Orzechy makadamia słyną z maślanego smaku i aksamitnej konsystencji. Oprócz walorów smakowych, mają wiele cennych właściwości zdrowotnych. Zwierają mnóstwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów. Są korzystnym składnikiem diety, a olej z nich przygotowany, sprawdza się w kosmetykach do pielęgnacji skóry i włosów.

Orzechy makadamia (macadamia) to owoce drzewa z rodziny srebrnikowatych, które naturalnie rośnie w Australii, Nowej Kaledonii i na Sulawesi. Uprawiane się je również na terenach Ameryki Południowej oraz na Hawajach.

Drzewa są wiecznie zielone, mają wąskie, mięsiste liście oraz drobne kwiaty, które rosną w gęstych kwiatostanach. Owocami są okrągłe pestkowce. Orzechy makadamia mają twardą skórkę, która skrywa delikatne wnętrze o maślanym smaku.

Orzechy makadamia mają szereg wartościowych dla zdrowia składników, wśród których są zdrowe tłuszcze, witaminy i minerały.

W 75% składają się z tłuszczów. Większość z nich to korzystne dla zdrowia tłuszcze nienasycone. To właśnie tłuszcze odpowiadają za ich maślaną, aksamitną konsystencję.

Zwierają sporo 8 g białka w 100 g oraz podobną ilość błonnika pokarmowego.

Zawartość witamin: A, E, z grupy B (B1, B2, B3, B6).

Minerały: potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, cynk, sód.

Orzechy makadamia to zdrowa przekąska, a także doskonały dodatek do deserów, ciast, wypieków i innych słodkości.

Ze względu na cenny skład, orzechy makadamia są cenione przez dietetyków i lekarzy za korzystny wpływ na zdrowie.

Pomagają utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu . Obniżają poziom tzw. złego cholesterolu (LDL) we krwi, a podwyższają - dobrego. Wpływają ochronnie na układ krwionośny. Pomagają zapobiegać miażdżycy, chorobie niedokrwiennej i zawałom serca. Powinny być elementem diety na cholesterol.

Pozytywnie wpływają na pracę układu nerwowego, np. w czasie wytężonego wysiłku lub stresu.

, np. w czasie wytężonego wysiłku lub stresu. Posiadają właściwości antyoksydacyjne, zwalczają wolne rodniki, opóźniają proces starzenia .

. Olej z orzechów makadamia stosuje się w kosmetyce, ponieważ doskonale korzystnie działa na skórę i włosy.

Olej pozyskiwany z orzechów makadamia ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry i włosów. Odżywia, nawilża, ujędrnia, uelastycznia, wyrównuje koloryt, pomaga walczyć z cellulitem. Ma podobną budowę do ludzkiego sebum, co za tym idzie, nie zatyka porów skóry. Może być stosowany do skóry mieszanej, tłustej i problematycznej.

Nakładany na włosy, wzmacnia je, dodaje im blasku, a także zapobiega rozdwajaniu końcówek. Można go stosować bezpośrednio na włosy, lecz często jest jednym ze składników profesjonalnych kosmetyków pielęgnacyjnych.

Uwaga! Orzechy makadamia są trujące dla psów. Nawet niewielkie ilości mogą zaszkodzić pupilom.

Orzechy makadamia mają bardzo twardą łupię, którą trudno rozłupać. Można sięgnąć po dziadka orzechów, lecz czasem nawet z jego wykorzystaniem, bywa to problematyczne, szczególnie, jeśli chcemy, by orzech pozostał w całości. Często jedynym rozwiązaniem jest użycie... młotka.

Dlatego orzechy makadamia często sprzedawana są bez skorupki. W sprzedaży są dostępne również orzechy ze skorupką, która ma specjalnie przygotowane nacięcia, ułatwiające wydostanie zawartości. W takim przypadku w zupełności wystarczy dziadek do orzechów.

Orzechy makadamia szybko ciemnieją i jełczeją (ze względu na dużą zawartość tłuszczów), dlatego zaleca się, by przechowywać je w lodówce.

