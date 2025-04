Nawet oponki bananowe z ciasta z dodatkiem drożdży nie muszą leżakować, aby zyskały objętość i puszystość. To bardzo skraca czas przygotowania deseru na tłusty czwartek. Dlatego ten przepis jest taki fajny – jak zakasasz rękawy, uwiniesz się w ok. 20 minut. Korzystając z reszty ciasta pozostałej po wycinaniu kółek, w dodatkowe 10 minut przygotujesz minipączki.

Przepis na bananowe oponki

W przepisie proponujemy cynamon, ale równie dobrze możesz użyć imbiru lub wanilii – wybierz smak i aromat, które najbardziej lubisz.

Nie ma konieczności odstawiania ciasta do wyrośnięcia, bo oponki i tak podrosną podczas smażenia, zupełnie jak pączki na wodzie. Jeśli jednak masz więcej czasu niż 20 minut, daj zagniecionemu ciastu czas – 45-60 minut. A po wycięciu oponek ponownie pozwól im wyrastać przez ok. 15 minut. Jeśli zdecydujesz się na ten sposób w stylu slow cooking, oponki wyjdą jeszcze bardziej puszyste.

Składniki:

2 dojrzałe średniej wielkości banany,

350 g mąki orkiszowej lub pszennej,

1 jajo,

niecałe pół szklanki mleka,

15 drożdży,

1 łyżka roztopionego masła,

spora szczypta soli,

szczypta cynamonu,

olej do smażenia,

cukier puder, słodzik w pudrze, lukier lub czekolada do dekoracji.

fot. Bananowe oponki na tłusty czwartek/ Adobe Stock, styxclick

Sposób przygotowania bananowych oponek

Upewnij się, że masz tyle oleju, aby włożone do niego oponki nie dotykały dna. Rozgrzej go porządnie, ale nie za bardzo – to sekret oponek i pączków „olejoodpornych”. Delikatnie wkładaj oponki do gorącego, ale nie dymiącego tłuszczu. Oponki od razu powinny zacząć się smażyć. Jeśli tego nie robią, temperatura jest zbyt niska i będą tylko wchłaniały tłuszcz. Między kolejnymi partiami oponek, daj olejowi chwile na ponowne podgrzanie się – wystarczy ok. 30 sekund.

Przygotowanie ciasta i smażenie:

