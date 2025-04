Masz ochotę na owsiankę z chia? Świetny pomysł, a my pomożemy ci go zrealizować. Podpowiadamy kilka sprawdzonych przepisów na owsiankę z dodatkiem nasion chia, które są prawdziwym superfoods. Wzbogacają potrawy w cenne białka i tłuszcze oraz błonnik. Polecamy ci szykowanie owsianki z chia z płatków górskich, ale jeśli zależy ci na czasie, lepsze będą błyskawiczne, które po prostu szybciej się gotują i nasiąkają płynem. Dodawaj do owsianki owoce, nasiona, orzechy, możesz też dodawać trochę kakao, jeśli lubisz. Nasze przepisy to tylko smaczna inspiracja. Gotuj więc i nie bój się codziennego jedzenia owsianki!

Spis treści:

Nasiona chia są doskonałym źródłem błonnika, co wspiera prawidłowe trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Jego bogatym źródłem są zarówno same płatki jak i nasiona chia. Ale chia ma coś, czego płatki ci nie dostarczą!

Chia to jedno z najbogatszych roślinnych źródeł kwasów omega-3, które wspierają zdrowie układu krążenia i mózgu, a także redukują stany zapalne w organizmie. Te małe nasionka dostarczają też wapń, żelazo, magnez, cynk oraz witaminy z grupy B. To prawdziwe wsparcie dla kości, włosów, skóry i paznokci.

Nasiona chia wchłaniają wodę, tworząc żel w żołądku, co sprawia, że posiłek jest bardziej sycący nawet jeśli nie jest kaloryczny.

Zarówno sama owsianka, jak i nasiona chia dostarczają białka, które wspiera regenerację mięśni, budowę tkanki mięśniowej oraz uczucie sytości.

Owsianka z chia ma niski indeks glikemiczny, dlatego jest idealnym posiłkiem dla osób z cukrzycą lub dbających o stabilny poziom cukru we krwi.

Owsianka z chia może być przygotowywana na wiele sposobów: na ciepło, na zimno, z dodatkiem owoców, bakalii czy jogurtu. Dzięki temu łatwo dostosować ją do indywidualnych preferencji. W dodatku można ją uszykować naprawdę szybko, a przepisy są niezwykle proste. Naprawdę nie znajdziesz żadnego pretekstu, aby jej sobie nie przygotowywać!

Składniki:

40 g płatków owsianych,

200 ml mleka roślinnego (np. migdałowego),

1 łyżka nasion chia,

pestki z połowy granatu,

1 mandarynka, obrana i podzielona na cząstki,

½ kiwi, pokrojone w plastry.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj płatki owsiane, mleko i nasiona chia w słoiku lub dużej szklance. Przykryj i pozostaw w lodówce na całą noc. Rano wymieszaj, przełóż do miski i udekoruj pestkami granatu, mandarynką i kiwi.

Kaloryczność tej nocnej owsianki z chia wynosi ok. 280 kcal.

fot. Fit nocna owsianka z chia z owocami/ Adobe Stock, murziknata

Składniki:

40 g płatków owsianych,

200 ml mleka kokosowego,

1 łyżka nasion chia,

½ mango, pokrojone w kostkę,

1 łyżeczka wiórków lu płatków kokosowych.

Sposób przygotowania:

W garnku zagotuj mleko kokosowe, dodaj płatki owsiane i chia. Gotuj na małym ogniu przez 5-7 minut, cały czas mieszając. Przełóż do miski i udekoruj mango oraz wiórkami kokosowymi.

Kaloryczność tej owsianki z chia wynosi: ok. 306 kcal.

fot. Owsianka z nasionami chia i mango/ Adobe Stock, OlegD

Składniki:

40 g płatków owsianych,

200 ml mleka (dowolnego),

1 łyżka nasion chia,

4 truskawki, pokrojone na połowy,

1 łyżka sezamu,

1 łyżka pestek dyni.

Sposób przygotowania:

Umieść płatki owsiane, mleko i nasiona chia w misie thermomiksa. Gotuj przez 8 minut, 90°C, obr. 2. Przełóż owsiankę do miski. Posyp dodatkami: truskawkami, sezamem i pestkami dyni.

Ta fit owsianka z chia dostarcza ok. 300 kcal.

fot. Owsianka z chia thermomix/ Adobe Stock, healthylaura.com

Składniki:

40 g płatków owsianych,

200 ml mleka (dowolnego),

1 łyżka nasion chia,

1 banan (połowa do gotowania, połowa do dekoracji).

Sposób przygotowania:

W garnku zagotuj mleko, dodaj płatki owsiane. Gotuj na małym ogniu przez 7 minut, często mieszając. Obierz banana i pokrój go w plasterki. Przełóż pół owsianki do miseczki, ułóż połowę banana i zalej resztą owsianki z chia. Udekoruj resztą banana.

Kaloryczność tej pysznej owsianki z chia wynosi ok. 310 kcal.

fot. Owsianka z nasionami chia na noc / Adobe Stock, nata_vkusidey

Składniki:

40 g płatków owsianych błyskawicznych,

200 ml mleka migdałowego,

1 łyżka nasion chia,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

50 g borówek amerykańskich,

skórka starta z 1/2 cytryny,

1 łyżeczka płatków kokosowych.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj płatki owsiane, ciepłe mleko i nasiona chia. Odstaw na 10 minut. Wymieszaj. Na wierzch wyłóż jogurt. Udekoruj borówkami, skórką cytrynową i płatkami kokosowymi.

Kaloryczność tej owsianki z chia to ok. 310 kcal.

fot. Owsianka z nasionami chia bez gotowania/ Adobe Stock, anammarques

