Hiszpanie i Grecy serwują je przy każdej okazji, na równi ceniąc te zielone i czarne. Jedne i drugie pochodzą z tego samego drzewa oliwnego. Zielone zbiera się wcześniej – mają intensywny, wytrawny smak i są bardziej słone. Te ciemne zrywa się później, dzięki czemu są delikatniejsze, zawierają mniej soli, a więcej tłuszczów. I to jest właśnie główna zaleta oliwek.

Te niepozorne owoce mają ok. 75% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wspomagają one pracę serca i układu krążenia, a także mogą pobudzać spalanie tkanki tłuszczowej, zwłaszcza na brzuchu. Prócz tego oliwki mają sporo błonnika oraz witaminy z grupy B, przyspieszające metabolizm. Są niskokaloryczne (10 sztuk ma ok. 35 kcal) i mają niski indeks glikemiczny, nic więc dziwnego, że dietetycy polecają je dbającym o linię.

Warto wiedzieć! 100 g oliwek ma: 125 kcal; 2,4 g sodu, indeks glikemiczny (IG) – 15

W czasie ciąży

Oliwki, zwłaszcza ciemne, to wielowitaminowa pigułka dla kobiet w ciąży. Owoce wzbogacają menu w kwas foliowy i jod. Te zaś są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka i utrzymania w dobrej kondycji.

Dla wegetarian

Tapenada, czyli pasta z oliwek kaparów, bazylii i anchois, to doskonały dodatek do kanapek dla osób, które nie jedzą mięsa. Zawarte w owocach żelazo i miedź wzmacniają organizm i mogą zmniejszać ryzyko niedokrwistości.

Mocne stawy

Oliwki mogą hamować aktywność genów biorących udział w powstawaniu stanów zapalnych. Ich jedzenie pomaga łagodzić dolegliwości (ból, sztywnienie i obrzęki) przy reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Stop nowotworom

Liczne badania dowiodły, że dieta wzbogacona w oliwki zielone lub czarne może skutecznie chronić także przed rakiem. Okazało się, że zawarte w owocach substancje mogą hamować rozmnażanie się komórek rakowych, przyspieszając ich naturalną śmierć. To zaś może zapobiegać np. zachorowaniu na raka okrężnicy.

Na trawienie

Oliwki, po zebraniu z drzewa kisi się, czyli poddaje fermentacji mlekowej. Dzięki temu zawierają dobre bakterie, które korzystnie wpływają na florę bakteryjną. Wspomagają pracę układu pokarmowego i podnoszą odporność.

Przeciw depresji

Dieta śródziemnomorska, której nieodłącznym elementem są oliwki może także zapobiegać depresji. Tłuste owoce mają sporo witaminy z grupy B, wspomagających pracę układu nerwowego. Mogą one także podnosić poziom serotoniny – hormonu szczęścia w mózgu. Oliwki warto jeść zwłaszcza zimą, gdy brak słońca powoduje pogorszenie nastroju.

Oczyszczanie organizmu

Koreczki z oliwkami to świetna przekąska dla osób mieszkających w dużych miastach i palaczy. Owoce te są bogatym źródłem witaminy E, która ma właściwości przeciwutleniające. Wymiata z organizmu wolne rodniki, powstające m.in. pod wpływem spalin i dymu z papierosów.

Zdrowe serce

Sałatka grecka z czarnymi oliwkami to idealne danie dla osób narażonych na choroby serca i układu krążenia. Substancje zawarte w oliwkach (np. kwas oleinowy i flawonoidy) mogą obniżać poziom złego cholesterolu LDL, podwyższając poziom dobrego – HDL. Zwiększają też przepływ krwi przez naczynia wieńcowe i przeciwdziałają arytmii. To zaś obniża ryzyko choroby wieńcowej.

Na cenzurowanym! Zielone oliwki zawierają bardzo dużo sodu. Ten zaś podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Dlatego powinni ich unikać nadciśnieniowcy. Ostrożnie do jedzenia tych owoców powinny podchodzić także osoby cierpiące na obrzęki i pijące niewiele płynów – sód zatrzymuje wodę

w organizmie.