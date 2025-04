Przepisy z otrębami owsianymi, czyli okrywą ziaren owsa, mają wiele zalet. Choć same otręby są dość kalorycznym produktem (350 kcal w 100 g), to nie są puste kalorie. Niosą ze sobą bogactwo cennych składników, w tym błonnika, którego często brakuje we współczesnej diecie przeciętnego człowieka. To także dawka antyoksydantów, chroniących zdrowie i urodę.

Płatki owsiane są zdrowe, ale otręby są od nich bardziej wartościowe i doskonale sycą.

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić z płatków owsianych, to właśnie jest okazja do wykorzystania też otrębów owsianych. Wystarczy część płatków zastąpić otrębami.

Składniki:

1 szklanka mleka lub napoju roślinnego,

3 łyżki płatków owsianych,

2 łyżki otrębów owsianych,

łyżeczka kakao,

½ banana lub inne ulubione owoce,

opcjonalnie: łyżeczka miodu.

Sposób przygotowania:

Zagotuj mleko lub napój roślinny. Wsyp płatki owsiane, zmniejsz ogień i gotuj ok. 5 minut, często mieszając. Dodaj otręby, wymieszaj i gotuj jeszcze 2 minuty. Podawaj z pokrojonymi owocami i miodem.

fot. Owsianka z otrębami owsianymi i owocami/Adobe Stock, irina2511

Ten przepis pozwala przygotować neutralne w smaku placki, które możesz podać na słodko lub na słono. W wersji na słodko polecamy dodatek cynamonu do ciasta, w wersji wytrawnej - dodatek ziół, np. tymianku.

Składniki:

2 jajka,

3 łyżki otrębów owsianych,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

½ łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj wszystkie składniki na jednorodne ciasto. Rozgrzej tłuszcz na patelni. Nakładaj łyżką na patelnię porcje ciasta, formując placuszki. Smaż na złoty kolor z obu stron. Podawaj z jogurtem i owocami.

fot. Przepis z otrębami na pyszne placuszki/Adobe Stock, devmarya

Taki koktajl z dodatkiem otrębów możesz sama skomponować. Bazą może być mleko, kefir, maślanka, napoje roślinne i najróżniejsze owoce. Obok dodatku otrębów owsianych możesz uzupełnić przepis orzechami i nasionami - lnu lub chia.

Składniki:

1 szklanka kefiru lub jogurtu naturalnego,

1 łyżka otrębów owsianych,

1 łyżeczka siemienia lnianego,

garść malin, borówek lub jagód,

1 łyżeczka miodu.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze do uzyskania gładkiego koktajlu. Pij od razu po przygotowaniu.

fot. Przepis na koktajl z otrębami owsianymi/Adobe Stock, dolphy_tv

Stosując jednocześnie otręby i razową mąkę przygotujesz pieczywo, które nie będzie zbyt szybko podnosiło poziomu cukru we krwi. Będzie przy tym smaczne i bardzo sycące.

Składniki:

1 szklanka otrębów owsianych,

1 szklanka mąki pszennej lub razowej,

1 szklanka maślanki,

1 jajko,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka soli.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mikserem wszystkie składniki, aż powstanie jednorodne ciasto. Przelej ciasto do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w 180°C przez ok. 40 minut, aż chlebek urośnie i się zrumieni.

fot. Przepis na chlebek z otrębami owsianymi/Adobe Stock, sebra

Dodając do ciasta łyżkę oleju sprawisz, że nie trzeba będzie natłuszczać patelni z nieprzywierającą powłoką przed smażeniem. To pozwoli oszczędzić kalorie i przygotować naleśniki do wykorzystania na słodko i na słono.

Składniki:

1 szklanka mleka,

1 jajko,

3 łyżki otrębów owsianych,

4 łyżki mąki pszennej,

szczypta soli,

łyżka oleju,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj składniki na ciasto naleśnikowe. Powinno być dość rzadkie, jeśli jest za gęste, dodaj trochę wody. Smaż cienkie naleśniki na rozgrzanej patelni. Podawaj np. z jogurtem, twarożkiem lub owocami.

fot. Naleśniki z otrębami owsianymi/Adobe Stock, san_ta

