Tak się składa, że owsianka dla cukrzyka wcale nie musi różnić się od owsianki dla całkiem zdrowej osoby. Obecnie coraz częściej w diecie cukrzycowej polecany jest po prostu zdrowy model żywienia, który ogranicza cukry proste, a to one nie są wskazane w cukrzycy. Szukając pomysłów na owsiankę dla cukrzyka typu 2 czy 1 warto poznać niskowęglowodanowe owoce i zamienniki cukru, bo są wśród nich takie, które nie wpływają na glikemię. Więc jeżeli diabetyk zamarzy, by sobie owsiankę dosłodzić, będzie mógł skorzystać z takich słodzików.

Reklama

Spis treści:

Przygotowana owsianka na śniadanie dla cukrzyka typu 2 lub 1 powinna zawierać jak najmniej węglowodanów prostych. Oznacza to, że należy unikać dosładzania jej cukrem czy miodem. Dozwolone jest dodawanie do owsianki owoców, najlepiej tych o niedużej zawartości węglowodanów, czyli owoców dozwolonych na diecie keto, np. jagód, borówek, malin, jeżyn, truskawek.

Jeśli w potrawie mają znaleźć się owoce z większą zawartością węglowodanów, można owsiankę wzbogacić o dodatek orzechów, migdałów oraz nasion – lnu, pestek dyni, maku. Chodzi o to, aby potrawa zawierała także porcję białka i zdrowych tłuszczów, które spowalniają wchłanianie cukrów do krwi. Taką funkcję pełni też błonnik, ale jego bogatym źródłem są same płatki owsiane. Można je gotować na częściowo odtłuszczonym mleku lub wodzie.

Jeżeli chodzi o same płatki, to cukrzycy powinni sięgać po zwykłe lub górskie płatki owsiane. Dlaczego? Nie dość, że mają niższy indeks glikemiczny od błyskawicznych, to jeszcze dostarczają więcej cennych soli mineralnych i witamin. Im mniej rozgotowane płatki zawiera owsianka dla cukrzyka tym lepiej, bo tym niższy jest ich indeks glikemiczny. Dlatego osoby, które nie mają problemów trawiennych, mogą gotować je najkrócej jak się da. Jednak każdy, kto ma kłopoty z układem pokarmowym, powinien płatki dokładnie ugotować, gdyż wtedy są łatwiej strawne. Wtedy znaczenia nabiera wybór dodatków – niskowęglowodanowych owoców i przypraw.

O ile ze składnikami dobrze komponują się przyprawy, do owsianki dla cukrzyka dodawać przyprawy, które także dobrze wpływają na poziom cukru we krwi. Należą do nich: cynamon, kurkuma, lukrecja, imbir. Lukrecja nadaje potrawie słodkawy smak. Jeśli jednak ktoś jej nie lubi, można owsiankę nieco dosłodzić erytrytolem, ksylitolem lub stewią. Ale najlepiej po prostu nauczyć się odnajdywać słodycz w dodatku owoców.

Składniki:

łyżka nasiona chia,

5-6 łyżek płatków owsianych,

220-250 ml mleka 1,5% (niepełna szklanka),

3 migdały,

szczypta mielonego korzenia lukrecji,

garść jagód lub borówek amerykańskich.

Sposób przygotowania:

Ugotuj płatki owsiane na mleku – górskie płatki gotuj ok. 15 minut, zwykłe, nieco dłużej. Zdejmij owsiankę z ognia. Migdały pokrój drobno. Dodaj lukrecję do owsianki i zamieszaj bardzo dokładnie. Owsiankę dla cukrzyka obsyp owocami i migdałami.

fot. Owsianka na śniadanie dla cukrzyka/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

To tak zwana owsianka bez gotowania dla cukrzyka, którą można przygotować z płatków górskich. My proponujemy kombinację płatków z nasionami chia, ale równie dobrze można tak przygotować śniadanie na bazie samych płatków.

Składniki:

łyżka nasiona chia,

5 łyżek płatków owsianych,

210-220 ml mleka 1,5% (niepełna szklanka),

5 truskawek,

3 orzechy włoskie.

Sposób przygotowania:

Truskawki umyj i obierz. 2 truskawki pokrój dość drobno, a pozostałe w plastry. Wsyp na dno szklanki nasiona chia, na nie wsyp drobno pokrojone truskawki, a na nie płatki owsiane i plastry tryskawek. Całość powolutku zalej mlekiem. Przykryj i wstaw na noc do lodówki. Rano owsianka bez gotowania dla cukrzyka będzie gotowa.

fot. Owsianka bez gotowania dla cukrzyka/ Adobe Stock, OlegD

Składniki:

5 łyżek płatków owsianych,

100-150 ml mleka 1,5%,

kostka gorzkiej czekolady (75-80% kakao),

pół jabłka,

2 szczypty cynamonu,

łyżeczka maku,

opcjonalnie 5-6 orzeszków pinii.

Sposób przygotowania:

W rondelku zalej płatki mlekiem i gotuj na wolnym ogniu 12-15 minut, często mieszając, w razie potrzeby dodaj odrobinę wody. Połówkę jabłka wydrąż i pokrój w dość cienkie plastry. Zdejmij owsiankę z ognia, odstaw na 2-3 minuty i wmieszaj w nią cynamon. Zetrzyj na nią kostkę czekolady. Ułóż na wierzchu plastry jabłka i posyp makiem oraz ewentualnie orzeszkami pinii.

fot. Owsianka z jabłkiem dla cukrzyka/ Adobe Stock, okkijan2010

Reklama

Czytaj także:

10 pomysłów na prosty obiad dla cukrzyka

Przekąski dla cukrzyka na imprezę i nie tylko

Co może jeść cukrzyk bez ograniczeń: 40 podpowiedzi