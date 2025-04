27 lutego będziemy obchodzić tłusty czwartek, czyli zgodnie z tradycją ostatni czwartek przed wielkim postem. Według zwyczaju dozwolone jest tego dnia objadanie się, dlatego na polskich stołach królują pączki, faworki i inne słodkości. W tym roku jako że rekordy popularności biją wszelakie produkty określane jako "dubajskie", np. czekolada dubajska, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również dubajskie pączki. Oto co zawierają i jak samodzielnie przygotować zdrowszą wersję tego egzotycznego smakołyku.

Pączki dubajskie to hit tłustego czwartku 2025

Pączki dubajskie wdarły się przebojem na polski rynek. To, co odróżnia je od tradycyjnych pączków, to przede wszystkim zielone nadzienie. Jest ono połączeniem pasty pistacjowej, białej czekolady i smażonego ciasta kataifi (ciasto filo pocięte na bardzo cienkie nitki) oraz ewentualnie innych dodatkowych składników.

Pączki dubajskie można kupić w cukierniach oraz popularnych supermarketach, jak Kaufland, Biedronka i Lidl. Ich skład pozostawia jednak często wiele do życzenia.

Oko na etykiety dubajskich słodkości

Pączki dubajskie zakupione w sklepach niestety nie mają najlepszego składu i zawierają sporo chemicznych dodatków. Na etykietach widnieją m.in. stabilizatory, konserwanty, emulgatory, substancje spulchniające i barwniki, olej palmowy, smalec czy jaja w proszku. Są to produkty głęboko mrożone, a wypełniający je krem pistacjowy zawiera znikome ilości orzechów.

Co więcej, pączki dubajskie nie są tanie, dlatego warto zrobić je samemu. Będą miały pewniejszy i lepszy skład. Do zrobienia domowych pączków dubajskich można wykorzystać gotowy krem pistacjowy przeznaczony do deserów, ale należy zwrócić uwagę na jego etykietę. Do tego dodaje się ciasto kataifi (kadayif), które jest rodzajem ciasta filo pociętym na bardzo cienkie niteczki. Wcześniej można je delikatnie podpiec aż stanie się złociste. Ciasto kataifi można zamówić przez internet. W składzie powinny być jedynie mąka i woda, ewentualnie sól i oliwa.

Można też wypróbować przepis na, podobne do dubajskich, pączki z kremem pistacjowym.

Jak zrobić "odchudzone" pączki dubajskie? Sprawdzone rady dietetyczki

Jak zrobić dietetyczne dubajskie pączki? Oryginalnie są smażone w głębokim oleju, zawierają sporą ilość cukru i tłuszczu. Dokonując niewielkich modyfikacji w przepisie, możemy uzyskać przekąskę w wersji nieco mniej kalorycznej. Żeby przyrządzić fit pączki dubajskie, warto skorzystać z rad dietetyczki Anny Urbańskiej:

piecz pączki, zamiast smażyć ,

, zmniejsz ilość tłuszczu w cieście,

zamiast cukru dodaj do pączków ksylitol ,

, wykorzystuj nadzienia niskosłodzone,

zamiast lukru z wierzchu dekoruj pączki ksylitolem lub erytrolem w pudrze albo zrób lukier bez cukru.

Szukasz innych pomysłów na dietetyczne pączki? Skorzystaj z naszych przepisów:

To fit wersje tradycyjnych słodkości, które mają mniejszą kaloryczność i ograniczoną ilość tłuszczu.

