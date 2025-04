Spis treści

zawierają dużo białka,

są bogate w witaminy A, D i E (przeciwutleniacze, które działają antynowotworowo),

pomagają uzupełnić zapotrzebowanie na wapń, fosfor, żelazo, potas i miedź,

zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych obniża poziom złego cholesterolu,

kwas gamma-linolenowy chroni przed chorobami wieńcowymi.

Najbardziej popularne w Polsce są orzechy włoskie i orzechy laskowe. Od zawsze dodawano je do tradycyjnych wypieków oraz deserów. W ostatnich latach funkcja orzechów nieco się zmieniła, przestały być traktowane jako zwykłe bakalie, a stały się uzupełnieniem diety świadomych osób, dbających o zdrowie i wysoką wartość swoich posiłków. I słusznie, orzechy nie tylko poprawiają kondycję, lecz także samopoczucie.

Orzechy zawierają białko, witaminy A, D i E oraz wiele cennych składników jak wapń, fosfor, żelazo, potas czy sód. Pomimo wysokiej kaloryczności naprawdę warto docenić tłuszcze zawarte w orzechach, które tę kaloryczność powodują.

Jedno- i wieloniensycone kwasy tłuszczowe pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu, a zawartość kwasu gamma-linolenowego chroni układ krążenia przed chorobami wieńcowymi.

Orzechy - tuczące przekąski czy zdrowe dodatki?

Jednym z rodzajów orzechów, święcących w ostatnim czasie triumfy, są orzechy nerkowca. Tak naprawdę ich nasiona pochodzą z tropikalnego drzewa o nazwie Nanercz Zachodni, są bliskimi krewnymi mango i pistacji. Początkowo drzewa nerkowca hodowane były ze względu na drogocenne drewno, z czasem dopiero doceniono ich smaczne nasiona.

Zawierają one co prawda znaczne ilości tłuszczów, ale są to tłuszcze bardzo pożądane przez organizm człowieka, są zdrowe, więc bez obaw można a nawet powinno się je spożywać nawet codziennie.

Orzechy nerkowca zawierają też przeciwutleniacze, które odgrywają znaczącą rolę w profilaktyce antynowotworowej, a także magnez, wpływający korzystnie na kondycję psychiczną i regulujący pracę mięśni. Orzechy nerkowa posiadają wielu zwolenników, ze względu na swój lekko słodkawy, maślany smak.

Często można spotkać się z określeniem, iż są to najsmaczniejsze orzechy świata. Są wyjątkowo miękkie, dlatego stanowią doskonałą przekąskę nawet dla tych, którzy zwykle odmawiali sobie chrupania orzechów przez tzw. „słabe zęby”.

Nerkowce są także bardzo dobrze akceptowane przez dzieci. Orzechy te są dość duże, dlatego ryzyko zachłyśnięcia jest mniejsze. Warto je podsuwać najmłodszym.

Orzechy nerkowca świetnie sprawdzą się jako dodatek do musli, jogurtu czy porannej owsianki ale także do dań głównych, makaronów, zapiekanek i wszelkich deserów. Garść orzechów nerkowca może stać się samodzielnym drugim śniadaniem lub podwieczorkiem.

Warto zaprzyjaźnić się na stałe z orzechami nerkowca. Są one coraz lepiej dostępne, więc nie ma szczególnego kłopotu z nabyciem tej zdrowej orzechowej przekąski.

Orzechy nerkowca w całości można kupić zarówno na wagę, jak i oczywiście w przeróżnych opakowaniach. Nowością na rynku jest czyste, naturalne masło orzechowe z nerkowca – wymienia Ewa Janicka Technolog Żywności z firmy Primavika

Decydując się na produkty pochodne, np. masła orzechowe, należy wybierać tylko te, które nie zawierają konserwantów oraz innych sztucznych dodatków. Tylko wtedy można mieć pewność, że produkt jest pełnowartościowy, a walorami odżywczymi dorównuje świeżym orzechom.

30 g orzechów nerkowca pokrywa ¼ dziennego zapotrzebowania na fosfor. Jego niedobór prowadzi do poważnych zaburzeń pracy serca i nerek. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie spożywać ich tylko okazjonalnie, ale uczynić z nich stały składnik diety.

Składniki:

4 pełne szklanki orzechów

2 łyżeczki oleju kokosowego extra virgin

szczypta soli

Przygotowanie

Orzechy dokładnie oczyść i przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wsadź do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 15 minut. Możesz wykonać to również na suchej patelni, tostując je przez 10 minut, aż się przyrumienią. Wystudź je na innej blasze lub desce do krojenia. Przełóż do miksera lub blendera i miksuj przez 3 minuty do uzyskania miałkiej tekstury. Następnie dolej olej kokosowy i zmiksuj przez kolejne 5 minut. Kiedy konsystencja będzie idealnie gładka, zakończ i przełóż do szklanego pojemniczka lub słoika z pokrywką. Tak przygotowane włóż do zaciemnionego i chłodnego miejsca, ale nie lodówki.

