Ornityna jest aminokwasem znanym przede wszystkim ze swoich właściwości wspomagających usuwanie amoniaku z organizmu. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu syntezy mocznika. Ornityna ma znaczny wpływ na przyspieszenie procesów odtruwania organizmu – zarówno wątrobowych, jak i mózgowych. Na tym jednak jej funkcje pełnione w organizmie się nie kończą. Jakie jeszcze zadania spełnia ornityna?

Reklama

Ornityna – wpływ na organizm

Ornityna, podobnie jak arginina, to substancje znane i wykorzystywane przede wszystkim wśród sportowców. Jednak jej szerokie i korzystne działanie na organizm sprawia, że chętnie sięgają po nią także osoby niećwiczące. Co należy do jej dobroczynnych właściwości?

ornityna wykazuje korzystny wpływ na przemianę węglowodanów, tłuszczów oraz białek (co czyni ją doskonałym uzupełnieniem diety wysokobiałkowej)

bierze udział w procesach detoksykacji amoniaku

wspiera i przyspiesza regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych

podnosi dostępność argininy dla organizmu

udowodniono, że ornityna podnosi jakość snu

wykazuje działanie relaksujące i ułatwiające zasypianie

skutecznie obniża poziom kortyzolu, czyli poziomu stresu – łagodzi więc jego skutki

wykazuje tendencje do stymulowania hormonu wzrostu.

Ornityna – dawkowanie

Ornitynę rzadko spotyka się w postaci mono preparatów, na które składa się tylko ona. Zwykle dostępna jest w postaci złożonych suplementów diety, najczęściej z argininą. Jeśli występuje w wolnej formie, to w postaci chlorowodorku l-ornityny lub jako asparaginian ornityny. Dawkowanie ornityny uzależnione jest od zamierzonego do osiągnięcia efektu. Jeśli ma być stosowana jako booster wzrostu, zalecana dawka dzienna to od 500 do nawet 2000 mg. Przyjmowana przedtreningowo, także jako wspomaganie wydzielania hormonu wzrostu, powinna być w dawce 5 g, około 120 minut po jedzeniu, a pół godziny przed treningiem. W przypadku stosowania ornityny w celu korzystnego wpływu na układ nerwowy, należy przyjmować ją w dawce 500 mg bezpośrednio przed snem.

To również ci się przyda!

Reklama

Co zawierają leki wspomagające pracę wątroby?

Masz problemy ze snem? 7 pytań o zdrowy sen!

Czujesz się zestresowana? Weź to! Przegląd 8 preparatów na stres i uspokojenie!