faworki dietetyczne kcal/ fit faworki kcal: ok. 290 w 100 g,

1 faworek: ok. 50 kcal,

5 faworków: ok. 250 kcal.

Czy faworki są zdrowe?

Faworki nie należą do zdrowej żywności, gdyż są wysokokaloryczne przy umiarkowanej wartości odżywczej. Nie nadają się też do uwzględnienia w diecie lekkostrawnej. Zawierają dużo węglowodanów, sporo tłuszczu i mało białka, w dodatku smaży się je w tradycyjnej recepturze na smalcu, który jest nasyconym tłuszczem zwierzęcym, który powinno się w diecie ograniczać.

fot. Ile kalorii mają faworki/ Adobe Stock, aneta_gu

Coraz częściej goszczą na stołach w tłusty czwartek. Jak nazwa wskazuje, oponki to wyroby o kształcie pączka z dziurką w środku. Ciasto na oponki to mieszanina sera białego, mleka, mąki, cukru i oleju. Są smażone na głębokim tłuszczu. Mają najróżniejsze polewy, zwłaszcza kolorowe lukry, czekoladowe i posypki. Oponki mogą być również wykonane z ciasta drożdżowego.

Ile kcal ma oponka:

kaloryczność oponek z serem: 312 kcal w 100 g,

1 oponka serowa – 94 kcal (30 g).

Ile kalorii ma oponka z lukrem

Lukrowane oponki należą do tych najbardziej kalorycznych oponek. Są mniej kaloryczne od pączków i faworków tradycyjnych:

100 g oponek z lukrem – 412 kcal ,

, 1 oponka z lukrem – ok. 125 kcal.

Ile kalorii ma oponka drożdżowa

Oponka drożdżowa jest bardziej kaloryczna od serowej, ale mniej kaloryczna od zwykłej z lukrem. Kaloryczność oponek drożdżowych:

367 kcal na 100 g,

1 oponka drożdżowa – ok. 110 kcal (30 g).

fot. Oponki kcal/ Adobe Stock, styxclick

Pączki są symbolem tłustego czwartku, bo najlepiej oddają charakter tego dnia, zwłaszcza gdy są przygotowywane po staropolsku, czyli smażone na smalcu. Pączek często bywa przyprószony cukrem pudrem, oblany lukrem lub polewą czekoladową, które również zwiększają jego kaloryczność, a wynosi ona ok. 415 kcal w 100 g pączków. Zatem: ile kalorii ma pączek?

Jeden pączek z lukrem i dżemem w środku waży około 70 g i ma 291 kcal. Znajduje się w nim niespełna 6 g białka, przeszło 50 g węglowodanów i około 13 g tłuszczu.

Jest produktem ciężkostrawnym z uwagi na proces smażenia w głębokim tłuszczu. Zjedzenie jednego pączka powoduje szybki wzrost poziomu glukozy we krwi i później jego szybki spadek, co skutkuje pojawieniem się nagłego uczucia głodu i skłania do zjedzenia następnego i następnego pączka...

fot. Ile kalorii mają pączki/ Adobe Stock, czarny_bez

Ile kalorii mają pączki serowe?

Są to mniejsze wersje pączków. Pączki z serka homogenizowanego nie mają nadzienia, a powstają z połączenia serka homogenizowanego, mąki, cukru i jaj. Jak na pączki przystało, także są smażone w głębokim tłuszczu. Dekoruje się je cukrem pudrem lub lukrem i innymi polewami.

100 g pączków serowych to około 412 kcal. Znajdziemy w nich 3 g białka, 18 g cukru i około 60 g tłuszczu. Zatem na jednego możemy sobie pozwolić – bez konsekwencji zdrowotnych.

Ile kalorii mają pączki wiedeńskie?

To bardzo słodkie i niewinnie wyglądające pączki z dziurką o karbowanej fakturze, najczęściej oblane lukrem. Ciasto na gniazdka to mieszanina mąki, wody, masła i cukru. Nie są one nadziewane, ale za to smażone jak klasyczny pączek.

100 g pączków wiedeńskich to około 400 kcal. W tej ilości pączków znajdziemy nieco ponad 3 g białka, około 60 g cukrów i 18 g tłuszczu. Jeden pączek wiedeński (zwany też hiszpańskim) waży około 30 g.

Ile musisz ćwiczyć, żeby spalić jednego pączka?

By spalić kalorie odpowiadające wartości jednego pączka, musisz:

ćwiczyć intensywnie przez 45 minut na siłowni,

jeździć przez godzinę na łyżwach,

skakać na skakance przez pół godziny,

tańczyć przez godzinę,

pływać przez pół godziny żabką,

uprawiać miłość przez godzinę lub dłużej,

jeździć na nartach przez około 45 minut,

udać się na godzinne zakupy do galerii,

leżeć przez 5 godzin.

Ciężkostrawne pączki i ciastka niestety długo zalegają w żołądku i powodują nieprzyjemne dolegliwości. Nadmiar zjedzonych słodkości może skutkować niestrawnością, zgagą, wzdęciem brzucha, dyskomfortem w okolicach wątroby, biegunką, a także pogorszeniem samopoczucia.

Ulgę w objawach przejedzenia może przynieść ciepły okład na okolice wątroby (pod prawym łukiem żebrowym) wykonany np. z termoforu. Ziołami łagodzącymi uczucie pełności są mięta, melisa, kminek, koper włoski, ale też czarna herbata.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Katarzyny Ziai. Pierwotnie został opublikowany 15.02.2012.

