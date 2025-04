fot. Fotolia

Pożywne śniadanie – czyli jakie?

Według dietetyków śniadanie uznawane jest za najważniejszy posiłek dnia. Po nocnej przerwie, dostarczenie energii w formie porannej przekąski jest bardzo istotne zarówno dla samopoczucia, metabolizmu jak i funkcjonowania organizmu. W zależności od tradycji narodowych, posiłek spożywany po przebudzeniu składa się z różnych dań i dodatków.

W jednych krajach mogą to być lekkie przekąski w formie owocowych sałatek – jak na Hawajach, lub ciężkie, konkretne dania, na które składa się pieczone mięso, smażone ziemniaki i gotowana fasola – jak w Irlandii. W Polsce jednym z najczęściej spożywanych na śniadanie dań są kanapki, jajecznica lub owsianka.

Stare przysłowie mówi: Śniadanie jedz jak król, obiad jak książę, a kolację jak żebrak, to pozwalało dostarczyć energii organizmowi na cały dzień, stopniowo ograniczając ilość jedzenia w ciągu dnia tak, by przygotować organizm na odpoczynek w nocy, bez obciążonego żołądka. Z czasem, upodobania Polaków zmieniły się. Powstał trend jedzenia zdrowego lekkostrawnego śniadania jednocześnie bardzo pożywnego. Śniadanie powinno być łatwo przyswajalne, dające energetyczny zastrzyk, który pomoże nam przetrwać do lunchu. Może być urozmaicona o owoce owsianka, musli z otrębów i orzechów.

Zdrowe śniadanie – przepis

Składniki:

100g płatków owsianych

2 szklanki mleka

paczka suszonych owoców np. ananasa

płatki migdałów

Cynamon

Sól

Cukier trzcinowy

Przygotowanie:

Mleko zagotować, wsypać płatki owsiane, dodać szczyptę soli. Gdy całość się zagotuje, zmniejszyć ogień i gotować ok 15-20 minut, pod koniec dodać 2 łyżki cukru trzcinowego oraz płatki migdałów. Gdy owsianka będzie gotowa, przełożyć ją do półmiska lub na płaski talerz, a następnie posypać suszonymi owocami ananasa oraz cynamonem.

