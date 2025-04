Jedzenie orzechów nerkowca w umiarkowanych ilościach jest bezpieczne i nie powinno powodować żadnych skutków ubocznych, a jeśli pojawią się po ich spożyciu dolegliwości, to należą do rzadkości. Niektóre osoby, np. uczulone na orzechy albo z podatnością na kamicę nerkową, mają większe ryzyko wystąpienia skutków ubocznych po zjedzeniu nerkowców.

Nerkowce należą do najzdrowszych orzechów na świecie, a ich jedzenie nie powoduje zwykle żadnych skutków ubocznych. Cechuje je wysoka zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz składników mineralnych, takich jak żelazo i magnez. Działają korzystnie na układ odpornościowy i serce, wspierają wzrok i poprawiają funkcjonowanie mózgu, a także przyczyniają się do poprawy kondycji skóry i włosów. Nerkowce są produktem wysokokalorycznym, ale jednocześnie bardzo zdrowym. Jedzone z umiarem dostarczają cennych związków odżywczych, bez ryzyka dla zdrowia. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) rekomenduje spożywanie około 30 g niesolonych orzechów dziennie w ramach zdrowych nawyków żywieniowych.

W 100 gramach nerkowców znajdziesz:

Aby orzechy były zdrowe, najlepiej wybierać te niesmażone, bez dodatków takich jak sól, panierka, miód czy cukier.

Trudno w to uwierzyć, ale jedzenie nerkowców może wywoływać skutki uboczne. Większość osób ich nie odczuwa, o ile nie przesadzamy z ich ilością. Wynikają one zwykle z konkretnych powodów:

Spożywanie orzechów nerkowca może powodować różne skutki uboczne, najczęściej zgłaszane są dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ale nie tylko. Po zjedzeniu nerkowców mogą pojawić się więc:

Jedzenie nerkowców w zalecanej ilości jest zdrowe dla organizmu, ale niektóre osoby doświadczają skutków ubocznych po ich zjedzeniu. Unikaj ich, jeżeli przeciwwskazania dotyczą ciebie. Również gdy jemy za dużo orzechów, będą one powodować dolegliwości np. biegunkę albo zaparcia. Jeśli nie występują u ciebie przeciwwskazania, możesz spokojnie jeść nerkowce na co dzień.