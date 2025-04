Orzechy laskowe w cukrzycy są polecane i niezwykle zdrowe. Mają niski indeks glikemiczny (IG) i niewiele cukru. Orzechy laskowe nie obniżają glukozy we krwi bezpośrednio, ale dają cukrzykom inne zalety zdrowotne. Sprawdź, dlaczego warto włączyć orzechy laskowe do jadłospisu cukrzycowego.

Reklama

Spis treści:

Orzechy laskowe nie mają dużo węglowodanów przyswajalnych, nie są więc produktem bogatym w cukier. 100 g orzechów laskowych dostarcza dokładnie:

16,7 g węglowodanów ogółem,

9,7 g błonnika pokarmowego,

4,34 g cukrów prostych i dwucukrów: 4,2 g sacharozy, 0,07 g glukozy, 0,07 g fruktozy, 0,48 g skrobi.



Niewiele cukru mają jedynie orzechy laskowe w naturalnej formie. Znacznie więcej węglowodanów jest w:

orzechach laskowych w czekoladzie,

orzechach laskowych karmelizowanych,

kremach czekoladowych z orzechami laskowymi,

orzechach laskowych w miodzie.

Indeks glikemicznych (IG) orzechów laskowych wynosi 15. Klasyfikuje to orzechy laskowe w zakresie niskiego indeksu glikemicznego. Indeks glikemiczny orzechów laskowych jest taki sam, jak indeks glikemiczny orzechów włoskich. Orzechy laskowe nie mają więc gwałtownego wpływu na poziom glukozy we krwi.

Wpływ pokarmów na poziom cukru we krwi zależy przede wszystkim od dwóch czynników: od zawartości węglowodanów prostych i indeksu glikemicznego produktu. Orzechy laskowe mają niewiele węglowodanów i niski IG: ich wpływ na poziom glukozy jest więc niewielki.

Czy orzechy laskowe podnoszą cukier?

Orzechy laskowe podnoszą w bardzo niewielkim stopniu cukier, nie robią tego jednak gwałtownie. Przy cukrzycy można zjeść porcję orzechów laskowych bez obawy o skok glukozy.

Czy orzechy laskowe obniżają cukier?

Orzechy laskowe nie obniżają cukru bezpośrednio, jednak mogą wypłaszczać krzywą glukozy, jeśli dodasz je do posiłku. Orzechy laskowe zawierają zdrowe tłuszcze i trochę białka. Jedzenie orzechów obniża więc ładunek glikemiczny całego posiłku. Warto łączyć je np. z owocami, by podnosiły glukozę w mniej znaczący sposób.

Orzechy laskowe nie tylko są dozwolone w diecie cukrzycowej. Mają one naprawdę dużo zalet dla cukrzyków.

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe z orzechów laskowych dla cukrzyków

Orzechy laskowe są przede wszystkim źródłem zdrowych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (JNKT). Zwiększenie ich proporcji w jadłospisie daje dużo zalet osobom, które muszą uważać na cukier w diecie:

obniża się stan zapalny i poziom CRP,

i poziom CRP, poprawia się przepuszczalność błon komórkowych i przyspiesza się komórkowy metabolizm,

i przyspiesza się komórkowy metabolizm, obniżeniu ulegają trójglicerydy.

Zwiększenie spożycia JNKT do poziomu 10-20% energii z diety pozwala na obniżenie cholesterolu całkowitego u cukrzyków: potwierdzają to badania naukowe.

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone są stabilne termicznie. Oznacza to, że prażąc orzechy laskowe, nie zmniejszasz ich właściwości odżywczych i prozdrowotnych.

Błonnik w orzechach laskowych dla cukrzyków

Orzechy laskowe to jedne z orzechów o wyższej zawartości błonnika pokarmowego. Dla cukrzyków błonnik ma dużo zalet: obniża ładunek glikemiczny potrawy i spowalnia tempo przyswajania się cukrów. Błonnika jest w orzechach laskowych na tyle dużo, że warto dodawać je do różnych posiłków: sałatek, zup, na kanapki, do owsianki i jako posypka do wytrawnych potraw.

Antyoksydanty w orzechach laskowych dla cukrzyków

Orzechy laskowe są szczególnie bogate także w antyoksydanty. Zwiększenie spożycia tych cząsteczek to jedno z głównych zaleceń diety w cukrzycy i insulinooporności. Największe stężenie antyoksydantów znajduje się w skórkach orzechów laskowych. Nie obieraj więc orzechów z miękkich wewnętrznych błon przed zjedzeniem.

fot. Orzechy laskowe mają w cukrzycy wiele zalet/ Adobe Stock, dmitr1ch

Już zbiór wymienionych wcześniej cech powoduje, że orzechy laskowe są bardzo polecane osobom z cukrzycą. Naukowcy postanowili sprawdzić jednak, jaki dokładny wymierny efekt będzie miało włączenie orzechów do jadłospisów osób z cukrzycą typu 2. Czy przyczynią się one do obniżenia poziomu glukozy na czczo?

Zebrano grupę 50 ochotników z cukrzycą typu 2. Podzielono pacjentów na dwie grupy: kontrolną i badawczą. W grupie badawczej zapewniono 10% dziennej energii z orzechów lasowych. Grupa kontrolna odżywiała się tak, jak dotychczas. Badanie trwało przez 8 tygodni. Każdego uczestnika dokładnie przebadano przed i po eksperymencie.

Włączenie orzechów laskowych do diety osób z cukrzycą typu 2. poprawia poziomy „dobrego cholesterolu” HDL. To najbardziej zauważalny i istotny statystycznie wynik z tego badania. U osób jedzących orzechy laskowe zauważono też spadek poziomu trójglicerydów. Nie zaobserwowano jednak znacznych zmian w poziomie glukozy na czczo, ani innych poziomach lipidów.

Jedzenie orzechów laskowych jest więc cukrzykom bardzo polecane, ale ze względu na ogólnie korzyści zdrowotne, a nie bezpośrednio poziomy cukru. Cukrzycy mogą liczyć przy wprowadzeniu orzechów laskowych na poprawę długości i jakości życia, ale głównie dzięki poprawie parametrów wpływających na zdrowie serca.

Cukrzycy mogą jeść orzechy laskowe bez ryzyka zdrowotnego. Orzechy laskowe to jedne z najzdrowszych orzechów. Oczywiście warto trzymać się uznawanych za prozdrowotne dziennych porcji orzechów i jeść je z umiarem. Cukrzycy mogą zjeść jednorazowo ok. 30 g orzechów laskowych. Większa porcja też nie będzie stanowić realnego zagrożenia dla zdrowia pod kątem cukrzycy. Mogą pojawić się jednak niepożądane efekty podobne do skutków ubocznych jedzenia orzechów włoskich w nadmiarze.

Nie każda forma spożywania orzechów laskowych w cukrzycy jest jednak dozwolona. Można jeść:

młode orzechy laskowe ,

, orzechy laskowe łuskane lub w łupinach, podsuszone,

orzechy lasowe prażone,

naturalne niesłodzone masło orzechowe z orzechów laskowych,

z orzechów laskowych, pasty z orzechów laskowych (bez cukru).

Miej jednak świadomość, że wiele wyrobów z orzechami laskowymi to jednak słodycze. Nie „ratuje” ich nawet dodatek zdrowych przy cukrzycy orzechów laskowych. Przy cukrzycy i insulinooporności unikaj jedzenia: czekolad z orzechami laskowymi, orzechów laskowych w glazurze cukrowej, kremów czekoladowych z orzechami.

fot. Orzechy laskowe w karmelu nie są polecane przy cukrzycy/ Adobe Stock, white78

Źródła:

Damavandi RD, Eghtesadi S, Shidfar F, Heydari I, Foroushani AR. Effects of hazelnuts consumption on fasting blood sugar and lipoproteins in patients with type 2 diabetes. J Res Med Sci. 2013 Apr;18(4):314-21. PMID: 24124429; PMCID: PMC3793377.

Baza USDA.gov FoodData Central - Hazelnuts

Czytaj także:

Dynia a cukrzyca i poziom cukru we krwi. Jak jeść dynię, by obniżyć jej indeks glikemiczny?

Poprawiają wrażliwość na insulinę i obniżają cukier. Borówki amerykańskie to superfood dla cukrzyków

Słodkie lekarstwo Indian na cukrzycę. Świdośliwa to owoc, który powinien poznać każdy diabetyk

Truskawki a cukrzyca i insulinooporność. Czy przy problemach z cukrem poleca się jedzenie truskawek?