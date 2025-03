Omlet z białkiem idealnie wpisze się w dietę białkową, ale przygotowanie go na śniadanie może sprawdzić się także w diecie odchudzającej lub w przypadku osób intensywnie trenujących. Zwiększona zawartość białka syci, odżywia ciało i wspomaga jego regenerację. Omlety szykuje się naprawdę szybko i łatwo, więc są nie tylko zdrowym, ale i bardzo praktycznym posiłkiem.

Nikt nie pyta jak zrobić omlet, a jedynie — jak dostosować go do swoich potrzeb i preferencji. Tu podpowiadamy, jak przygotować omlet proteinowy.

Spis treści:

Aby zwiększyć zawartość białka w omletach i uczynić je wysokobiałkowymi, możesz zastosować kilka prostych technik i składników:

Dodaj większą ilość białek jajek . Zamiast używać całych jajek, dodaj więcej białek jajek, które są bogate w białko, a niskokaloryczne i niemal bez tłuszczu. Przykładowo, na jedno całe jajko dodaj 2-3 białka jaj.

. Zamiast używać całych jajek, dodaj więcej białek jajek, które są bogate w białko, a niskokaloryczne i niemal bez tłuszczu. Przykładowo, na jedno całe jajko dodaj 2-3 białka jaj. Dodaj twaróg lub serek wiejski . Twaróg lub ser cottage jest bogaty w białko i doskonale nadaje się do omletu. Możesz dodać około 2-3 łyżek do masy jajecznej lub rozsmarować go na omlecie przed złożeniem.

. Twaróg lub ser cottage jest bogaty w białko i doskonale nadaje się do omletu. Możesz dodać około 2-3 łyżek do masy jajecznej lub rozsmarować go na omlecie przed złożeniem. Użyj tofu . Tofu jest świetnym roślinnym źródłem białka. Można dodać rozdrobnione tofu do masy jajecznej lub podsmażyć je i dodać do nadzienia omletu.

. Tofu jest świetnym roślinnym źródłem białka. Można dodać rozdrobnione tofu do masy jajecznej lub podsmażyć je i dodać do nadzienia omletu. Wspomóż się odżywką białkową . Dodanie niewielkiej ilości bezzapachowej odżywki białkowej do masy jajecznej zwiększy zawartość białka. Możesz użyć białka serwatkowego lub roślinnego (np. z grochu, ryżu).

. Dodanie niewielkiej ilości bezzapachowej odżywki białkowej do masy jajecznej zwiększy zawartość białka. Możesz użyć białka serwatkowego lub roślinnego (np. z grochu, ryżu). Sięgnij po kurczaka lub indyka . Chude mięso, takie jak pierś kurczaka czy indyka, jest doskonałym składnikiem farszu do omletu.

. Chude mięso, takie jak pierś kurczaka czy indyka, jest doskonałym składnikiem farszu do omletu. Dodaj ryby . Ryby są bogate w białko i zdrowe tłuszcze. Drobno pokrojony wędzony łosoś lub tuńczyk z puszki może być pysznym dodatkiem do omletu.

. Ryby są bogate w białko i zdrowe tłuszcze. Drobno pokrojony wędzony łosoś lub tuńczyk z puszki może być pysznym dodatkiem do omletu. Użyj soczewicy lub ciecierzycy . Te rośliny strączkowe są bogate w białko. Można po ugotowaniu dodać je do masy jajecznej lub jako nadzienie.

. Te rośliny strączkowe są bogate w białko. Można po ugotowaniu dodać je do masy jajecznej lub jako nadzienie. Wykorzystaj jogurt grecki. Możesz dodać go do masy jajecznej, aby uzyskać bardziej kremową konsystencję omletu i zwiększyć w nim zawartość białka.

To omlet z białkiem w proszku, czyli albo z neutralną w smaku odżywką białkową, lub ze zwykłym białkiem jaj w proszku.

Składniki:

2-3 jaja,

30 g izolatu białkowego, odzywki białkowej lub białej jaj w proszku,

3 łyżki skyru neutralnego w smaku.

Sposób przygotowania:

Roztrzep bardzo dobrze jaja. Wmieszaj proszek białkowy i skyr. Smaż na patelni na małej ilości oleju. Obie strony omleta usmaż na złoty kolor. Podawaj z ulubionymi dodatkami – na słono lub na słodko.

fot. Omlet z białkiem ekstra/ Adobe Stock, Stepanek Photography

To przepis na omlet z samych białek jaj. W tej wersji jest przyprawiony tak, że pasuje do wytrawnego nadzienia. Niżej znajdziesz przepis na jego słodką wersję.

Składniki:

białka z 5 jaj,

2 łyżki mąki żytniej,

szczypta soli,

pół łyżeczki czosnku granulowanego,

szczypta pieprzu i gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Ubij białka na sztywną pianę. Wmieszaj w pianę mąkę oraz przyprawy. Smaż omlet z obu stron na złoto. Obracaj delikatnie, aby się nie rozdarł. Podawaj np. z podduszonymi pieczarkami i ze szczypiorkiem.

fot. Omlet z białek na słono/ Adobe Stock, Stepanek Photography

Omlet z ubitymi białkami jest bardziej puszysty niż z rozbełtanych jajek. Jest jednak bardziej delikatny. Dociśnij go delikatnie podczas smażenia do patelni i obracaj, używając dwóch łopatek, a zwiększysz szansę, że zdejmiesz go na koniec z patelni w całości.

Składniki:

białka z 5 jaj,

1 łyżka mąki żytniej,

1 banan,

skórka otarta z 1 pomarańczy,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Ubij białka na sztywną pianę. Wmieszaj w pianę mąkę, przyprawy oraz dokładnie rozgniecionego widelcem banana. Smaż omlet z obu stron na złoto. Obracaj delikatnie. Podawaj z borówkami, porzeczkami lub innymi owocami.

fot. Omlet z białek na słodko/ Adobe Stock, M.Studio

To omlet białkowy z płatkami owsianymi. Dostarcza nie tylko białka ważnego na redukcji, ale i błonnika. Odżywia i syci na długo – idealny na śniadanie. Dodatek chili zwiększa termogenezę.

Składniki:

2 jaja,

białka z 2 jaj,

50 g płatków owsianych,

garść liści szpinaku,

opcjonalnie 20 g odżywki białkowej,

szczypta chili,

malutka szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj w blenderze wszystkie składniki poza szpinakiem. Wlej na lekko natłuszczoną patelnię i nasyp na wierzch liście szpinaku. Smaż, aż się omlet od spodu zrumieni, a z wierzchu zetnie. Obróć go na minutę na drugą stronę i podawaj. Zjedz np. z pomidorem pokrojonym w plastry.

fot. Dietetyczny omlet z białkiem/ Adobe Stock, lena_zajchikova

To najbogatszy w składniki omlet z białkiem zwierzęcym i roślinnym.

Składniki:

2 całe jajka,

4 białka jaj,

3 łyżki twarogu,

50 g gotowanego kurczaka,

2 łyżki zielonego groszku,

pół czerwonej papryki pokrojonej w kosteczkę,

1/2 łyżeczki odżywki białkowej (opcjonalnie),

sól, pieprz i zioła do smaku.

Sposób przygotowania:

Ubij jajka i białka jaj w misce. Dodaj twaróg, pokrojonego kurczaka i odżywkę białkową (opcjonalnie). Wmieszaj w masę groszek i paprykę. Dopraw solą, pieprzem i ulubionymi ziołami. Smaż na średnim ogniu pod przykryciem do momentu, aż omlet się zetnie.

fot. Naturalny omlet wysokobiałkowy/ Adobe Stock, julie208

