Owsianka proteinowa na dwa sposoby. Przygotuj sycącą owsiankę białkową tak jak lubisz

Owsianka proteinowa zawiera dodatkową porcję białka – nawet do 40 g w porcji. Dzięki temu jest sycąca i odżywcza, a także nie podnosi zbyt szybko poziomu cukru we krwi. Najczęściej w owsiankach białkowych ze sklepu dodatkiem białkowym jest koncentrat białka. W domowych warunkach także warto go używać, choć np. w przypadku owsianki pieczonej, część białka może pochodzić z jajka.