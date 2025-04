Zachęcamy cię do spróbowania owsianki z masłem orzechowym. Jeżeli nie lubisz masła orzechowego, może być migdałowe. Choć to kaloryczny składnik, każda kaloria jest warta zjedzenia ze względu na walory odżywcze, których nie dostarczy ci tradycyjna owsianka. W dodatku nasycisz się takim posiłkiem na dłużej. Naprawdę warto. Wypróbuj nasze przepisy i daj się przekonać.

Owsianka z masłem orzechowym to posiłek idealny zarówno na śniadanie, jak i na przekąskę w ciągu dnia. Co sprawia, że ten prosty zestaw składników ma tak wiele zalet?

Owsianka to źródło cennych składników odżywczych, takich jak błonnik, białko roślinne, witaminy z grupy B oraz minerały, m.in. magnez, żelazo i cynk. Dzięki zawartości błonnika owsianka wspiera trawienie, zapewnia uczucie sytości na dłużej oraz pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi.

Masło orzechowe natomiast dostarcza białka i witaminy E, która jest silnym przeciwutleniaczem wspierającym m.in. zdrowie skóry i układu odpornościowego. Dodanie masła orzechowego do owsianki wzbogaca ją w zdrowe tłuszcze, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Owsianka z masłem orzechowym dostarcza odpowiedniej dawki energii na cały poranek, zapobiega nagłym napadom głodu i sprzyja regeneracji mięśni po wysiłku fizycznym. Węglowodany zawarte w płatkach owsianych uwalniają się stopniowo, co zapewnia stały dopływ energii nawet przez kilka godzin. Ale nawet owsianka na kolację to też nie jest wcale głupi pomysł.

Zarówno płatki owsiane, jak i masło orzechowe są korzystne dla zdrowia serca. Owies zawiera beta-glukan, który pomaga obniżać poziom cholesterolu LDL, zwanego „złym cholesterolem”. Masło orzechowe, zwłaszcza to naturalne, dostarcza jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspierają pracę układu krążenia.

Owsianka z masłem orzechowym to posiłek, który można modyfikować na wiele sposobów, dostosowując go do swoich upodobań. Co dodać do owsianki? Owoce, cynamon, miód czy orzechy pozwalają tworzyć różnorodne kombinacje smakowe, dzięki czemu owsianka nigdy się nie nudzi. Ponadto przygotowanie posiłku jest szybkie i proste – wystarczy kilka minut, aby stworzyć zdrowe i smaczne danie na ciepło – owsiankę na wodzie, mleku lub napoju roślinnym.

A jeśli znudzi ci się owsianka na słodko, zawsze możesz zrobić owsiankę na słono.

Składniki:

1/2 szklanki płatków owsianych górskich,

łyżeczka nasion chia,

3/4 szklanki mleka (krowiego lub roślinnego, np. migdałowego),

1/4 szklanki jogurtu naturalnego,

1 łyżka masła orzechowego,

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego,

owoce do dekoracji (np. banan, borówki, truskawki).

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj płatki owsiane, mleko, jogurt i masło orzechowe. Dodaj chia, miód lub syrop klonowy, a następnie przełóż wszystko do szczelnego słoika lub miseczki. Wstaw do lodówki na noc. Rano udekoruj owsiankę świeżymi owocami i podawaj na zimno.

Taka porcja nocnej owsianki dostarcza ok. 443 kcal.

fot. Nocna owsianka z masłem orzechowym/ Adobe Stock, natashamam35

Składniki:

1/2 szklanki płatków owsianych,

1 szklanka mleka (lub wody),

1 dojrzały banan,

1 łyżka masła orzechowego,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

W rondelku zagotuj mleko lub wodę. Dodaj płatki owsiane i gotuj na małym ogniu przez około 5 minut, mieszając od czasu do czasu. Dodaj połówkę pokrojonego banana i delikatnie wymieszaj, aż zmięknie. Zdejmij owsiankę z ognia, dodaj szczyptę cynamonu. Przełóż do miski i udekoruj pozostałymi plasterkami banana i dodaj masło orzechowe.

W tej wersji owsianka z masłem orzechowym dostarcza ok. 445 kcal lub 345 kcal, jeśli przygotujesz ja na wodzie.

fot. Owsianka z masłem orzechowym i bananem/ Adobe Stock, kerocan

Składniki:

1/2 szklanki płatków owsianych,

1 szklanka napoju roślinnego (np. owsianego lub migdałowego),

1 łyżka masła orzechowego,

1 łyżeczka nasion chia,

garść świeżych jagód lub borówek amerykańskich,

ćwiartka jabłka,

opcjonalnie: szczypta soli himalajskiej.

Sposób przygotowania:

W rondelku podgrzej napój roślinny, a następnie dodaj płatki owsiane i gotuj przez kilka minut, aż zmiękną. Często mieszaj. Po zdjęciu z ognia dodaj masło orzechowe i nasiona chia, dokładnie mieszając. Przełóż do miski, udekoruj świeżymi owocami i, jeśli chcesz, dodaj szczyptę soli dla podkreślenia smaku.

Ta fit owsianka z masłem orzechowym dostarcza ok. 345 kcal.

fot. Fit owsianka z masłem orzechowym/ Adobe Stock, Nata Bene

Składniki:

1 szklanka płatków owsianych,

1/2 szklanki mleka,

1 jajko,

1 łyżka masła orzechowego,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżeczka miodu,

garść malin świeżych lub mrożonych.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj płatki owsiane, mleko, jajko, masło orzechowe, proszek do pieczenia i miód, aż powstanie jednolita masa. Na dno niedużego naczynia żaroodpornego wsyp owoce, a na nie nałóż masę owsianą. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 20-25 minut, aż wierzch stanie się złocisty. Wyjmij z piekarnika, ostudź przez kilka minut i podawaj.

Ta pieczona owsianka jest najbardziej kaloryczna, gdyż dostarcza ok. 560 kcal.

fot. Pieczona owsianka z masłem orzechowym/ Adobe Stock, yuliiaholovchenko

