Pączki mają dość dużo kalorii. Jeden tradycyjny pączek z marmoladą i lukrem to ok. 290 kcal. Mniej kalorii mają pączki z piekarnika i takie z małą ilością nadzienia. Porównujemy kaloryczność różnych rodzajów pączków, żebyś wiedziała, jakie wybrać w tłusty czwartek.

Reklama

Spis treści:

Pączki to słodycze o wysokiej kaloryczności. Jeden klasyczny pączek z lukrem i marmoladą waży ok. 70 g i ma 292 kcal. To naprawdę dużo, nawet w porównaniu do innych słodyczy.

Klasyczny smażony pączek przed dodaniem nadzienia ma ok. 200 kcal w sztuce. Pączki mają zazwyczaj jednak więcej kalorii. To wszystko przez wykorzystane dodatki. Kaloryczność pączków podbijają:

marmolada (ok. 35 kcal) w łyżce,

lukier (ok. 35 kcal) w łyżce,

płatki róży w cukrze (ok. 77 kcal) w łyżeczce,

cukier puder (ok. 40 kcal w łyżce, 20 w łyżeczce),

polewa czekoladowa (ok. 100 kcal na pączka),

budyń (ok. 35 kcal w dużej łyżce),

toffi (ok. 50 kcal w małej łyżce),

bita śmietana (ok. 18 kcal w łyżce),

wszystkie inne dodatki do pączków.

Kaloryczność pączków zależy więc głównie od dodatków i ich ilości. Obliczyłyśmy, ile kalorii mają popularne pączki, żebyś mogła łatwo wliczyć je w twój dzienny bilans kaloryczny lub wpisać do aplikacji na odchudzanie.

Ile kalorii ma pączek z lukrem?

Mały pączek z lukrem waży ok. 70 g i ma 291 kcal. Zazwyczaj pączki z lukrem to jednak najbardziej kaloryczne z wszystkich rodzajów pączków, bo do polukrowania ciasta wykorzystuje się dużo cukru w formie lukru.

pączek z lukrem i marmoladą to ok. 305 kcal,

pączek z lukrem i różą to ok. 350 kcal,

pączek z lukrem i budyniem to ok. 310 kcal.

fot. Pączki z lukrem/ Adobe Stock, agneskantaruk

Ile kalorii ma pączek z marmoladą lub dżemem?

Kaloryczność pączków z marmoladą zależy od rodzaju wykorzystanego nadzienia. Możliwe jest zrobienie pączków z dżemem bez cukru, ale zazwyczaj dodatek marmolady to ok. 40-50 dodatkowych kcal w pączku:

pączek marmoladą różaną i lukrem ma ok. 350 kcal,

pączek z dżemem i lukrem ma ok. 305 kcal,

pączek z marmoladą i cukrem pudrem ma ok. 255 kcal.

Ile kalorii ma pączek z Lidla i Biedronki?

Pączki z supermarketów mają zazwyczaj mniej kalorii niż takie z tradycyjnych piekarni, bo są lżejsze. Pączek z pudrem waży ok. 65 g, pączek z lukrem ok. 75 g, a cięższy pączek z nadzieniem i polewą ok. 95 g.

Pączek typu donut z polewą „Iced Ring” z Lidla ma 268 kcal,

pączek z marmoladą i lukrem z Biedronki ma 249 kcal,

pączek z marmoladą i pudrem z Biedronki ma 226 kcal,

pączek z nadzieniem waniliowym z Biedronki ma 389 kcal.

Ile kalorii ma pączek z czekoladą i w polewie z czekolady?

Pączki z czekoladą i polewą czekoladową to jedne z bardziej kalorycznych słodyczy na tłusty czwartek. Chodzi głównie o ilość wykorzystanej polewy. Na jednym pączku może być aż 30 g płynnej czekolady!

Pączek z czekoladą ma ok. 281 kcal,

pączek w polewie z czekolady ma ok. 300 kcal,

pączek z nadzieniem z czekolady i polewą czekoladową ma ok. 381 kcal,

pączek z czekoladą i cukrem pudrem ma ok. 301 kcal.

fot. Pączek z czekoladą/Adobe Stock, Klaudia Baran

Ile kalorii ma pączek z budyniem?

Budyń sam w sobie nie jest bardzo kalorycznym nadzieniem. Pączki z budyniem mogłyby być nawet uznane za dietetyczne, ale często pączki w tej wersji są polane kaloryczną polewą lub dużą ilością lukru.

Pączek z budyniem ma ok. 240 kcal,

pączek z budyniem i lukrem ma ok. 310 kcal,

pączek z budyniem i polewą czekoladową ma ok. 340 kcal,

pączek z budyniem i cukrem pudrem ma ok. 260 kcal.

Ile kalorii ma pączek z bitą śmietaną?

Bita śmietana w ilości, w jakiej jest stosowana w pączkach, to wcale nie tak dużo kalorii, jak mogłoby się wydawać. Kopiasta łyżka bitej śmietany to tylko 18 kcal. Bardziej kaloryczne pączki to wszystkie te uznane za „śmietanowe”, z nadzieniem złożonym tak naprawdę z tłustego i cięższego kremu, np. z dodatkiem mascarpone.

Pączek z samą bitą śmietaną ma ok. 220 kcal,

pączek z bitą śmietaną i lukrem ma ok. 290 kcal,

pączek z bitą śmietaną i cukrem pudrem ma ok. 241 kcal.

Ile kalorii ma pączek z toffi?

Pączki z toffi mogą być prawdziwą bombą kaloryczną. Jedna płaska łyżka kremu toffi to aż 50 kcal.

Pączek z nadzieniem toffi ma ok. 250 kcal,

pączek z nadzieniem i polewą toffi ma ok. 300 kcal,

pączek z nadzieniem toffi i polewą czekoladową ma ok. 350 kcal,

pączek z nadzieniem toffi i lukrem ma ok. 320 kcal,

pączek z nadzieniem toffi i cukrem pudrem ma ok. 270 kcal.

Ile kalorii ma pączek z adwokatem?

Pączki z adwokatem bez polewy i lukru należą do raczej niskokalorycznych. Jeśli wybierzesz jednak wersję z lukrem lub czekoladą, za jednym razem możesz pochłonąć znaczną liczbę kalorii.

Pączek z adwokatem ma ok. 240 kcal,

pączek z adwokatem i polewą czekoladową ma ok. 340 kcal,

pączek z adwokatem i lukrem ma ok. 310 kcal,

pączek z adwokatem i cukrem pudrem ma ok. 260 kcal.

fot. Pieczone pączki niskokaloryczne/ Adobe Stock, ALF photo

Kaloryczność innych rodzajów pączków

Zobacz, ile kalorii mają inne odmiany pączków:

mały pączek hiszpański à la gniazdo - 120 kcal (30 g),

pączek pieczony z marmoladą różaną i lukrem - 251 kcal (70 g),

z marmoladą różaną i lukrem - 251 kcal (70 g), mini pączek - 41 kcal (40 g),

5 mini pączków - 206 kcal (50 g),

pączek z dziurką (donut) z polewą czekoladową - 250 kcal (60 g),

pieczony pączek z dziurką posypany cynamonem - 209 kcal (60 g).

Jeśli zjesz 2 klasyczne pączki, to do swojego bilansu kalorycznego musisz dodać 584 kalorii. To tyle kalorii, ile na diecie 2000 kcal, powinnaś zjeść razem z obiadem. Sama wiesz, że na 2 pączkach często się w tłusty czwartek nie kończy.

3 pączki = 876 kcal,

4 pączki = 1168 kcal,

5 pączków = 1460 kcal

i tak dalej...

Czy fakt, że pączek jest kaloryczny oznacza, że masz ich nie jeść w ogóle? Absolutnie nie! Ciesz się smakiem pączków. W redakcji polki.pl bardzo je lubimy! Jeśli zjesz 1-2 sztuki pączków w tłusty czwartek i raz na jakiś czas w ramach deseru, nic się nie stanie. Rekordziści zjadają po kilkanaście sztuk w tłusty czwartek.

Postaraj się wybierać pączki z małych, rodzinnych piekarni, które produkują je tradycyjnymi metodami. Stosuj zasadę - jak się rozpieszczać, to tylko słodyczami najwyższej jakości! Pamiętaj też, by uważnie jeść pączki, delektować się smakiem, doceniać każdy kęs. Dzięki takiemu podejściu łatwiej będzie ci zatrzymać się na 1 sztuce.

fot. Klasyczne pączki z cukrem pudrem/ Adobe Stock, Asya

Kaloryczność pączków zależy od:

rodzaju i ilości nadzienia,

rodzaju ciasta,

długości i temperatury smażenia (od tego zależy, jak tłusty jest pączek),

tego, ile waży pączek,

typu polewy lub posypki.

Widzisz więc, że kaloryczność pączków jest naprawdę różna i można mieć na nią wpływ. Jeśli zwracasz uwagę na kalorie w pączku, to właśnie ważne aspekty, które pozwolą ci oszacować czy dany pączek jest kaloryczny.

Pączki to nie tylko kalorie - to niestety także niska wartość odżywcza. Donuty powstają z białej, oczyszczonej mąki, która dostarcza znikomych ilości składników mineralnych, witamin i błonnika pokarmowego.

Jedna sztuka pączka tradycyjnego to ponad 3 łyżeczki cukru prostego, który należy ograniczać do minimum. Tradycyjna metoda przygotowywania pączków zakłada smażenie na smalcu, który jest źródłem niezdrowych tłuszczów nasyconych. Zgodnie z normami polskimi, ich spożycie powinno być tak niskie, jak to jest możliwe do osiągnięcia w diecie zapewniającej właściwą wartość żywieniową.

W przypadku przemysłowej produkcji pączków do smażenia często stosuje się przemysłową fryturę, która zawiera duże ilości tłuszczów trans powstających w procesie utwardzania tłuszczów roślinnych. Kwasy tłuszczowe trans silnie sprzyjają rozwojowi miażdżycy.

Wartość odżywcza - pączek tradycyjny z marmoladą (1 sztuka – 70 g):

wartość energetyczna: 292 kcal,

węglowodany: 43,5 g,

w tym cukry: 16,6 g,

tłuszcz: 10,9 g,

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,3 g,

białko: 5,3 g,

błonnik: 1,1 g,

sól: 0,2 g.

fot. Adobe Stock, agneskantaruk

Wypróbuj nasze sposoby na dietetyczne pączki, fit pączki pieczone w piekarniku i fit pączki twarogowe. Dzięki nim zmniejszysz kaloryczność bez straty smaku!

Zamiast dżemu, użyj musu owocowego bez dodatku cukru .

. Zamiast smażyć pączki, możesz je upiec .

. Zmniejsz ilość cukru, dodając odrobinę stewii . Z cukru nie należy całkowicie rezygnować, bo jest on pożywką dla drożdży.

. Z cukru nie należy całkowicie rezygnować, bo jest on pożywką dla drożdży. Zamiast cukru pudru, wierzch pączka posyp korzennymi przyprawami (cynamon, imbir, kardamon). Możesz użyć mieszanki przypraw do kawy w młynku. Wypróbuj też ksylitol w pudrze.

(cynamon, imbir, kardamon). Możesz użyć mieszanki przypraw do kawy w młynku. Wypróbuj też ksylitol w pudrze. Stosuj nadzienie ze zdrowego budyniu, zamiast kalorycznego karmelu i czekolady.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 10.12.2019 przez Barbarę Dąbrowską.

Reklama

Czytaj także:

Pączki - 20 najpyszniejszych przepisów

Faworki - pyszny, domowy przepis na chrusty

Oponki z serem - tradycyjny i sprawdzony przepis