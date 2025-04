Dlaczego coraz bardziej tyjemy?

Otyłość to zmora rozwiniętych społeczeństw zachodnich, których styl życia zdecydowanie odbiega od tego, jaki jest propagowany przez cywilizacje zamieszkujące wschodnią część naszej planety.

Z uwagi na rozwój technologii i bogactwo zachodnich społeczeństw, coraz więcej czasu spędzamy siedząc przed komputerem lub telewizorem, jemy zbyt dużo i za często, a także korzystamy z dobrodziejstwa barów szybkiej obsługi nie wysiadając nawet z samochodu.

Przyczyną tycia stały się również pośpiech i życie w ciągłym stresie, który sprzyja magazynowaniu tłuszczy w komórkach. Wszystkie te czynniki składają się zaś w jedną, stale pogłębiają się tendencję - tycie społeczeństwa od najmłodszych lat.

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

W naszym kraju już co 4. osoba (25,2% całości społeczeństwa) cierpi na otyłość. To o 2 punkty procentowe więcej, niż 2 lata temu. Niestety statystyki wykazują, że z tym wynikiem znaleźliśmy się w pierwszej piątce najbardziej otyłych narodów Europy. Wyprzedziła nas jedynie m. in. Wielka Brytania, Słowacja i Czechy. Najszczuplejszymi Europejczykami są natomiast Austriacy.

Jak wygląda sytuacja na świecie?

W skali świata najwięcej osób otyłych mieszka w Katarze, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Omanie. Uśredniając wynik, ponad 36% społeczeństwa w tych krajach choruje na otyłość.

Dokładnie taką samą tendencję można zaobserwować w Stanach Zjednoczonych (prawie 34%), Jordanii (nieco ponad 30%) i Turcji (ok. 29,5%). Spośród wszystkich wysokorozwiniętych społeczeństw najniższy odsetek osób zmagających się z nadwagą jest w Japonii - wynosi zaledwie 3,3%.

Na jakiej podstawie stwierdza się otyłość?

O otyłości mówimy wtedy, gdy BMI osoby badanej przekracza 30 pkt. Osoba chora - poza dyskomfortem odczuwanym podczas zwykłych, codziennych czynności - jest zdecydowanie bardziej narażona na pojawienie się szeregu chorób cywilizacyjnych - nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, czy cukrzycy typu 2.

Według danych WHO w Europie w ciągu ostatnich 20 lat liczba osób otyłych potroiła się. Zdaniem specjalistów, to właśnie nadwaga i powikłania z nią związane są przyczyną największej ilości zgonów w każdym z krajów zachodniej części świata.

