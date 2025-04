Wiele osób wie, że kwasy omega-3 są ważne dla zdrowia. Myślą, że przyczyniają się do poprawy jego stanu. Tymczasem one są po prostu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niedobory omega-3 mogą leżeć u podłoża bardzo wielu objawów, gdyż wpływają na funkcjonowanie niemal wszystkich narządów i układów, w tym wzroku i układu nerwowego oraz odpornościowego.

Omega-3 to zdrowe tłuszcze z grupy wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych (WNNKT). Są jednym z czterech rodzajów nienasyconych kwasów, ale wyróżniają się tym, że wraz z kwasami omega-6 nie są potrzebne jako źródło energii, ale są niezbędne biologicznie (do prawidłowego funkcjonowania organizmu).

Ich cechą charakterystyczną jest to, że mają więcej niż jedno wiązanie podwójne. Pierwsze z nich w kwasach omega-3 znajduje się przy trzecim atomie węgla, licząc od metylowego końca łańcucha – stąd nazwy tych kwasów:

omega-3,

kwasy n-3,

kwasy ω-3 (ω - grecka litera omega).

Analogicznie, w kwasach omega-6 i omega-9, pierwsze wiązanie podwójne znajduje się odpowiednio przy 6. i 9. atomie węgla. Te różnice w budowie wpływają na właściwości kwasów omega.

Ludzki organizm nie potrafi syntetyzować kwasów omega-3, dlatego trzeba je dostarczać z pożywieniem. Są one niezbędne na wszystkich etapach życia człowieka, gdyż wspomagają wzrost, rozwój i prawidłowe funkcjonowanie właściwie wszystkich narządów, a szczególnie układu nerwowego i krwionośnego.

Organizm wykorzystuje kwasy omega-3 do tworzenia niezbędnych mu substancji:

prostaglandyn – to hormony działające miejscowo, które nie są nigdzie magazynowane. Odpowiadają m.in. za skurcze mięśni gładkich, ruchliwość plemników, hamowanie wydzielania soku żołądkowego.

– to hormony działające miejscowo, które nie są nigdzie magazynowane. Odpowiadają m.in. za skurcze mięśni gładkich, ruchliwość plemników, hamowanie wydzielania soku żołądkowego. tromboksanów – to hormony będące pochodnymi prostaglandyn. Powodują skurcz naczyń krwionośnych, regulują pracę płytek krwi, np. stymulując ich agregację (zlepianie się).

– to hormony będące pochodnymi prostaglandyn. Powodują skurcz naczyń krwionośnych, regulują pracę płytek krwi, np. stymulując ich agregację (zlepianie się). prostacykliny – hormon z grupy prostaglandyn, m.in. stymuluje rozkurczanie się naczyń krwionośnych, hamuje agregacje płytek krwi.

– hormon z grupy prostaglandyn, m.in. stymuluje rozkurczanie się naczyń krwionośnych, hamuje agregacje płytek krwi. lipoksyny – kwasy karboksylowe powstające leukocytach. Działają silnie przeciwzapalnie.

– kwasy karboksylowe powstające leukocytach. Działają silnie przeciwzapalnie. leukotrienów – to lipidy powstające w leukocytach i biorące udział w reakcjach odpornościowych i zapalnych.

Wszystkie te substancje mogą powstać wyłącznie wtedy, gdy organizm ma dostęp do kwasów omega-3. To pokazuje, jak ważnym składnikiem diety są te wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

fot. Rodzaje omega-3/ Adobe Stock/ bacsica

Do grupy kwasów omega-3 należą 4 rodzaje kwasów. Omówimy je pokrótce każdy z osobna.

Omega-3: kwas dekozaheksaenowy (DHA)

DHA wchodzi w skład błon komórkowych: komórek nerwowych kory mózgowej i siatkówki oka. Stymuluje wzrost komórek nerwowych, sprzyjając tworzeniu lepszej jakości sieci neuronowych. Z DHA powstają też związki o działaniu przeciwzapalnym oraz chroniącym komórki, tkanki i narządy przed niedotlenieniem i niedokrwieniem (działanie cytoprotekcyjne).

Omega-3: kwas eikozapentaenowy (EPA)

Z EPA organizm tworzy głównie substancje działające korzystnie na układ krążenia – rozluźniające naczynia krwionośne, ograniczające zlepianie się płytek krwi. EPA wspiera też działanie układu nerwowego i reakcje przeciwzapalne.

Omega-3: kwas α-linolenowy (ALA)

Podobnie jak poprzednio opisane rodzaje kwasów omega-3, tak i ALA są związkami, z których organizm tworzy nowe, niezbędne substancje. Z ALA organizm potrafi wytworzyć EPA, a z EPA – DHA. Zatem jest on niezbędny do regulacji działania wielu układów, w tym krwionośnego i nerwowego.

Omega-3: kwas stearydynowy (SDA)

Z kwasu SDA może być syntetyzowany kwas EPA i DHA. Duże jego ilości są w oleju z ogórecznika, jeżówki i wiesiołka. To o tyle cenna informacja, że nie każdy może pobierać EPA i DHA z ryb. W takich przypadkach dostarczanie SDA pomaga organizmowi zaspokoić zapotrzebowanie na te kwasy tłuszczowe omega-3.

Kwasy omega-3 określa się mianem substancji o działaniu prozdrowotnym. I jest to prawda, ale należy bardzo wyraźnie podkreślić, że substancje te są organizmowi absolutnie niezbędne. Nie jest tak, że można cieszyć się dobrym zdrowiem bez dbania o prawidłową ilość tych kwasów w diecie, a rozpoczęcie suplementacji sprawi, że zdrowie będzie jeszcze bardziej dopisywało. Bez kwasów omega-3 ludzki organizm nie może się prawidłowo rozwijać ani prawidłowo funkcjonować.

Najczęściej wśród działań kwasów omega-3 wymienia się następujące:

Wspieranie pracy układu nerwowego , w tym mózgu, co przekłada się na wyższe zdolności umysłowe – kojarzenie, zapamiętywanie, rozumienie. Nie ma się co dziwić – komórki kory mózgowej aż w 50% składają się z kwasów omega-3.

, w tym mózgu, co przekłada się na wyższe zdolności umysłowe – kojarzenie, zapamiętywanie, rozumienie. Nie ma się co dziwić – komórki kory mózgowej aż w 50% składają się z kwasów omega-3. Wspomaganie prawidłowego widzenia – kwasy omega-3 biorą udział w budowie pręcików i czopków, które znajdują się w siatkówce oka. Odpowiadają one za widzenie światła i barw. Niedobory kwasów omega-3 mogą pogarszać widzenie i przyczyniać się do chorób narządu wzroku w podeszłym wieku (zwyrodnienie plamki żółtej).

– kwasy omega-3 biorą udział w budowie pręcików i czopków, które znajdują się w siatkówce oka. Odpowiadają one za widzenie światła i barw. Niedobory kwasów omega-3 mogą pogarszać widzenie i przyczyniać się do chorób narządu wzroku w podeszłym wieku (zwyrodnienie plamki żółtej). Regulacja działania układu odpornościowego . Dzięki temu wspierają walkę organizmu z drobnoustrojami, zmniejszają ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych i alergii. Np. kwasy omega-3 wspierają funkcjonowanie skóry dotkniętej łuszczycą czy atopowym zapaleniem skóry. Zmniejszają ryzyko rozwoju chorób stawów o podłożu zapalnym.

. Dzięki temu wspierają walkę organizmu z drobnoustrojami, zmniejszają ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych i alergii. Np. kwasy omega-3 wspierają funkcjonowanie skóry dotkniętej łuszczycą czy atopowym zapaleniem skóry. Zmniejszają ryzyko rozwoju chorób stawów o podłożu zapalnym. Wzmacnianie kości . Kwasy omega-3 zwiększają wchłanianie wapnia, który jest głównym budulcem kości. Suplementacja tymi kwasami może zapobiegać osteoporozie, choć nie potrafi jej leczyć.

. Kwasy omega-3 zwiększają wchłanianie wapnia, który jest głównym budulcem kości. Suplementacja tymi kwasami może zapobiegać osteoporozie, choć nie potrafi jej leczyć. Działanie przeciwnowotworowe. Kwasy omega-3 aktywują geny biorące udział w przeciwnowotworowym działaniu układu odpornościowego. Pomagają w zapobieganiu rakowi piersi, prostaty i okrężnicy.

fot. Omega-3- źródła w diecie/ Adobe Stock/ airborne77

Źródłem kwasów omega-3, zwłaszcza EPA i DHA, są tłuste ryby morskie (zwłaszcza drapieżne). Nic dziwnego, że Japończycy, którym narodowa kuchnia zapewnia spore ilości ryb w pożywieniu, mają trzy razy wyższy poziom tłuszczów omega-3 niż mieszkańcy innych krajów, a Eskimosi niezwykle rzadko chorują na serce.

Najwięcej EPA zawierają ryby z zimnych mórz północnych, a DHA – ryby z mórz południowych. Ryby dzikożyjące odznaczają się większą zawartością kwasów omega-3, a ryby hodowlane zawierają ich mniej, więcej natomiast jest w nich kwasów omega-6. Pewne ilości tych kwasów zawierają także ryby śródlądowe.

Poniżej zawartość omega-3 w różnych gatunkach ryb (w 100 g mięsa):

makrela – 1-2,5 g,

łosoś – 1,4-1,9 g,

tuńczyk – 0,7-1 g,

śledź – 1,2-1,7 g,

pstrąg – 0,7-1 g.

Bogatym źródłem omega-3 jest fitoplankton morski oraz algi, którymi żywi się wiele morskich zwierząt, które mogą trafić na talerz (ostrygi, krewetki, kraby).

Za najcenniejsze źródło kwasów omega-3 uważany jest tłuszcz z wątroby ryb dorszowatych. W 100 g oleju z wątroby dorsza jest 2,5 g kwasów omega-3.

Kwasy omega-3 znajdują się też w olejach roślinnych, które są szczególnie bogatym źródłem omega-6 i właśnie tych drugich jest w nich znacznie więcej. Za bogate w kwasy omega-6 i omega 3 uważane są oleje:

przy czym za te o najlepszych proporcjach (choć nadal nieidealnych) uważane są olej lniany oraz rzepakowy (tłoczone na zimno). Najwięcej omega-3 zawiera olej lniany wysokolinolenowy (51%) oraz rzepakowy podwójnie ulepszony (10%).

Kwasy omega-3 znajdują się także w innych produktach spożywczych, które warto włączać do diety: mango, fasola mung, warzywa liściaste, melony, soja, kalafior, kapusta, jaja, nabiał, orzechy.

Problem na linii omega-3 i omega-6

Obecnie coraz częściej mówi się o tym, że dla zdrowia ważna jest proporcja kwasów omega-6 do omega-3. Niegdyś w diecie mieliśmy te kwasy w proporcji 1:1, obecna dieta dostarcza nam zbyt dużo omega-6. Proporcje tych kwasów do omega-3 mogą wynosić nawet 15:1 lub więcej. To sprawia, że zaburzona zostaje równowaga między procesami stymulowanymi przez te związki.

Najprościej rzecz ujmując, kwasy omega-6 działają prozapalnie i prozakrzepowo, a omega-3 przeciwzapalnie i przeciwzakrzepowo. Nadmiar omega-6 w diecie może więc nasilać procesy zapalne i leżeć u podstaw rozwoju wielu chorób przewlekłych, w tym chorób serca czy stawów. Dlatego tak ważna staje się odpowiednia podaż omega-3 wraz z dietą i dbanie o to, aby proporcje omega-6 do omega-3 nie przekraczały 5:1, a jeszcze lepiej 3:1.

Według zaleceń ISSFAL (International Society for the Study of Acids and Lipids) dla dorosłych osób zdrowych w diecie 2000 kcal dziennie powinno być:

omega-3 – 2,22 g (do 3 g DPA (omega-6) + DHA + EPA wg FDA),

– 2,22 g (do 3 g DPA (omega-6) + DHA + EPA wg FDA), DHA + EPA – 0,65 g (400-650 mg na dobę w celu uzupełnienia diety),

– 0,65 g (400-650 mg na dobę w celu uzupełnienia diety), omega-6 – do 6,67 g.

Istnieją jeszcze bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące osób w szczególnej sytuacji:

powyżej 200 mg DHA dziennie w przypadku ciężarnych (American Dietetic Association),

dziennie w przypadku ciężarnych (American Dietetic Association), 2–4 g/dobę EPA i DHA w hipertriglicerydemi (pod kontrolą lekarza),

w hipertriglicerydemi (pod kontrolą lekarza), do 1 g EPA + DHA ( z przewagę DHA nad EPA) u pacjentów okulistyczno-neurologiczno-psychiatrycznych,

( z przewagę DHA nad EPA) u pacjentów okulistyczno-neurologiczno-psychiatrycznych, 1,5 g EPA + DHA na dobę – w chorobach układu krążenia.

Odpowiednią ilość kwasu omega-3 mogą zapewnić: łyżeczka oleju lnianego dziennie lub dwie porcje ryb tygodniowo. Chyba, że jesteśmy wielbicielami tranu, który – jak się okazuje – faktycznie jest bardzo zdrowy. Pozostają jeszcze suplementy, polecane zwłaszcza w leczeniu chorób i profilaktyce.

fot. Kwasy omega-3 w ciąży/ Adobe Stock/ Maksym

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) jest niezbędny w ciąży. Wspomaga rozwój układu nerwowego płodu, ale jest też niezbędny dziecku na późniejszych etapach rozwoju.

Największe zapotrzebowanie płodu na DHA jest najprawdopodobniej w 3. trymestrze ciąży – to wtedy w ośrodkowym układzie nerwowym płodu jest największe stężenie tego kwasu omega-3.

Zalecenia dietetyczne w ciąży dotyczące omega-3 mówią o tym, aby przy spożywaniu ryb w ciąży 2-3 razy w tygodniu suplementować kwasy DHA w dawce nie mniejszej niż 200 mg dziennie. Jeśli ciężarna nie spożywa ryb, suplementacja powinna obejmować wyższą dawkę DHA (400-600 mg dziennie).

W przypadku ryzyka porodu przedwczesnego dawka powinna wynosić 600 mg dziennie, a gdy ryzyko to jest duże – 1000 mg.

Omega-3 w czasie ciąży pomagają:

tworzyć układ nerwowy płodu, w tym mózg,

tworzyć narząd wzroku płodu,

obniżyć ryzyko przedwczesnego porodu,

urodzić dziecko z prawidłową masą ciała,

zmniejszyć ryzyko wystąpienia astmy u dziecka i ryzyko częstych infekcji dziecka,

zmniejszyć ryzyko cukrzycy i nadciśnienia w późniejszym życiu dziecka,

wspomóc rozwój psychomotoryczny dziecka,

zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu ciężarnej.

O niedoborze kwasu omega-3 mogą świadczyć bardzo różne objawy. Nie są specyficzne, co oznacza, że mogą mieć także inne podłoże. Dlatego w przypadku ich wystąpienia najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Niedobory omega-3: suchość oczu, problemy ze wzrokiem

Prawidłowa ilość omega-3 w diecie zapobiega bólom oczu i zaburzeniom widzenia, ale też wspomaga prawidłowe nawilżenie gałek ocznych i śluzówek oka poprzez wspomaganie tworzenia łez.

Niedobory omega-3: suchość i swędzenie skóry

Kwasy omega-3 pomagają wzmacniać naturalną barierę lipidową skóry. Przy ich niedoborze skóra może się przesuszać, stawać się bardzo wrażliwa na bodźce zewnętrzne, może zacząć swędzieć. U niektórych osób nasilają się zmiany trądzikowe.

Niedobory omega-3: zaburzenia nastroju, depresja

Zbyt małe dawki omega-3 w diecie mogą sprzyjać depresji i powstawaniu chorób neurodegeneracyjnych mózgu. Mogą one objawiać się obniżeniem nastroju i rozwojem pełnoobjawowej depresji.

Niedobory omega-3: bóle i sztywność stawów

Zwykle przy niedoborze tych kwasów nasilają się objawy bólowe u osób ciepiących na choroby zapalne stawów. Zwiększenie podaży omega-3 może je łagodzić także u osób dotkniętych chorobami reumatycznymi.

Niedobory omega-3: pogorszenie jakości włosów

Suche, łamliwe, wypadające włosy mogą być objawem niedoborów kwasów omega-3. Jest to zwykle skutkiem przesuszenia skóry głowy, która nie jest w stanie produkować substancji natłuszczających i nawilżających włosy.

Niedobory omega-3: zmęczenie, zaburzenia snu

Z badań wynika, że osoby dostarczające organizmowi prawidłowych ilości kwasów omega-3 łatwiej zasypiają, a ich sen jest lepszej jakości. To sprawia, że są w ciągu dnia w lepszej formie i rzadziej skarżą się na nieuzasadnione zmęczenie.

Niedobory omega-3: podwyższony poziom cholesterolu, trójglicerydów, ciśnienia krwi

Prawidłowa ilość kwasów omega-3 pomaga regulować stężenie trójglicerydów i cholesterolu we krwi. Ich podwyższone poziomy są czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, w tym naciśnienia.

Niedobory omega-3: problemy z pamięcią i koncentracją

Obniżona funkcje intelektualne bardzo często są objawem niedoborów omega-3. Nic w tym dziwnego, skoro tworzą one i wspierają komórki układu nerwowego. Dlatego pogorszenie kojarzenia, zapamiętywania, przywoływania z pamięci informacji, umiejętności koncentracji mogą wskazywać na deficyty w ilości omega-3.

Przyczyny niedoborów kwasów omega-3

Główną przyczyną niedoborów kwasów omega-3 są błędy żywieniowe. Za główny uważany jest niedobór ryb i owoców morza w diecie oraz niewłaściwe przechowywanie i obróbka pokarmów. Kwasy omega-3 dość szybko utleniają się pod wpływem światła i wysokiej temperatury. Dlatego np. oleje należy przechowywać w chłodnych i ciemnych pomieszczeniach lub w lodówce. Kwasy tłuszczowe omega-3 zawierają poza tym związki podatne na uszkodzenia podczas obróbki pokarmu, np. gotowania. Dlatego warto unikać smażenia ryb.

Najlepiej poradzić się farmaceuty i dodatkowo samodzielnie sprawdzić dane na opakowaniu. Bardzo ważne jest:

źródło, z jakiego pozyskano np. olej – z wątroby ryb dorszowatych jest najlepszym xródełm omega-3,

– z wątroby ryb dorszowatych jest najlepszym xródełm omega-3, krótki skład – im krótszy, tym lepszy preparat,

– im krótszy, tym lepszy preparat, dawka kwasów EPA czy/i DHA w produkcie,

EPA czy/i DHA w produkcie, lepiej wybrać preparat z kwasami EPA i DHA niż z ALA, który dopiero musi zostac przekształcony do EPA i DHA,

zwróć uwagę na preparaty z SDA (kwasem stearydynowym), który jest skuteczniej niż ALA przekształcany do EPA i DHA,

wybierz postać preparatu, jak ci bardziej odpowiada – nie każdy chce pić olej, a kapsułki pozwalają tego uniknąć,

jak ci bardziej odpowiada – nie każdy chce pić olej, a kapsułki pozwalają tego uniknąć, jeśli unikasz produktów odzwierzęcych, sięgaj po preparaty z alg morskich,

wybieraj produkty renomowanych producentów – mają zbyt duzo do stracenia, aby oferować niskiej jakości produkty.

Artykuł pierwotnie opublikowano 21.08.2009 r.

